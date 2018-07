Rady pro nomády-začátečníky. 5 věcí, bez kterých se neobejdete při kempování s dodávkou

Na první pohled je to ten nejbanálnější seznam. Tyto řádky jsou určeny pro všechny, kteří se odhodlali poprvé v životě vzít dodávku, vyrazit na cesty a vyzkoušet nomádský životní styl. Na cestě přežijete i bez bez níže uvedených věcí, ale pokud je budete mít na palubě, neprohloupíte. Právě naopak.

Scénář je jednoduchý. Půjčíte si dodávku, podíváte se do mapy, vezmete si občanku a platební kartu a můžete vyrazit na první “nomádské” dobrodružství. Co by však nemělo na palubě vozidla chybět?

Cestujeme s letitou dodávkou Mitsubishi L300 už osm let a tohle je můj osobních výběr naprosto nezbytných “vychytávek”



Kempovací křesílka a stůl

Víte, co udělá každá posádka, když si vybere další místo na spaní, zaparkuje na něm svůj stroj a vypne motor? Vždy je to stejné. Vyndá z útrob přibližovadla kempovací křesílka a postaví je. Ač by se mohlo zdát, že vašim domovem na cestách je dodávka, není to pravda. Vaším domovem na cestách je plácek vedle dodávky, na kterém stojí křesílka. Tady budete usrkávat první ranní kávu, tady budete večer sedět s lahvinkou něčeho dobrého a pozorovat hvězdy na hlavou. Kempovací křesílka a stolek jsou základ. Ne náhodou je to jedna z nejčastěji zachycených věcí na snímcích z kempování.

Přenosné dobíjecí světlo s magnetem

Počasí v horách se může změnit každým okamžikem. A nejen v horách. Když vás dešť zažene z plácku před autem dovnitř, nebo když leje večer, potřebujete zdroj světla. Interiérová světla v autech vysávají baterku a při dlouhém využívání (tedy pokud nemáte na palubě druhý akumulátor určený jen pro “bydlící část”) riskujete, že nenastartujete. Po letech pokusů s čelovkami improvizovaně zavěšenými v interiéru a mobilními telefony jsme spatřili světlo na konci tunelu: přenosná lampa s integrovanou baterii a uchycením pomocí magnetu. Výhod je hned několik: v autě jí “přilepíte” kamkoliv. Nabíjí se přes USB (takže klidně za jízdy ze zásuvky zapalovače) a vydrží svítit dlouho.

Mapy v mobilu, které nepotřebují síť

Nebudeme si hlát. Jsme zmlsaní. Prakticky pořád víme, kde jsme. A pokud to zrovna nevíme, tak stačí třikrát kliknout na mobilní telefon a je konec zahady. Kupodivu “tam venku” jsou místa, kde není signál, nebo data. Naštěstí existuje řešení. Mapy stažené do mobilního zařízení. Na našich cestách používáme off-line mapy od Mapy.cz. Vždy si stahujeme zemi, do které míříme + tranzitní země. Po konci cesty smažte.

Upínací pás s ráčnou

Řidiči kamionů je znají jsou své boty, chalupáři, kteří neustále něco převážejí, už je také objevili. Řeč je upínacích pásech s ráčnou. Čím delší, tím lepší. Při cestách s dodávkou se dají využít k původnímu účelu: tedy k upevnění nákladu. Ale také jako šňůra na prádlo, nebo jako ideální nástroj k upevnění hamaky mezi stromy. Když nechcete kupovat upínací pás, kupte si alespoň pořádnou šňůru na prádlo.

“Spací” aplikace v mobilu

Kde zaparkovat na noc? Samozřejmě pokud jste milovníci plánování a máte noclehy naplánované ještě před tím, než poprvé otočíte před domem klíčkem v zapalování, tento odstavec přeskočte. Pokud místo, kde budete spát, řešíte až za pochodu, pomůže vám kamarád internet. Přesněji aplikace. Na našich cestách používáme Park4Night. Důvod? Jednoduché, přehledné a nabízí kromě kempů i stellplatzy (placená místa se zázemím pro obytná auta - pozn. red.) a také vhodná místo pro bezplatné parkování. Podobné služby zaměřené spíše pro baťůžkáře nabízí i český projekt WildCampingTips.