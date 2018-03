9 tisíc kilometrů dlouhá cesta. Po Americe čeká českého koloběžkáře východní Asie

PRAHA Pětatřicátník Marek Jelínek, který minulý rok projel s kamarádem Latinskou Ameriku na koloběžce, se v dubnu chystá do Asie. Cestu dlouhou 9000 kilometrů hodlá tentokrát projet sám, zpátky do Čech se vrátí zřejmě na konci roku. Jeho cesta začne v Indii a skončí v Singapuru. Prozradil, že dalším kontinentem, který má v plánu poznat ze stupátka koloběžky, bude v roce 2020 Afrika.

„Když jsem se na Zemi narodil, chtěl bych její kultury osobně poznat,“ sdělil své životní krédo. Z Prahy proto 7. dubna odletí do Nového Dillí, kde začne jeho asijská cesta. Na koloběžce se přesune do Bangladéše a v rámci spolupráce s organizací ADRA navštíví šest základních škol. Organizace ADRA v Bangladéši podporuje vzdělávání chudých dětí a ve spolupráci s Jelínkem spustí projekt nazvaný Dobroběžka.



Z Bangladéše by chtěl český cestovatel pokračovat do Barmy. Země v posledních měsících upoutala světovou pozornost násilím na menšině muslimských Rohingů, což také Jelínkovi zkomplikovalo cestovatelské plány. Problém vyvstal s přechodem hranic do Barmy. „Řeším to už měsíc v kuse, jsem i ve spojení s barmským ministerstvem turismu,“ uvedl měsíc před odletem. Pokud se situace nezmění a přechod indo-barmské hranice zůstane uzavřený, nasedne v bangladéšské Dháce na letadlo a do Barmy poletí letadlem.

Z Barmy se s koloběžkou vydá do Thajska, dále pak Laosu, Vietnamu, Kambodži a Malajsie, odletět zpátky domů chce ze Singapuru. Přípravy na cestu začal v prosinci, kdy skončil přednášky o předchozí cestě po Jižní Americe. Dívá se na dokumenty, cestopisy, zjišťuje si ceny v jednotlivých zemích, zařizuje víza, letenky, mapy. Na koloběžce jezdí denně, aby si udržel kondici. Na asijské cestě opět počítá, že denně urazí 70 až 80 kilometrů. Cestovatel očekává, že oproti putování po Jižní Americe bude cesta náročnější.

Bahno, deště, vedro. Nejvíc láká Laos a Vietnam

„Jednak jedu sám, ale hlavně mě čeká monzunové období - obrovské vedro a deště. Všude bude bahno a Barma a Laos nemají zpevněné cesty,“ popsal nástrahy, které ho čekají. Do velkých nadmořských výšek se tentokrát nedostane, Himálaji se vyhne. V Andách zdolal na koloběžce nejvyšší bod ve výšce 4388 metrů nad mořem, což ho v Asii nečeká. „Bohatě mi postačí kopce v Laosu a ve Vietnamu, půjde o výšky kolem 1800 až 2000 metrů nad mořem,“ zmínil.



Nejvíce se těší do Laosu a Vietnamu, zvědavý je, jak budou děti ve školách v Barmě a Bangladéši reagovat na koloběžku. „Koloběžka otevírá dveře, reakce lidí jsou vřelé. Navázání kontaktu s nimi je pak mnohem lehčí,“ vysvětlil jeden z důvodů, proč ke svým cestám používá právě toto vozítko. V Latinské Americe nad tím častou kroutili hlavami a ptali se po motoru.

Cestovatelský vzor Jelínek nemá. Nápad přejet prvně Ameriku padl spontánně. Na cestách je po celý svůj život. Letadlem letěl prvně v osmi letech do Leningradu, pak cestoval s hokejovým týmem a hudebním orchestrem po Evropě. „Cestování je součást mého života. Žádný vzor bohudík nemám, čili nemám koho kopírovat,“ uzavřel.