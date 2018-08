Aktuální adresa rajské zahrady? Seychelské ostrovy a Indický oceán

Kdysi jsem potkala jednoho velmi scestovalého muže. Prohlásil: „Navštívil jsem už víc než devadesát zemí světa včetně těch nejexotičtějších, hledal jsem ,rájʻ – a našel ho na Seychelských ostrovech.“ Nemýlil se.

Pár stupňů pod rovníkem se v teplých vodách Indického oceánu rozkládá sto patnáct ostrovů (největší a současně obydlené jsou Mahé, Praslin a La Digue), které jsou věrným pozůstatkem pramáti všech kontinentů Pangey. Její část odsunul čas do míst, kde je můžeme najít dnes. Patří k nejoblíbenějším tropickým destinacím, kam pravidelně utíkáme před depresivním počasím nekompromisního podzimu nebo nekonečným mrazem dlouhotrvající zimy. Seychely nabízejí skutečné kvality pozemského ráje se vším všudy tak, jak o něm lidé po generace snili. Proč?



Ach, ta krása nebeská

Pokud zrovna nepatříte k těm několika málo procentům snícím o ledových pětitisícovkách a nekonečném tichu arktických plání, pak na Seychelách spatříte opravdovou krásu nebeskou. Jemný bílý písek liduprázdných pláží, teplá voda většinou přátelského oceánu, barevné květy rozličných tvarů a vůní, smyslná džungle (ne nadarmo se zde natáčel první ze slavných erotických filmů Emmanuelle), zpěv ptáků, úsměvy místních obyvatel, absence pojmu ČAS, to vše vás okouzlí, ukradne vaši duši a zmizí s ní v nekonečně blankytném nebi. Ani o své tělo se nemusíte bát.

Neumřete hlady

I kdyby se na zbytek civilizovaného světa snesla pohroma (nemyslím samozřejmě pohromu přírodní), na Seychelách hlady neumřete a žízní neuschnete. Vaše jídlo roste na stromech nebo zkrátka někde kolem vás! Ať už chlebovníky, podobající se obřím bramborám houpajícím se na větvích nenápadného stromu, tak hojně se vyskytující banány, manga, papáje, avokáda, či ananasy – to vše vás nasytí. Navíc to báječně chutná – vsadím se, že „obyčejné“ banány nebo papáju ze supermarketu budete po návratu domů dlouho odmítat. A nezapomeňte na všudypřítomné kokosové ořechy, jejichž ultra zdravé mléko z vás opět vytvoří Adama a Evu, tedy v případě, že byste si zážitky první biblické dvojice chtěli vyzkoušet na vlastní kůži. Že sladká voda prýští ze skal, zní téměř až kýčovitě, vím – a k tomu připojuji, že oceán je stále ještě plný ryb. Místní rybáři vás ochotně naučí jak na ně.



Neumrznete, neutonete, neodfoukne vás hurikán

Teplota vzduchu je v prosinci průměrně třicet stupňů a v červnu osmadvacet. Žádný zásadní rozdíl, že ano. Většinou je vlhko a teplo. Období dešťů zde neexistuje, přestože se nás o tom někteří krátkodobí návštěvníci snaží přesvědčit. Je pravda, že mezi květnem a říjnem je počasí sušší (vliv jihovýchodního monzunu, tak se mu tady říká), ale také o fous chladnější, slunce svítí méně intenzivně a oceán přestává oslňovat tyrkysovou barvou. Zato v období evropské zimy předčí Seychely všechny exotické pohlednice, které se vám kdy dostaly do rukou, a to nejhorší, co se vám může stát, je, že promoknete na kost, což je ale také zázračně erotický zážitek, protože teplota vzduchu se při dešti nemění, a jen co vysvitne slunce, jste do půlhodinky opět suší. Ostrovy leží mimo zónu tropických cyklónů, takže nabízejí v podstatě stabilní a příjemné počasí. A co nebezpečná zvířata?



Pohlednice z cest na větší mapě

Tygr vás nerozsápe, nekousne vás tarantule

A posledního krokodýla zastřelili někdy okolo roku 1820. Maximálně vás poštípají komáři, ale to obvykle jen mezi pátou a sedmou večerní někde poblíž džungle. Trochu to kolem bzučí, pravda, sem tam uvidíte pavouka, ale ti přece nosí štěstí. Hadi, kterých je na ostrovech velmi málo, jsou zcela neškodní, takže jediné, co by vás mohlo kousnout, je ošklivá stonožka, které místní říkají Sanpye, a to jen proto, aby vás ujistila, že i v ráji narazíte na špetku zla. Výměnou za kousnutí se ovšem nabízí velmi dobrodružné místní lákadlo, při kterém můžete pohádkově zbohatnout.



Najdete poklad

Seychelské ostrovy objevili kolem roku 1502 portugalští mořeplavci. Do doby zásadního francouzského osídlení zde pak pravidelně kotvívali francouzští piráti, aby zde před zbytkem světa ukryli svůj lup. Dodnes se traduje, že na mnohých místech jsou stále ukryty mohutné poklady (nezapomeňte navštívit Anse Bazarka na Mahé, kde v údolí nad pláží straší posádka lodi, kterou po zakopání pokladu popravili kapitán s prvním lodníkem, aby úkryt neprozradila nebo nevykradla). A pokud byste náhodou poklad neobjevili, určitě narazíte alespoň na želvy obřích rozměrů, které Seychelané často chovají jako domácí mazlíčky.

Zkrátka neprohloupíte

Návštěva těchto exotických perel Indického oceánu není sice z nejlevnějších, ale věřte mi, Seychelské ostrovy patří k tomu nejkrásnějšímu a nejbezpečnějšímu, co vám naše planeta může v současnosti nabídnout. Takže šťastnou cestu!