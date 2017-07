Zápisky horolezce Holečka: Doma na ledu, máme tábor na hřebenu kamenité morény

Domov na ledu, BaseCamp Abruzzi GPS: 36.6859N - 76.6489E

Jednoduše, okolní svět s horskými kulisami zmizel, nebe se zatáhlo a začalo posílat bílé poslíčky. Píši tudíž s denním zpožděním po příchodu do Base Campu, jelikož včerejšek se dal označit za lehce hektický.

Znamenalo to najít vhodný plac pro život na pět týdnů, vyrovnat ho pokud možno do roviny a rozházet na něj stany. Vše pod diktátem nebes. Pak dohnat všechny nosiče, vyplatit jim bakšiš a poslat je do „háječka“ s příslibem, že za několik týdnů se snad znovu shledáme.

Tudíž shrnuto, máme již vystavěný Base Camp na hřebenu kamenité morény, kterou z obou stran obtéká mohutný rozervaný ledovec. Výhledy na okolí se dají nyní označit za bídné, jelikož sněžit nepřestalo, takže kuchyň s jídelnou a tři stany připomínají spíše polární stanici utopenou v bílé pustině. Jen časté pády lavin dávají tušit, že kolem nás jsou nejspíš hory. Možná to tak vypadá, že jsme tu osamoceni jak ubožátka, holátka v opuštěném hnízdě, ale pravda je jiná, jelikož pod námi i výše po moréně jsou další tábory plné lidiček.



Poláci, Španělé, Amíci, Skotové, Ukrajinci, Frantíci.... Prostě kosmopolitní mišmaš. Je to daň za výběr a magnetizmus osmitisícových kopců, které táhnou k sobě pohledy a tím i kroky. Správná otázka zní, kam se poděl klid hor. Nebojte, nezmizel a i zde se dá najít. Je jen třeba lehce změnit směr oproti hlavnímu proudu a následného ticha, včetně krás si můžete vychutnat do sytosti.

Jsem tu královnou, vy červíčci

Jakže expediční Basecampový blázinec musím nějak kousnout a dívat se pouze za svým vysněným cílem, což je průstup panenskou stěnou Gasherbrumu one. A že svými podbízivými tvary jihozápadní strana rozhodně oplývá, na to se dá vzít jed. Jedná se o dráždidlo, či cloumadlo trčící strmě do oblak, hlásící pro okolí jasně „jsem tu královnou, vy červíčci.“

Zároveň také svojí strmostí vysílá signál, že jediné stopy, na které pak při samotném výstupu narazíme, už budou pouze ty naše. Nicméně nastává čas představit své souputníky na cestách.

Tak můj lezecký parťák a kámoš Zdenda Hák či řečený Háček, neboli Hook, je slovutný certifikovaný horský guid a lyžník, který se dle vlastních slov dokáže v kotrmelcích skutálet z čehokoliv. Je zároveň mladší téměř o deset let, takže vkládám do jeho rukou naději, že mě při mém pátém pokusu tímto prvovýstupem konečně vytáhne nahoru.



Pak tady máme benjamína a to Ivo Repčíka, kterého jsme v průběhu treku překřtili na Papuchalku. Jednalo se o souhru indícií. Již ve Skardu ho v oficíně řádně vylepaly okolo uší včetně zátylku a nechali pouhou chocholku na vršku hlavy. Pak slunce zbarvilo jeho sokratovský nos do červeno-oranžova a tím mu definitivně bylo propůjčeno roztomilé vzezření ptáčka Papuchálkovitého. Kdo neví, jak takový opeřenec vypadá, žijící třeba na Hebridách, probrouzdejte net. Jinak je to profík, přes lapání zvuků, ruchů a kdovíjakého lomozu.

Jako Kecal jsem zdárně prodal nevěstu

Čili pan zvukař pro filmový průmysl a také, světe div se, nadšenec do hor a lezení. Jen nás s tou svojí profesní obsesí každý večer neskutečně trápí, takže musíme namlouvat své pocity do takové chlupaté veverky, která vše zaznamenává. Nicméně dnes jsem mu našel italského parťáka, se kterým spojí své touhy a půjdou ruku v ruce společně vylézt na Géčkpo, takzvanou klasickou cestou. Mohu tedy říci, že jakožto Kecal jsem prodal zdárně nevěstu Italovi a upřímně mu přeji ty vlahé večery s veverkou u nosu.

Nicméně jsem tomu rád, že otazník, s kým Ivo nakonec poleze, padl na solidního horala, rodáka z Dolomit. Pohoda v kempu teď naprosto zavládla a karty jsou rozdané. V nejbližších dnech tedy můžeme v klidu začít s aklimatizací, ale přeci ještě jedna činnost je blíž, tu kterou právě teď volám do kuchyňského stanu: „Záhyr, můžeš servírovat večeři“.