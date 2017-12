Australané milují kávu, ale všechny kavárny zavírají už ve čtyři hodiny, říká Čech

Když jsme odlétali koncem roku 2016 z Kambodži, napůl z legrace jsem při čtení článku o nejlepších městech světa manželce navrhl, zda nezkusíme žít v Melbourne. Z bláznivého nápadu se vyklubalo jedno z nejlepších období našeho života, které nám předvedlo, že štěstí přichází často v naprosto nečekané podobě.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po příletu? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

První dny byly ještě prosluněné a my si druhý den po příletu koupili opalovací krém. Dodnes se tomu smějeme, protože se téměř okamžitě ochladilo a my krém dosud nepoužili. Vlezlá a dlouhá zima pro nás byla nemilým překvapením. Jinak nás ale Melbourne překvapovalo příjemně. Je krásné svou různorodostí, ale i přes nejrůznorodější původ místních obyvatel si všichni osvojili přátelské, vstřícné a laskavé chování ke všem bez rozdílu. Je to nádherné a zvykli jsme si rychle. Melbourne je také slavné svou tolerancí a otevřeností nejen k lidem všech národností, ale i k sexuálním menšinám, což nám přijde úžasné.

Melbourne je taky slavné láskou ke kávě a kavárnám. Káva je tady božská a prima kavárny jsou na každém rohu. Má to ale jednu nevýhodu: všechny zavírají ve čtyři odpoledne. I přes nečekaně nepříjemnou zimu bylo Melbourne skvělou volbou: krásné a bezpečné město plné přátelských a spokojených lidí. Jsou tady úžasné kavárny a restaurace, ale stejně tak i krásné parky, ikonické pláže a podél nich dobře udělané cyklostezky. Melbourne je vůbec super město pro sportovce: basketbalové kurty a fotbalová hřiště jsou téměř všude a součástí bydlení ve větších bytových komplexech je i posilovna, tenisový kurt a bazén. Jít si po ránu zaplavat je super, využíváme toho, jak jen můžeme.

Až na excesivní výši nájmů Melbourne není drahé město a i při nižších výdělcích na částečný úvazek se toho dá dost vidět a podniknout. Victoria, kde se Melbourne nachází, je krásná část Austrálie a všechny výlety po okolí nás překvapily tím, jak velká koncentrace přírodní krásy je zde k vidění. Australané jsou na svou zemi pyšní a z pochval přírodní krásy mají velkou radost. A rádi doporučují další a další místa.

Ondřej Korhoň Je mi 33. Po absolutoriu vysoké školy jsem zatím nenalezl kariéru, která by mě motivovala a inspirovala. Láska k cestování nás s mojí manželkou přivedla nejprve do asijských zemí a teď i do Austrálie, respektive Melbourne. Chtěli jsme si vyzkoušet žít a pracovat v jiné zemi, kde bude teplo, moře, a do práce můžeme jezdit na kole. Moře zde opravdu je, s teplem a výlety na kole už je to trochu složitější. Jak se nám naše představy a plány naplnily, stejně tak i naše další cestovní příhody můžete sledovat na mém blogu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ano. Pro Australany je nepochopitelné stěžovat si, mračit se, povyšovat nad ostatní nebo se chovat nepřátelsky. Hlavně to stěžování máme v povaze hlouběji, než bych čekal. Ať už si chce člověk jen tak konverzačně postěžovat na počasí nebo ho něco opravdu naštve, pro Australany je to nezvyklé a nepříjemné. Myslím, že se v tomto zračí asi největší kulturní rozlišnost – došel jsem k tomu, že se nejedná o přetvářku nebo neupřímnost, ale o absenci frustrace, závisti nebo nesnášenlivosti. Miloš Zeman by se v Austrálii nejspíš prezidentem nestal. Není divu. Opravdu zde není moc na co si ztěžovat. Pokud máte práci, máte zajištěnu také velmi solidní životní úroveň. Politicky je Austrálie stabilní a funkční zemí a na správu země na jakékoliv úrovni si zde nikdo nestěžuje.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Ano, vracíme se do Česka v první polovině roku 2018. Vidina Česka s premiérem Babišem, Okamurou ve vládě a Zemanem znovu prezidentem je velmi lákavá. Česko nám bude jistě znovu útulným domovem.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

