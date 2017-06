Těšíte se na pohodovou dovolenou? 5 tipů na co nezapomenout

Co nesmí chybět v kufru?

Jedna z nejdůležitějších věcí před dovolenou? Zkontrolovat platnost pasu. Vyřízení nového totiž trvá 30 dnů. Sice můžete požádat o vydání ve zkrácené lhůtě - pas je v tom případě hotový za 6 dnů, ale připlatíte si. Nejde jen o to, že pas může být propadlý. Ve většině zemí chtějí, aby platil následujících šest měsíců po návratu z dovolené.

Víza Kdo se letecky chystá do USA nebo Kanady, se kterými má Česko bezvízový styk, nesmí zapomenout na elektronické povolování cest ESTA a eTA (v Kanadě bylo zavedené až loni v listopadu). Za účastníky zájezdu to vyplní cestovní kancelář, individuální cestovatelé si musejí zažádat sami.

V kufru také nesmí chybět kvalitní brýle, kšiltovka, volné oblečení a opalovací krém. „Nejhorší, co se na dovolené může stát, je spálit se první den a pak dostat úpal,“ říká Pavel Fellner z cestovní kanceláře SEN. Do hor je nevhodné vyrážet v nových trekových botách. Nebudou rozchozené a túry se promění v noční můru.



Hygiena

Málokdo to ví, ale nejvíce průjmů nastane, když si cestovatel dá ve velkém horku ledové pití. Pozor na to. Důležité je také hodně pít, i když ještě nemáte žízeň. Ať vyrážíte do Chorvatska nebo do Nepálu, je nutné věnovat pozornost hygieně. Po ruce mějte vždy dezinfekční roztok na ruce. Mimo Evropu je dobré dodržovat „koloniální pravidla“. To znamená: oloupat, převařit, ugrilovat. Jinak vyhodit. Tepelně upravená jídla jsou zbavená mikroorganismů a cestovateli by se nemělo nic stát.

V horských oblastech vzdálených zemí, například v severní oblasti Kašmíru, v zapadlých částech Tibetu nebo v Bolívii se často stává, že chladící zařízení aut nesplňují evropské standardy a maso může být zkažené. Také pokud vám ryba nevoní, neobjednávejte si ji. Proti malárii funguje vlastní moskytiéra, triko s dlouhým rukávem a širák. Taky pijte pivo nebo gin tonic. Vitamín B a chinin komárům nesvědčí.

Očkování

Déle než měsíc před odjezdem si na stránkách ministerstva zahraničí zkontrolujte, jaké očkování je doporučené pro kterou zemi. K moři po Evropě si vystačíte s běžným očkováním. Pokud se cestovatel vydává někam dál, doporučuje se očkování proti žloutence typu A a břišnímu tyfu. Do některých zemí je také povinné očkování proti žluté zimnici. Tyto tři vakcíny ochrání ve většině zemí světa – od Bulharska přes Egypt až po Nepál.

Jak chránit svůj majetek

Riziko okradení existuje ve všech zemích. Proto je dobré zloděje zbytečně neprovokovat - nechat drahé šperky doma, peníze nosit v kapsičce vepředu nebo na krku a mít je poschovávané na několika místech (v trezoru, v kufru a v kapsičce na krku), nenechávat nic ležet v autě, autobuse ani v hotelovém pokoji, pohybovat se ve větších skupinkách a být obzvláště obezřetný na místech, kde se shromažďuje více lidí. Vyplatí se také vzít si méně hotovosti a mít třeba i dvě karty.

Odbavení zavazadel

Fotoaparáty či počítače nepatří v žádném případě do kufru či batohu, který bude na letišti odbavený. Při letu do Spojených států je dokonce úmyslně zničí a připnou lísteček, že na to mají právo. Je také lepší si sbalit oblečení na první den s sebou do letadla. Někdy se stane, že kufr dorazí později, výjimečně, že nedorazí vůbec.