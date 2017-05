V Dubaji lidé nechápou to, že kapra týráme dva dny ve vaně, a pak ho zabijeme, říká Češka

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Moje přestěhování probíhalo velmi pozvolna. Poprvé jsem navštívila Spojené arabské emiráty v roce 1998, kdy jsme předváděly francouzskou Haute Couture místním ženám. V té době jsem se musela podívat na mapu, abych si připomněla, kde se Emiráty nacházejí. Ze zeměpisu jsem si docela pamatovala Abu Dhabí, ale Dubaj mi moc neříkala. Po příjezdu jsme žasly nad moderními budovami a luxusními hotely, které byly relativně běžné i pro jiné země golfského zálivu jako Katar, Kuvajt, Omán nebo Bahrajn.



Dubaj ale byla z těchto zemí nejotevřenější a nejprogresivnější. Moderní architektura v té době ještě velmi ostře kontrastovala s pouštním podnebím. Ne všechny cesty byly asfaltové a bez pohonu na všechna čtyři kola jste se tu neobešli. Mojí další návštěvou byla účast na otevření butiku pro francouzského návrháře Thierry Muglera v roce 1999 a v roce 2000 jsem přijela navštívit mého budoucího manžela, který zde produkoval „Opening Ceremony for Shopping Festival“.

Pomáhala jsem mu tehdy s produkcí. Byl to můj první event, který vedl k mému rozhodnutí se věnovat eventové a módní produkci. V Dubaji jsem si vždy připadala jako doma. Vždy mi byla pohostinnost a vřelost arabské kultury blízká. Probudit se každé ráno se sluncem a zpěvem exotických ptáků byl sen. Byla tady i menší francouzská komunita, takže přechod z Paříže byl pozvolný.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Určitě nikdo z mých mezinárodních přátel nepochopil naše Vánoce: „Takže vy si koupíte živou rybu, necháte ji trápit dva dny ve vaně, a pak ji zamordujete?“

Marcela Danielová Marcela Danielová se narodila v Brně před jednačtyřiceti lety. V Dubaji žije již sedmnáctým rokem a pracuje jako Designer Relations Director pro Fashion Forward, uznávaný módní portál pro Střední východ podporovaný vládní organizací Dubai Design & Fashion Council, jejíž misí je regulovat a rozvíjet módní a designový obchodní sektor. Marcelu do Dubaje přivedla práce a především láska.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

V Dubaji určitě zůstanu do té doby, dokud moje děti nedostudují střední školu. Mé starší dceři je 16 a asi za rok bude končit střední a uvažuje o studiu umění v Lyonu a moje mladší dcera, které je 12, chodí ještě na základní školu, takže čtyři až pět let to tu ještě dám, pokud to půjde. Ale samozřejmě asi přijde doba, kdy se přestěhuji, protože to tu není moc vhodné pro důchodový věk, jelikož musíte neustále obnovovat svoji residenci, takže každý z nás tak nějak přemýšlí, že se někdy někam přestěhuje.

Samozřejmě záleží, zda situace tady bude přijatelná. Je to Střední východ, kde jste pořád jednou nohou venku, ale já už jsem jednou nohou venku 17 let, takže zatím dobrý. Navíc vidím energii v Evropě jako takovou trošku pesimistickou a moc se mi zpátky nechce. Ale určitě Čechy mám ráda a jezdím tam často navštěvovat rodiče. Myslím, že Čechy jsou ve své podstatě úspěšný stát, i když máme spoustu problémů, tak v Evropě patříme mezi jedny z nejúspěšnějších a ekonomicky stabilních států a doufám, že to tak zůstane i v budoucnu.

Pro mě je hlavním problémem počasí, ty listopady, prosince. Po čtrnácti dnech v Čechách v období Vánoc mi strašně klesne energie. Já jsem sice v Dubaji 17 let, ale v Česku nežiji již 24 let. Takže jsem si docela odvykla. Předtím jsem žila 10 let v Paříži, nějakou dobu v Londýně a cestovala jsem hodně po různých zemích. Na Středním východě se cítím doma a doufám, že se dožiji doby, kdy tady zavládne mír. V tom případě bych se odstěhovala do Bejrútu.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Já jsem hlavně nikdy neměla čas se tradiční českou kuchyni naučit, kromě česnečky. Neumím omáčky a knedle. To se mi nikdy nepodaří, ale dělám si pečené kuře, i když to je vlastně takové mezinárodní jídlo.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Ano. Mám dvě dcery, česky mluví obě perfektně, to proto, že samy chtějí, i když mluví s drobným přízvukem.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Krásné ženy, Praha, Václav Havel a pivo.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Určitě si myslím, že velmi progresivní je záměr místní vlády soustředit se na aspekty jako jsou štěstí zdejších obyvatel a tolerance v místní komunitě. Máme tady dokonce ministryni štěstí! V České republice je zvykem soustředit se hlavně na to, co nefunguje, a neustále se tím zaobírat. Tady v Dubaji panuje mnohem pozitivnější atmosféra.



Podstatou je zaměřit se na budoucnost a na to, co funguje. Proto si myslím, že je Dubaj tak úspěšná. Dubaj teď navíc ohlásila nový projekt, na jehož marketingové stránce pracujeme. Bude se jednat o věž vyšší než Burdž Chalífa a měla by být dostavěna v roce 2020. Saudská Arábie v minulosti započala se stavbou nejvyšší věže světa Kingdom Tower, kterou aktuálně dokončuje.

Tato věž bude měřit 1001 metrů, což Dubaj samozřejmě špatně nesla, takže přišli s touto vizí. Nepůjde přímo o budovu, ale o konstrukci ve stylu Eiffelovy věže. Mezi další technické unikáty patří uměle vybudovaný poloostrov Palm Jumeirah, kde se nachází proslulý hotel Atlantis, The Palm, jehož architektura a vodní svět jsou poctou bájné Atlantidě.