Buď je milujete, nebo nemůžete pozřít. Na tvarůžky rovnou za nosem

S olomouckými tvarůžky se to má podobně jako s olivami, skopovým masem nebo kozími sýry: buď se po nich můžete utlouct, anebo se jim obloukem vyhýbáte.

Zlatá střední cesta neexistuje. Ať už specifickou chuť a hlavně vůni (pro někoho, s prominutím, smrad) tvarůžků milujete, nebo nenávidíte, za zmínku stojí, že jsou ve světě potravin celebritou. Málokterý produkt má kromě sítě firemních obchodů také své muzeum a dočkal se chráněného zeměpisného označení Evropské unie. Navíc kvůli nim dokonce vznikla speciální cukrárna a také festival. Jejich čas přichází právě teď, vypravit se na tvarůžky můžete příští víkend do Olomouce.



Je tu ale jeden háček. Ačkoli se o tvarůžcích nejčastěji mluví jako o olomouckých, ve skutečnosti se vždy vyráběly spíše na venkově v okolí. Právě v Olomouci se ale konaly největší specializované trhy a odtud také nejvíce dobrot putovalo díky kupcům dál do světa. Přívlastek olomoucký tvarůžkům zůstal, byť je dnes vyrábí pouze společnost A. W. se sídlem v Lošticích.

Tvarůžky, nebo syrečky?

Tvarůžky, nazývané také syrečky nebo též tvargle, odvozené z německého označení Olmützer Quargel, se v minulosti vyráběly podomácku téměř v každé chalupě – buď lisováním do dřevěných formiček, anebo ručně, tvarováním do hrudek. Nejstarší zmínky o nich pocházejí z 15. století, ale neberte to příliš vážně – na tenhle způsob zpracování kyselého mléka, respektive tvarohu lidé přišli už mnohem dřív.

Rady před cestou Muzeum olomouckých tvarůžků A. W., Palackého 2, Loštice, otevřeno má denně 9– 17.30, vstupné 50/30 Kč, rodinné 90 Kč, děti do 6 let a majitelé karet Olomouc Region Card zdarma. www.tvaruzky.cz

Tvarůžková cukrárna, Komenského 325, Loštice, nebo Denisova 13, Olomouc; otevřeno denně. www.tvaruzkovacukrarna.cz

Olomoucký tvarůžkový festival, 21. až 22. dubna; zájemci s chytrými telefony si mohou stáhnout novou mobilní aplikaci a zahrát si hru Zachraň olomouckou pevnost, další dárek čeká v informačním centru – mapa s nejzajímavějšími tipy pro rodiny s dětmi. tvaruzkovyfestival.olomouc.eu



Jako první začal tvarůžky ve velkém vyrábět Josef Wessels v Lošticích roku 1876, v tradici pokračoval od roku 1898 jeho syn Alois a posléze Karel Pivný, zeť Aloise Wesselse. Když pomineme léta znárodnění, podnik dodnes vlastní, vylepšují a zvelebují jejich potomci. Ti také v areálu továrny zřídili pro milovníky tvarůžků muzeum, ale protože umístění uvnitř závodu omezovalo jeho rozvoj, před pár lety vzniklo muzeum zcela nové a moderní.



Seznámíte se v něm jak s historií olomouckých tvarůžků od prvních zmínek až do současnosti, tak zejména s výrobním procesem krok za krokem. Prohlédnete si, jak vypadalo mletí a lisování tvarohu dřív, než se výroba ruční proměnila na strojní, i cestu každého tvarůžku od jeho formování přes koupání a zrání až po balení. V poschodí navštívíte dobovou pracovnu Karla Pivného, v malém retrokině se podíváte na některý z filmů o výrobě a historii tvarůžků.

Prohlídka muzea může skončit v nedaleké restauraci U Coufalů, kde mají jídelní lístek plný tvarůžkových dobrot a stojí tu také automat na olomoucké tvarůžky. Existuje pouze ve dvou exemplářích, ten druhý je k dispozici v informačním centru v Olomouci.

Sladce slaná tečka

Po dobrém obědě se vydejte ještě do cukrárny, ale protože jste v Lošticích, nečekejte nic obyčejného. V Tvarůžkové cukrárně ochutnáte tvarůžky připravené jinak a netradičně; při pohledu do vitrín plných šátečků, kremrolí, větrníků, pohárů a koláčků nebudete věřit, že ač se všechny výrobky tváří sladce, ve skutečnosti jsou slané. Manželé Poštulkovi říkají, že při založení cukrárny v roce 2009 spojili dvě rodinné vášně, a to zájem o dobré jídlo a vztah k místu, kde žijí.

Zákusky vesměs připravují podle vlastních receptů a plní je pěnou z olomouckých tvarůžků. Sortiment se stále rozrůstá; kromě přibližně dvaceti druhů slaných dobrot můžete ochutnat i tvarůžkové topinky, chlebíčky, lokše, hamburgry a hotdogy s tvarůžky, nebo třeba tvarůžkový tatarák či zmrzlinu. Tvarůžkové moučníky získaly řadu ocenění a kromě cukrárnyv Lošticích jemůžete ochutnat i v Olomouci.

Příležitostí k návštěvě olomoucké pobočky může být třeba Olomoucký tvarůžkový festival, který se koná na Horním a Dolním náměstí 21. a 22. dubna. Mimo jiné se tu chystá setkání všech lidí s příjmením Tvarůžek a Tvarůžková, chybět nebude ani moderátorka ČT Zuzana Tvarůžková. Festival je pro město zároveň startem do nové turistické sezony, což vám jako návštěvníkům přinese další výhody. V sobotu i v neděli bude zadarmo přístupná například radniční věž.