To je legrační otázka. Naši generaci „svíčková každou neděli“ minula. Tradiční česká jídla jsme nikdy nejedli. I v Česku jsme milovali asijskou kuchyni, která je tady ale nesrovnatelně různorodější a lepší. Ne, žádné jídlo nám zde nechybí, snad jen babiččiny nejlepší palačinky na světě. I ten proslulý český chleba je spíš mýtus – i jinde ve světě včetně Melbourne mají dobré pečivo, jen trochu jiné. V Austrálii je také mimořádně dobré maso – především jehněčí a hovězí, která jsou zde často levnější než kuřecí.

Co mi zde chybí, je český humor. Uvědomil jsem si to na návštěvě jednoho super česko-slovenského páru, kde jsme se několik hodin nepřestali smát. Česko-slovenská schopnost transformovat jakkoliv nepříznivý vývoj událostí na vtipné vyprávění a schopnost smát se sám sobě je celosvětově unikátní. Český humor někdy bývá srovnáván s anglickým, ale osobně si myslím, že toto srovnání lichotí spíš Angličanům než nám. Držím palce, Češi, po volbách budete své transformační schopnosti potřebovat!

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti nemáme. Pokud je mít budeme, chtěl bych, aby uměly anglicky a česky.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Česko zde popravdě moc lidí nezná. Reagují spíše na Prahu s tím, že tam strávili nejúžasnější/nejdivočejší noc ve svém životě. Někdy je mi trochu líto, že je zde Česko vnímané především optikou země s levným a dostupným alkoholem. Potom si ale uvědomím, jaká je v Česku politická situace a kdo stojí v čele země. Nakonec možná není tak špatné, že o nás mají v zahraničí jenom velmi povrchní informace. Především starší generace mě ale často překvapí lepší znalostí Česka či Československa (ano, pořád to v zahraničí slýchám). Hlavně v devadesátých letech bylo Česko v západních zemích trendy a hodně cestovatelů se přijelo podívat, jak vypadá porevoluční oživení střední Evropy.

O Praze mluví s velkým respektem každý, kdo ji navštívil. Není divu, je to opravdu zázračně krásné místo, které může konkurovat nejkrásnějším městům planety.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

To je legrační otázka, naznačující, že existují i jiné země, kde je v čele země prezident formátu Miloše Zemana. V každém případě samozřejmě Austrálie nejde politicky s Českem srovnat. Austrálie je vyspělou demokratickou zemí, kde frustrace z politiky a politiků prakticky neexistuje. A naopak politici nezneužívají frustraci, strach a pocit ohrožení imaginárním nebezpečím ve svůj prospěch. Austrálie je na všech úrovních (existují zde tři úrovně řízení – federativní, státní, městská) spravována velmi dobře, s obrovským důrazem na štěstí, bezpečnost a pohodlí lidí. Každé nařízení nebo zákaz je motivován a prezentován s důrazem na dobro obyvatel. Nařízení nebo omezení jsou často doprovázena vysvětlením a prosbou o jejich respektování. V Česku obtížně představitelné.

Austrálie je bohatá a ve veřejném prostoru je to poznat. Hřiště, stanice s vodou pro lidi (i pejsky), barbecue stanice na gril… jsou na každém rohu a zdarma. Štědrost a blahobyt veřejného prostoru kultivuje obyvatele: s ochotou podělit se se zde setkávám na všech úrovních. Věcí zdarma jsme zde dostali nepočítaně, neznámí lidé nás často zvou na grilování. Hezký je také australský zvyk použitelné věci místo vyhození postavit před dům, aby tak posloužily někomu jinému. Dá se tak vybavit byt. K nalezení jsou televize, tiskárny, počítače i nábytek. Austrálie je zkrátka úžasná a mohu ji doporučit každému, kdo není se zemanovsko–okamurovským směřováním naší země spokojen.