Bílá jako ráj dětí i bikerů a procházka po beskydské cestě pašeráků

Bílá láká v létě bikery na své poměrně jednoduché singltraily, rodiny s dětmi pak na celou škálu atrakcí od autodráhy, přes aquazorbing až po vodní svět. Mezi další rodinné zábavy patří i sjezd na koloběžkách nebo procházka po beskydské stezce pašeráků. Ten nejlepší beskydský výhled pak najdete na nedalekém vrchu Bobek.

Sedačková lanovka v Bílé v létě představuje hlavní obslužný prostředek pro 2 singltraily, které jsou charakteristické pro svou technickou přívětivost. Zelený nenáročný trail je vhodný i pro úplné začátečníky a nutno říct, že převážná část jezdců na něm tvořily mladé slečny.



Zelený trail je 3 km dlouhá stezka, která z velké části lemuje vrstevnici, takže nezahrnuje žádné strmé úseky. Hlavní roli tu hrají nenáročné klopené zatáčky a sem tam terénní boule, kterou můžete v pohodě přejet. Ke konci se trasa hodně zmírní a ještě více vyhladí, takže se prakticky jen necháváte unášet plynulou stezkou mezi stromy a kapradinami.

Bílá v kostce: Vzdálenost z Prahy 3 hod 49 min

1 jízda na lanovce dospělí 70 Kč Celodenní jízdné na lanovku dospělí 390 Kč Zapůjčení horského kola 400 Kč/den Zapůjčení sjezdového kola 800 Kč/den Provozní doba lanovky Pátek, Sobota, Neděle 9:00 – 17:00 Vstup do dětského parku 290 Kč/den Webové stránky www.skibila.cz

Modrý trail je značený jako středně obtížný a jeho charakter je velmi podobný Zelenému trailu. Opět jde převážně o jízdu v klopených zatáčkách, na pár místech se ale přidávají strmější úseky a v některých sekcích vylézá více kamínků či kořenů. Kořeny se po trati plazí zejména ve spodní části, takže za mokra už je potřeba solidní bikerská technika.



Traily asi neuspokojí vyznavače technických sjezdů, nicméně pro ty, kteří se chtějí na kole pobavit nebo pro ty, kteří si chtějí zkusit vůbec svůj první trail, je Bílá vhodná volba.

Z vrcholu Zbojnické se ovšem můžete dostat i na koloběžce, kterou si zapůjčíte v půjčovně Sun Outdoor vedle pokladny. Vybrat si můžete buď koloběžku s pevnou vidlicí a projet se po asfaltové cestě, nebo koloběžku s odpruženou vidlí a zkusit si zelený trail. My sjeli po asfaltové cestě, která je od výstupu lanovky srozumitelně značená a až na závěrečný dojezd nebylo nutné se ani jednou odrazit.

Zábavu pro celou rodinu pak představuje Stezka beskydských pašeráků, která začíná u výstupu sedačkové lanovky a končí opět u jejího nástupu. Na této sportovně-rekreační stezce se dozvíte o historii pašování v Beskydech a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké překážky museli pašeráci zdolávat. Projdete se tedy po dětské ferratě, v lanovém bludišti nebo po vysutých lanových mostech, které jsou unikátní v celé České republice. Abyste si stezku užili jako správní pašeráci, vyzvedněte si v infocentru u dětského parku „pašeráckou brašnu“ s deníkem, mapou, lupou, kompasem a dalekohledem. Vstup na Stezku pašeráků je zdarma.

Přímo v Bílé vedle restaurace Bauer se nachází velký dětský park Sunoutdoor, který je jedinečný svými nejrozmanitějšími atrakcemi, o kterých se nám v našem dětství mohlo jen zdát. Děti se můžou projet na šlapacích kárách na autodráze, vyzkoušet si profesionální i dětskou trampolínu nebo netradiční aquazorbing, dále se projet na lodičkách, na dětském tubingu nebo dovádět v pirátském skákacím hradě. Celodenní vstup pro dítě a jednoho až dva dospělé stojí 290 Kč, přičemž zvlášť je placený aquazorbing, bunfgee trampolíny a rodinné šlapací auto.

V rámci vstupného do dětského parku se děti mohou podívat i do vedlejšího vodního světa, kde se zábavnou formou učí, co voda umí. Mohou napouštět přehrádky, volit vhodnou trasu vody nebo se učit, jak funguje koloběh vody. Součástí vodního světa je i velké pískoviště kryté plachtou proti slunci.

Vstupné do dětského parku se dále vztahuje také na dětské lanové centrum, které se nachází přímo vedle vodního parku. Díky bezpečnostním sítím se děti po prolézačkách ve stromech mohou pohybovat bez jištění.

Strategicky přímo vedle dětského parku se nachází velká obslužná terasa hotelu Bauer a párek v rohlíku byste tu hledali těžko. V jídelníčku se totiž skví názvy moderní kuchyně jako například tataráček z marinovaných pravých hříbků, penne s grilovaným lososem nebo z dětských jídel tvarohové knedlíky s jahodami a vanilkovým krémem. Vybrat si můžete také z denní nabídky, která zahrnuje polévku a hlavní chod a cenově se pohybuje mezi 139 až 165 Kč.

Tip na e-bike:

S elektrokolem nebo dostatečnou kondicí si můžete na vrchol Zbojnické vyšlápnout po stoupací cestě, která je z Bílé fialově značená a převážně jde o asfaltový povrch. Na křižovatce pod vrcholem natrefíte na originální dřevěné ukazatele na „Bobek“ a „Kavalčanku“, tedy odbočíte doleva směrem na Bobek, což je cílový vrchol výletu. Pak už jen kousek po vrstevnici a finální výšlap po lehce terénní lesní cestě a otevře se vám výhled na Beskydy, Javorníky i Malou Fatru. Zpátky se můžete buď po stejné cestě vrátit na vrchol Zbojnické a do Bílé sjet po Zeleném trailu, nebo pokračovat k osadě Kavalčanky po žluté trase, která vás také zavede do Bílé.