Zápisky horolezce Holečka: Zítra mažeme dolů, jinak budeme lavinou odvezeni

S ranním kuropěním jsme vystartovali do chladivého rána. V noci lehce zasněžilo, ale čistá všudy přítomná bělost, ta propůjčila horám elegantní sváteční šat. To jsem ovšem netušil, že se hodlají s čerty ženit a sněhu bude stále více přibývat. Zítra raději mažeme dobrovolně dolů, jinak budeme lavinou nedobrovolně odvezeni.



Camp II. 6400 m n.m. GPS: 35.4417N 76.4046E



To bylo vše, co nám Marek Holeček zatím stihl poslat. Důvodem byl časový talk i technické problémy. Abyste se necítili ošizerni. Doplnili jsme text článkem, který nám horolezec poslal naposledy. Přští popis napínavé a náročné cesty přineseme co nejdříve.

Ve čtvrtek v jednu hodinu ráno se po ztichlém a do tmy zabaleném údolí rozléhal skřípavý zvuk našich maček (konstrukce na boty s železnými hroty používaná k lezení). Jejich hroty se zakusovaly do ledu za našeho sípavého unisona. Kužel světla od čelovky nám vytvářel zúžené jeviště, kterým se Zdendou postupně stoupému vzhůru nocí.

Rozednění nás chytlo až na platu v šesti tisích, takže nás nebrzdilo ani sžíravé slunce, ani děsivý ledopád, který jsme díky tmě bezbolestně minuli. Teď už čekáme ve stanu v nádherném amfiteátru obehnaném pěti vrcholy. Jednoduše skvost.

Zítra lezeme výš a pak ještě výš, tak do 7400 metrů nad mořem, abychom mohli prohlásit aklimatizaci za uzavřenou a svalili se rychle dolů. Následně nastane zcela jiný boj.