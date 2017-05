U prostitutky lidé nechají i umělé zuby, prozrazuje amsterdamská Red Light District

AMSTERDAM/PRAHA Vincenta van Gogha zná téměř každý školák - to je přeci ten nizozemský malíř, co si uřízl ucho. Ne všichni ale ví, proč to vlastně autor proslulých Slunečnic udělal. Řada historiků dlouho věřila, že za popudem dlouhodobě psychicky nemocného van Gogha stála prostitutka jménem Rachel: van Gogh jí měl ucho věnovat ze zalíbení.

Ve skutečnosti své ucho ale svěřil Gabrielle Berlatierové, kterou v nevěstinci sice poznal, ale pracovala v něm jako pokojská. Přesto byl malíř prostitutkami a jejich životem dlouhodobě fascinován: často je navštěvoval a stály mu modelem pro řadu jeho obrazů. Tuto fascinaci s van Goghem sdílí téměř celý svět: o prostitutkách se píší básně, knihy, točí seriály i filmy. A od roku 2014 mají i vlastní muzeum - Red Light Secrets. Jde o vůbec jediné muzeum prostituce na světě a najít se dá v srdci Amsterdamu, často přezdívaném globálním hlavním městem sexu. Red Light Secrets nabízí unikátní pohled na svět sexuálních pracovnic: svět zákoutí amsterdamské Red Light District, čtvrti rudých lamp, kde 50 euro koupí kolem šesti minut pohlavní soulože, pět gramů marihuany, nebo obrovskou krabici vaflí s čokoládovou polevou - záleží na chuti. Tajemství říše podlouhlých oken, za která místní prostitutky svůdně lákají kolemjdoucí (nebo znuděně sedí na stoličce a soustředí se pouze na obrazovky svých chytrých telefonů) se v muzeu přitom otevírá z pohledu samotných sexuálních pracovnic. Red Light Secrets: co si zákazníci zapomenou u prostitutky? Návštěvníci tak mohou vidět prakticky všechno: laciné krajkové kostýmy, luxusní vany a šampaňské, hygienické pomůcky, lubrikanty, kondomy či BDSM místnost, sekci „co u nás zákazníci zapomněli“ (například kondomy, hřeben či umělé zuby) - ale také vzpomínku na zavražděné prostitutky, jejichž vrahy policie často nenašla, či autentický model toho, jaké pohledy musí sexuální pracovnice za svými „okny“ každodenně vytrpět. Uzákonění a ráj komerce Prostituce v Nizozemí má dlouhodobou tradici. Zdejší vysoce sekularizovaná společnost vytvořila ideální prostor pro liberální názory ohledně nejen lidské sexuality, ale také například rekreačního užívání drog. A byť marihuana - která je v Amsterdam cítit všude od poutě uprostřed Damského náměstí až po vstup do nejstaršího kostela města Oude Kerku - plně zákonná není (některé části prodejního procesu jsou pouze plošně tolerovány), prostituce je v Nizozemskou kompletně legální už od roku 2000. Prostitutky platí daně, mají vlastní svazy, nemocenskou, pojištění - a okno, ve kterém se nabízejí v titěrném spodním prádle, si mohou pronajímat na vlastní pěst, tedy bez „pasáka“, který jim bere peníze i svobodu. Amsterdam je se svou rudou čtvrtí, která se nachází v centru města (asi 5 minut od hlavního nádraží), zdánlivě tak dokonale sžitý, že vedle jednoho nevěstince je dokonce mateřská školka. Stejně tak se v Red Light District dá najít řada coffee shopů, vysokoškolská kolej, kostel, peep show, krásný výhled na městské kanály - a vedle toho právě i muzeum prostituce. Red Light Secrets nabízí podobný paradox, jako celé město: na jednu stranu jde o emancipující projekt, který dává prostor příběhům a realitě skutečných amsterdamských prostitutek. Zároveň jde ale také o vrchol komerce, která cílí především na (nejen sexuální) turisty, kteří historické město často vnímají jako dokonalé hřiště stvořené pro naplnění vlastních dobrodružných tužeb. Stinná stránka legalizace? Amsterdam v roce 2007 přišel s projektem 1012. Od té doby se město snaží v populární čtvrti „uklidit“ - skupuje prostory, kde se nacházejí nevěstince, a proměňuje je na luxusní butiky. Důvodem je jak snaha přilákat bohatou klientelu, tak i potírání ilegálních praktik, které si od dob uzákonění prostituce v Amsterdamu našly domov. Legalizace měla přinést dvě věci: daně a bezpečí. Daně pro stát, bezpečí pro sexuální pracovnice. Realizace se ovšem podle některých zdrojů ukazuje jako náročná. Některé prostitutky raději volí ilegální činnost bez registrace, aby co nejdůkladněji ochránili svou identitu - a s pokusem o odstranění pasáků se vytvořila díra v trhu, kterou vyplnili „manažeři“. Ti fakticky plní role tradičních pasáků, teď je podle některých lidskoprávních hnutí ale navíc ještě chrání zákon. Zvýšená míra poptávky a sexuální turistika navíc přinesla dočasný nedostatek prostitutek, který napomáhá kuplířství i obchodování s lidmi.

Pohlednice z cest na větší mapě Amsterdam tak uzavřel již stovky nevěstinců, a snahy nejsou u konce. Ve čtvrti visí letáky, které volají po záchraně místní kultury a obživy prostitutek. Mariska Majoorová, ex-prostitutka, spisovatelka a zakladatelka Informačního centra prostituce a svazu PROUD pro prostitutky, dostala za své celoživotní dílo ve středu 26. 4. dokonce rytířský řád.

Nevěstince však nadále mizí: a odborníci zatím jen těžko hledají shodu o tom, kde najít ideální hranici mezi ochranou sexuálních pracovnic, svobodou podnikání a potíráním ilegálních aktivit.