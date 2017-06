Velké Karlovice. Na kole na frgál nebo na koupačku

Valaššsko žije cyklistikou, takže ani nám na cestě za krásami Beskydska nechyběla kola. V okolí jsme se několikrát setkali s cedulkami na dřevěných kolíkách označujících „Bike Trails Valašško“, tedy vyhlazené lesní pěšiny určené pro zpestření jízdy široké veřejnosti. Výhodou těchto trailů je jejich technická nenáročnost, takže jsou vhodné pro jakoukoli výkonnostní skupinu cyklistů, kteří mají možnost projet se v zábavných klopených zatáčkách či se pohupovat v terénních vlnách.

Resort Valachy v kostce: Vzdálenost z Prahy 3 h 46 min



Zapůjčení elektrokola (1 den) 690 Kč



Zapůjčení segway (1 hod) 690 Kč



Mapa Bike Trails Valašsko www.trails.cz



Ubytování www.horal-hotel.cz

www.lanterna.cz

www.valachy.cz



Výlet s projížďkou po tomto trailu může začít od hotelu Horal, odtud po červeném okruhu na Milanovu studánku, dále na místo zvané Pod Dupačkou a stále po červené až na Makovský průsmyk. Právě z Makovského průsmyku startuje trail, který končí kousek pod hotelem Horal. V horní části není trail na ukazatelích nikde značen, takže je dobré mít s sebou mapičku, kterou vám zdarma dají v půjčovně elektrokol u hotelu Horal. Zatímco horní pasáž trailu vede po lesní cestičce a pak kus po louce v sadech, spodní část představuje zmíněný zábavný trail.



V rámci návštěvy Velkých Karlovic jsme nemohli vynechat ani návštěvu rozhledny Miloňové, na kterou nás dovedla zelená trasa od hotelu Galík. Díky široké přístupové cestě je výlet za horskými panoramaty dostupný i pro rodiny s dětmi s kočárem. Ostatně veškeré užitečné informace o výletních okruzích v okolí jsou k přečtení na speciálních navigačních cedulkách, které jsou netradičně zapíchané opět na dřevěných sloupcích a dohromady označují 6 turistických tras, vždy příslušnou barvou. Mapička s okruhy je zdarma k vyzvednutí v půjčovně kol u hotelu Horal. Vhodným výletem pro děti pak může být nová naučná Kulíškova stezka, která děti zábavnou formou seznamuje s různými zvířátky a dává jim na okruhu o délce 1,5 km netradiční úkoly.

Další výletní zastávkou může být třeba dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích nebo za horkých letních dnů určitě koupaliště Balaton, které se nachází mezi obcemi Karolinka a Novým Hrozenkovem. Neplatí se tu žádný vstup a hovět si můžete jak na trávě, tak na malých plážičkách.

Co se týká dalších letních aktivit, nabídne celou jejich škálu hotel Horal od golfu přes elektrokolo až po segway. Rezervace je potřebná stejně tak na elektrokola, na která se můžete vydat, kdy chcete a i bez instruktora. My jsme zkusili lekci golfu, které se tu orientují i na širokou laickou veřejnost, takže se nemusíte obávat počáteční nezkušenosti. Milý pán se nám věnoval tak, že za chvíli to byla na „greenu“ jamka za jamkou! Ceník a více zde: http://www.golfclubhoral.cz/

Za odpočinkem po sportovních aktivitách se můžete vydat do wellnessu Horal, který disponuje vnitřním bazénem a dále saunovým světem se saunovými rituály, kdy saunér zvyšuje teplotu v sauně vířením vzduchu ručníkem a během rituálu nabídne i různé peelingy. Wellness nabídka je tu skutečně pestrá, a tak se po aktivním dni můžete oddat i pěnové, thajské nebo balijské masáži. Není-li čas na večerní relaxaci, můžete na Horalu poobědvat na slunné terase se stylovými gaučíky a křesílky zasazené na dřevěná mola do vody.

Velké Karlovice by neměly uniknout ani gurmánům, konkrétně hotel Lanterna se orientuje na zážitkovou gastronomii, a tak si dovolenou můžete zpestřit i šestibodovým degustačním menu, které se tu mění každé dva měsíce. Kromě tradiční valašské kuchyně tu tak můžete dopřát například šneky, chřestové kapučíno nebo tygří krevety. Šestchodové menu se sklenkou příslušného vína ke každému chodu vyjde na 1490 Kč.

Abychom nezapomněli na děti, zmiňme místo, které dostalo i nás – dospělé! Jde o dětský park Razulák umístěný do zázemí střediska Razula. Atrakcí je doslova fúra, od skákacího hradu, přes káry, trampolíny, tubing, šlapací lodičky až po aquazorbing. Vstup do parku na celý den vyjde pro jedno dítě a jeho doprovod (1-2 dospělí) stojí 240 Kč. Pouze atrakce aquazorbing a rodinné šlapací auto je potřeba si připlatit navíc (5 min aquazorbing 50 Kč, 1 hod šlapací auto 190 Kč).