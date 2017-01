Ve Vysokých Tatrách si užijete pestrý program i mimo sjezdovky

Lyžování v Tatrách jsme začali v Tatranské Lomnici, kde jsme už podle předchozích dní na sněhu očekávali výborné lyžařské podmínky, a předpoklady se naplnily. Díky minusovým teplotám sjezdovky zcela vybízeli k zařezávání hran a muldy se tvořily jen lehce až odpoledne na nejprudších úsecích. Modré sjezdovky byly i odpoledne jak ze škatulky.



Hned na první jízdu jsme zamířili nejvýš, co to šlo, tedy přes Štart a Skalnaté pleso jsme se dopravili do Lomnického sedla, odkud byl krásný výhled do nížiny zahalené v inverzi. Samotná černá sjezdovka „Lomnické sedlo“ je jednou z našich oblíbených v Tatrách, protože nás baví její prudký sklon s kombinací dostatečné šířky a minimální členitost tu přispívá i na přehlednosti. Určitě nic pro začátečníky, na této sjezdovce se prostě nesmíte bát rychlosti, kterou tu zákonitě naberete.

Prudkost svahů jakoby tu byla přímo úměrná nadmořské výšce. Zatímco horní čtvrtina se černá, prostřední část mezi Skalnatým plesem a Štartem se sportovně červená a spodní část se pak nese v duchu mírných modrých a dostatečně prostorných plání. Jiný transport nežli kabinkovou nebo sedačkovou lanovkou je tu zcela výjimečný.

Zpestřením na tratích je měřený obří slalom na červené sjezdovce Čučoriedky mezi Skalnatým plesem a Šartem a také Funline na modré sjezdovce Štart s několika terénními vlnami a také slalomovými prvky a podjížděcími brankami pro děti.

Po nějaké době jsme se v Tatranské Lomnici nechali vyvézt na nejvyšší bod celého střediska na Lomnický štít do úctyhodné výšky 2 634 m. Chcete-li zažít výhled z „Lomničáku“, je potřeba si koupit jízdenku dopředu, a to klidně i týden, abyste v pěkných slunečných dnech měli místo jisté. Do unikátní vysuté kabinkové lanovky se vejde cca 15 lidí a za hezkého počasí se jezdí každých 20 minut.

Na samotném Lomnickém štítě máte pak 50 minut na to užít si tratranská panoramata hned z několika míst včetně vyhlídky k tomu stavěné, a také vychutnat si kávu s jablečným štrúdlem v kavárničce Dědo rovněž na vrcholu.

Dětem se v Tatranské Lomnici bude líbit nejvíc v Kamzíkově, tedy tedy v místnosti věnované jen jim na Skalnatém plese. Jde o velmi moderně vybavení dětský „koutek“ s prolézačkami, klouzačkami a atrakcemi všeho druhu. Dětská herna je opravdu dostatečně velká pro několik dětí a pro dohlížející rodiče je tu možnost i posezení s kávou. Vstup je zdarma a herna je otevřná od 10 do 15 hod.

V Lomnici si klidně můžete udělat jeden den bez lyží a navštívit třeba Ski Muzeum přímo v centru městečka. Vstup pro dospělého na prohlídku činí 3 eura, pro děti do šesti let je vstup zdarma a budova je spojená i s útulnou kavárnou.

Ve Ski Muzeu si můžete prohlédnout třeba třímetrové lyže, historické řiditelné saně z roku 1908 nebo zjistit něco o výrobě lyží v Tatrách, která sahá až do roku 1887.

Po naší návštěvě v muzeu jsme se rozhodli pro občerstvení ve známém Humnu, tedy v restauraci, o které už tradičně píšeme ve spojení s různými rekvizitami známých osobností. Ano, stále si u vchodu můžete prohlédnout lyže Veroniky Velez-Zuzulové a stále tu visí i Madonin Cadillac a stále tu mají jedny z nejlepších brynzových halušek.

Následující den jsme se vydali na Štrbské pleso, do kterého skipas z Tatranské Lomnice také platí. Podmínky pro lyžování byly stejné jako v Lomnici a i na Štrbském nám počasí přálo. Po výjezdu čtyřsedačkovou lanovkou jsme se vydali na červenou pistu Solisko, která je příjemná svojí šíří, takže oblouky si mlže užívat hned několik lyžařů najednou a klidně vedle sebe. Ze začátku se sjezdovka jen lehce vlní, v druhé polovině na „Esíčku“ si však můžete přijít jak na trati Světového poháru díky rychlé a poměrně prudké esíčkovité zatáčce.

