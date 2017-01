Výjimečný rok. Na Baťův kanál jezdí stále více turistů

„Loňský rok byl výjimečný, neustálým dobudováváním infrastruktury a rozvojem služeb se nám doufám podaří návštěvnost udržet,“ uvedl Bártek. Na kanále se loni dobudovaly obslužné sloupky, které budou letos zprovozněny. Lidé si tak budou moct své lodě napojit v přístavech na elektřinu, dočerpat vodu nebo použít výlevku chemického WC. Novinkou bude i rozšíření nabídky pravidelných plaveb na úseku Uherské Hradiště - Uherský Ostroh.



Hlavní investicí, na kterou se čeká, je napojení kanálu na řeku Moravu do Hodonína a rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou. „Ohledně Hodonína se aktuálně připravuje dokumentace pro stavební povolení. Je to náročná stavba, jejím středem probíhají hranice ČR a Slovenska, obezřetnost se projevuje do časové přípravy. Doufáme, že se v příštím roce bude stavět,“ uvedl Bártek.

Náklady vyčíslil na 200 milionů korun s tím, že částka se neustále upřesňuje. Investice zahrnuje více než deset objektů včetně plavební komory, přemostění, úpravu 800metrového koryta Radějovky do Moravy a ekologická kompenzačních opatření.

Baťův kanál je splavný nyní od Otrokovic ke slovenské Skalici. Trasa má 53 kilometrů a 13 plavebních komor. Cílem je trasu napojit na úsek Hodonín - Rohatec. Tím by se splavnost prodloužila o dalších deset kilometrů.