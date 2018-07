Asiaté jsou skromní a pohostinní, na rozdíl od nás si umí užít každý den, říká Češka

Nikola Dušková cestuje po Asii se svým přítelem už skoro rok. Návrat do Česka zatím neplánuje a užívá si života. „Je pravda, že v drtivé většině, když se ptají odkud jsme a řekneme, že z Česka, tak se nechápavě podívají a ptají se znovu - tak jim řekneme, že je to v centru Evropy. Ale většina opět zakroutí hlavou, a řeknou, že vůbec netuší. Musíte jim představit pár fotbalistů, kteří hrajou v Premier League a to už se chytnou,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Po příjezdu mě tu s přítelem ve všech státech překvapila skromnost místních lidí, kdy jim ke štěstí stačí málo (užívají si každý den, i když je neskutečné horko nebo vydatný déšť) a celkově jejich nátura - jsou neuvěřitelně pohostinní, nápomocní, ohleduplní s neustálým úsměvem na tváři.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Na tuhle otázku by chtělo znát odpověď hodně lidí z mého okolí, ale ani já sama nevím, co bude za týden nebo za měsíc. Teď cestujeme a vyhovuje nám to. Vycestovali jsme i s myšlenkou, že náš vztah po skoro pěti letech nevydrží a každý z nás si půjde potom vlastní cestou. Takže nic neplánujeme a užíváme si přítomnosti.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Česká kuchyně ani jednomu z nás nechybí. Oba dva milujeme asijskou kuchyni. Rýže, nudle, maso, zelenina a spoustu exotického čerstvého ovoce pořád dokola. Těžké omáčky a knedlíky pro nás nejsou úplně to pravé.

Když jsme ale byli v Malajsii na jednom ostrově, kde jsme pomáhali s budováním jednoho resortu, pobývali jsme tam ještě s Kanaďankou, Švédkou, Malajcem a jednoho večera jsme se rozhodli jim připravit bramboráky, které měly úspěch.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti zatím nemáme, ale kdyby ano, tak bych je česky učila. Hlavně z důvodu, aby později mohly být v kontaktu s naší rodinou, která žije v Česku a se kterou jsme přes Skype pravidelně v kontaktu.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