Na Štrbském je naší oblíbenou sjezdovkou každoročně Furkotka, jejíž umístění „bokem“ zaručuje méně lidí na svahu a zajímavý je také její profil, kdy se střídají prudší zlomy s mírnějšími pasážemi. Sjezdovky na Solisku byly opravdu pěkně připravené a rovné vydrželi až do samého konce lyžování.

Jediným snowparkem ve Vysokých Tatrách je ten na Štrbském, který je umístěný v dolní polovině na sjezdovce na modré Turistické. Snowpark zahrnuje několik zábradlíček a menších překážek a nechybí ani dva skoky postavené hodně „do pohody“.

Lyžování na Štrbském je doplněné atrakcemi z Funparku pod skokanskými můstky. Vyzkoušet si tu můžete snowtubing, snowrafting, zorbing nebo „tratranský karling“. Za 6 euro tu pořídíte 6 jízd na snowtubingu, který nabídne dvě rovné dráhy a závodili jak děti, tak dospělí.

Pokud jste ještě odvážnější povahy, nebojte se vyzkoušet jízdu na skútrech, které budete míjet už při příjezdu do střediska na pravé straně. 5 minut jízdy tu vyjde na 16 euro a brázdit můžete louku k jízdám určenou. Díky menším skútrům se tu můžou vydovádět i děti.

Vysoké Tatry se zkrátka na doprovodné programy zaměřují stejně jako na lyžování samotné, takže i po zavírací době středisek tu máte co dělat. Děti, ale i dospělí může potěšit sáňkařská dráha na Hrebienku, kam se necháte vyvézt pozemní lanovkou, zapůjčíte si sáňky za 8 euro na den na tomto „dopravním prostředku“ frčíte až 2,5 km do Starého Smokovce. A 2,5 km stálo za projetí i nám!

Sáňkování můžete na Hrebienku spojit s tahákem Vysokých Tater, kterými jsou jejich ledária, která jsou tu dokonce dvě. Zatímco v jednom můžete omrknout ledovou rodinku medvědů, druhý, tedy Tatranský dóm, představuje ledový kostel ve stylu spišské gotiky. Detailní propracování asi 90 tun ledu vás nenechá z dómu jen tak odejít a ledovou parádu si můžete vychutnat i z laviček s kožešinami.

Vstup do ledárií je zdarma a denně jsou otevřená od 9 do 18:30 hod. Pokud si návštěvu ledárií necháte na večer, bude pro vás bonusem několik venkovních a pěkně nasvícených ledových soch, které byly vytvořené v rámci sochařské soutěže Tatry Ice Masters a mezi tématy nechyběly například Mýty a legendy nebo Světová architektura.

Vysoké Tatry v kostce: Vzdálenost z Prahy - 562 km



Celodenní skipas dospělý - 35 eur



Celodenní skipas Junior (roč. 2001 - 2009) - 28 eur



Celodenní skipas dítě (roč. 2010 a mladší) - 25 eur



Celodenní skipas Senior (roč. 1946 - 1955) - 28 eur



www.vt.sk



Parkování: Tatranská Lomnica - zdarma vedle nástupní stanice



Součástí Tatra Mountain Resortu je i středisko Jasná, což je jedno ze slovenských i českých středisek, které dokáže konkurovat i těm alpským. Středisko se 45 km sjezdovek se letos pyšní novou lanovkou Krupová-Kosodrevina, takže se pohodlně dostanete až na vrchol Chopku bez přestupování na vlecích. Také v Jasné se dbá na doprovodné programy, a tak je tu možnost Fresh Tracku nebo večeře v Rotundě při úplňku.

Tatra Mountain Resort zahrnuje kromě středisek i akvaparky Tatralandii a Bešeňovou a obě akvacentra jsou v dojezdové vzdálenosti půlhodiny z Jasné. Jak v Tatralandii, tak v Bešeňové najdete řadu tobogánů, různých menších i větších bazénů, atrakcí pro děti a saunovými světy. Pokud zakoupíte dvou a vícedenní skipas, máte v nelyžovaný den vstup do akvacenter zdarma.