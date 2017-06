Švédi nezdraví. I při vynášení odpadků mají sluchátka v uších a mobil v ruce, říká Čech

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Přestože jsem se stěhoval v dubnu a v Čechách bylo teplo, ve Švédsku mi byla strašná zima. V průměru je tady na jihu ve Skåne o minimálně pět stupňů chladněji než v Čechách a v létě jsou rozdíly i nad deset stupňů. Zvyknout si na chlad, neustálý vítr od moře a vlhkost, která leze až do kosti, mi trvalo dobře dva roky. Všiml jsem si také, že každý druhý měl v ruce kufr, většina místních je neustále někam na cestě. Švédsko je tak rozlehlá země, že když se vydáte na návštěvu za kamarádem do nejbližšího velkého města, musíte tam přespat. Dobře se tady daří vlakovým dopravcům, aerolinkám a hotelům. Taky jak jsou tady všichni hezcí! Švédské ženy a muži se často umisťují na vrcholu žebříčku nejpohlednějších národnosti a i nedávný průzkum mezi Skandinávci ukázal, že za nejhezčí je považují také ostatní severské národy. Tohle musím uznat bylo hodně příjemné překvapení a užívám si ho dodnes.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Co se tak úplně nenosí, je zdravit. Ať už sousedy na ulici nebo v domě. Většina lidí si i na vynesení koše nasadí sluchátka a do ruky vezme mobil, aby se vyhnuli přímému kontaktu. Teď už mám pár sousedů, se kterými se při setkání zastavíme a prohodíme pár vět, ale trvalo to skoro dva roky. Myslím, že účast na víceméně povinných jarních a podzimních úklidech na zahradě a sladkosti pro sousedovic děti tomu docela pomohly. Velká černá díra je ve Švédsku tradiční randění. Jako takové tady neexistuje - stojí za tím důraz na individualitu a respekt pro osobní hranice protistrany. Pokud se vám někdo líbí, můžete ho pozvat tak maximálně na fiku, což ovšem znamená pauza na kávu a tak se pod ni schová cokoli. Tudíž vám to příliš jasno v otázce, zda jsou vaše záměry opětované, neudělá. Tenhle randící zmatek způsobuje, že docela dost lidí jiných národností si zkrátka najde někoho jiné národnosti. A nebo se jako většina místních vydá v pátek do baru, kde se opije a započne novou kapitolu ne tak úplně romanticky v noci z pátku na sobotu.

Petr Chadraba Petr Chadraba je ve Švédsku přes tři roky. Přestěhoval se kvůli práci ve společnosti IKEA, kde pracuje v oblasti udržitelných inovací - solární energie pro domácnosti. Návrat do Česka v blízké době neplánuje.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Zrovna teď to v plánu nemám. Daří se mi v práci, vybudoval jsem si dobrou sociální síť, přátele mám napříč zeměmi a kontinenty a žije se mi dobře. Tudíž nemám potřebu to měnit. Žijeme ale v dost nepředvídatelné době, a tak se klidně může stát, že zítra tomu bude úplně jinak. Carpe diem...

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Ve Švédsku platí, že pokud pozvete na večeři deset lidí, budete vařit deset jídel. V odpovědi na pozvánku hosté vyjmenují, co nejedí - povědomí o alergenech a obecně preference ve výběru jídel jsou součástí každodenní rutiny. Pokud bych uvařil tradiční české jídlo, tak ho sním sám, až všichni odejdou. Letmé srovnání mluví za vše: maso, bílá mouka, tuky, vařená zelenina. Proti tomu ve Švédsku dávají přednost syrové stravě, čerstvé zelenině, vegetariánským jídlům bez mléčných výrobků a mouky. Když jsem byl naposledy ve Stockholmu a zašel na čaj do Starbucks, zjistil jsem, že kapitulovali i Američané. Místo obrovských muffinů se zde nabízejí miniaturní rawballs. Za stejnou cenu.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Tam jsme byli, když jsme byli malí! Česko po dlouhá léta k oblíbeným cestovním cílům nepatřilo, ale to se právě začíná měnit. Především z Prahy se stává trendy místo, kam míří stále více Švédů mezi 25 a 40 lety. Hlavním důvodem, co vím z doslechu, je pověst Prahy jako krásného města a velice nízké ceny.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku nelze nesledovat, protože místní jsou mnohem více angažování, než jsem byl zvyklý z Česka. Díky tomu je švédská politika mnohem více o lidech a pro lidi. Pokud politik naštve voliče - i kdyby jen tím, že na ně nevezme zřetel - tak to hned pozná na preferencích. Naposledy se to stalo šéfce liberálně konzervativních Moderaterna, která zaflirtovala s nacionalistickými švédskými demokraty. Během pár týdnu přišla o podstatnou část preferencí a vypadá to, že se z toho jen tak nedostane. Právě v těchto dnech se rozhoduje o jejím odstupu z funkce.