Za světovým unikátem. Zajeďte ke kamencovému jezeru v Chomutově

Rady před cestou Kamencové jezero láká ke koupání až do začátku října, informace o teplotě vody. Celodenní vstup pro dospělé stojí 50 Kč, děti do 3 let neplatí nic, starší děti do 15 let 40 Kč. http://kamencovejezero.cz/

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově je otevřený denně, základní vstupné stojí 100 Kč, pro děti od 3 do 15 let a seniory 60 Kč. Safari expres jezdí od obchodu se suvenýry U vlka vždy ve 13, 14, 15 a 16 hodin, jízdenka stojí 40/50 Kč. Skanzen Stará Ves je otevřený každý den v rámci jednotného vstupného do zooparku www.zoopark.cz

Lístky do sklepů a na Městskou věž v Jirkově koupíte v Informačním centru, prohlídka podzemí začíná vždy v celou hodinu. www.jirkov.cz