Už ho nesou! Pověst o založení Trutnova připomínají dračí slavnosti

Túry po okolí Máte rádi naučné stezky? Od Stachelbergu do Trutnova vás dovede 11 km dlouhá naučná stezka Nové Dvory – Babí, milovníky vojenských památek vylákejte na 7 km dlouhou stezku Opevněné Trutnovsko. Obě trasy mají jižně od pevnosti přibližně kilometrový společný úsek, ale zatímco první míří do Trutnova, druhá vede po části linie těžkého a lehkého opevnění až k pěchotnímu srubu T-S 63 na okraji obce Libeč. U každého pevnostního objektu najdete informační tabuli s technickými daty, popisem bojového úkolu a palebným systémem. Něco pro děti Dalšího Krakonoše, tentokrát dokonce v doprovodu Ančete, Kuby, hajného a Trautenberka, objevíte na výstavě Pohádkové Krkonoše v budově informačního centra ve Svobodě nad Úpou – Dolním Maršově. Stálá expozice skřítků a pohádkových postaviček zahrnuje i podzemí, kde se uhnízdila další saň. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, vstup stojí 50 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti a seniory. http://dokrakonosova.webnode.cz