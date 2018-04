Burgenland – země, kde nikdo nikam nespěchá a navíc dává skvělé víno

Rakousko, to nejsou jen Alpy. U našich jižních sousedů čeká na návštěvníky aktivní zábava nejen v zimních měsících, kdy se mohou prohánět po sněhu. Dovádění na vodě, jízdu na kole, ochutnávky vín i místní památky si můžete ve zbytku roku dosyta užít v nejvýchodnější spolkové zemi Rakouska – Burgenlandu.

Advertoriál

Někteří lidé si jezdi na dovolenou odpočinout, co nejpasivněji to jen jde. Položit se na pláži někde u Středozemního moře a celý den se snažit chytit správný bronzový odstín ale nemusí být pro každého. Pro mnohé je tím pravým odpočinkem aktivně strávená dovolená. Právě pro takto strávené dny vašeho zaslouženého volna je ideální oblast Burgenlandu na východě Rakouska, jež se táhne po východní hranici země, svým jižním cípem se dotýká severních hranic Slovinska a na severním konci je to jen pár kilometrů do Bratislavy.



Doprava Do Burgenlandu se pohodově dostanete na všechny způsoby. Můžete zvolit jízdu vlakem či autobusem do Vídně či Štýrského Hradce a odtud už krátce opět vlakem či autem. Možností je i autovlak. Cestujete-li rádi mezi bílými oblaky na nebi, letadlo létá hned několikrát denně z Prahy do Vídně, odkud můžete přesednout na spoj do Grazu. Tam můžete využít veřejnou dopravu nebo si třeba půjčit auto. Hodláte se vydat do Burgenlandu po vlastní ose? Jestli plánujete navštívit Neziderské jezero nebo střední Burgenland, vydejte se po dálnici přes Vídeň. Hodláte-li objevovat krásy jižního Burgenlandu, vezměte to po dálnici přes Graz.

Nejčastějším cílem návštěvníků Burgenlandu je oblast okolo Neziderského jezera, které leží v horním Burgenlandu a část jeho břehu už patří k Maďarsku. Samotné jezero o rozloze 128 kilometrů čtverečních nabízí bezpočet možností, jak si zpestřit dovolenou. Oblíbenou kratochvílí je na Neziderském jezeře kitesurfing, při kterém se díky správnému větru, prknu a tažnému draku budete prohánět po vodní hladině jako někde u slunných pláží Kalifornie. Když pak nastoupí ten pravý jižní vítr, odvážnější si dovolí třeba i metrové skoky. Samozřejmostí je krátké školení předtím, než se vydáte na azurovou hladinu jezera sami. „Říká se, že je to jedno z největrnějších míst v Evropě,“ říká Jakub Klíma, který byl v nedalekém hlavním městě Burgenlandu Eisenstadtu na studiích.

Nejste až takovým příznivcem adrenalinu? Nevadí, i pro vás má Neziderské jezero možnost, jak se svézt na vlnách. Můžete se totiž vrhnout na paddleboarding – variantu, kdy na prkně pouze stojíte a zabíráte pádlem. Na vodní ploše už pro vás bude připravena trasa, kterou si v určeném čase zkusíte projet. No není to lepší než dlouhé hodiny testovat tělem měkkost písku na pláži?

Zastavit se neuškodí ani v samotném Eisenstadtu. Nepředstavujte si ale žádnou tepající metropoli, Eisenstadt má jen něco okolo 13 tisíc obyvatel. „Město je vlastně maličké. Mají tam pěkný zámek se zahradou a vyhlášenou koncertní síň s naprosto excelentní akustikou. Jinak je tam ale klid,“ vypráví o Eisenstadtu Jakub.



Ale nejen samotná masa vody nebo stín města musí být cílem vašeho aktivního odpočinku. Stejně tak vhodné je okolí pro fanoušky cyklistiky, pro které jsou tu k dispozici dva a půl tisíce kilometrů cyklostezek. Během jízdy se navíc můžete kochat scenériemi, které Neziderské jezero poskytuje. „Cyklostezky jsou tam všude, hodně jsem se najezdil. Objel jsem celé jezero,“ vzpomíná Jakub na svůj čas v sedle kole. Pokud šlapete do pedálů jen rekreačně, můžete zvolit lehčí trasu, která má celkem asi 70 kilometrů. Její součástí je i odpočinkové přeplutí jezera přívozem mezi Illmitzem a Mörbischem. Pokud jste ale skutečně zapálenými kolaři, nemůžete si nechat ujít výzvu v podobě sto dvacet kilometrů dlouhé trasy, jež zahrnuje i náročný úsek plný stoupání, který projedete v maďarské části břehů jezera. Už cítíte lehce zatuhlé nohy?

Tipy pro návštěvníky Pro rychlou orientaci a nejlepší informace navštivte turistické regionální kanceláře, které zřizuje každá rakouská spolková země. Pro Burgenland můžete navštívit stránky www.burgenland.info, kancelář pak naleznete v Eisenstadtu. Kdyby bylo potřeba, české velvyslanectví v Rakousku se nachází ve Vídni. V Rakousku se platí eurem, takže finančně se můžete vybavit ještě doma. Na cyklostezkách mají děti do dvanácti let povinnou helmu, tak se vyhněte případným postihům a své ratolesti řádně zabezpečte. Při jízdě po silnicích pamatujte na to, že v Rakousku je povinné vytvořit prostor průjezdu pro záchranáře. Pokud se před odjezdem pojistíte, ošetří vás rakouští lékaři stejně jako každého obyvatele zemí EU.



Burgenland ovšem není jen tato severní část s Neziderským jezerem. Střední Burgenland je považován za jednu z nejslunečnějších oblastí v celém regionu, sluníčko zde svými paprsky častuje návštěvníky až 300 dní v roce. Na jižní Moravu to není příliš daleko, a tak nepřekvapí, že kombinace slunečního svitu a mírně kopcovité krajiny dává vzniknout vysoce kvalitním vínům. Kvarteto čtyř nejvýznamnějších vinařských obcí Deutschkreutz, Horitschon, Neckenmarkt a Lutzmannsburg se stará o více než dva tisíce vinic. Oblast středního Burgenlandu nejvíce proslavila odrůda Frankovka modrá, která je mimo jiné jednou z hvězd každoročních vinařských festivalů a degustací červených vín, jež díky hojným slunečním paprskům nabírají ty správné tóny. Pokud ale trávíte čas v severní části země a rádi byste ochutnali špičková vína, má pro vás Jakub jeden tip. „Na severu, nedaleko hranic se Slovenskem, je vesnička Gols, kde je snad stovka vinných sklípků a na svatého Martina je tam každoroční akce, kdy za jedno vstupné můžete prochodit všechny sklípky a volně ochutnávat. Je to skvělá příležitost,“ doporučuje Jakub. Že mají místní vína skutečně kvalitu, potvrzuje i milovník vína Petr Cihelka. „V Rakousku jsou Burgenlandští sice trochu za takové pepíky, ale vína mají prvotřídní,“ žertuje o místních Petr.

Pokud neholdujete vínu, zoufat si nemusíte. Střední Burgenland je domovem hned několika zámků a hradů, které poskytují ideální výletní cíle třeba pro rodiny s dětmi. Podívat se můžete třeba na majestátně se na kopci tyčící hrad Lockenhaus nebo na zříceninu hradu Landsee, který se nachází ve výšce 361 metrů nad mořem a kdysi býval největším hradem ve střední Evropě. Zamířit můžete i do samotného srdce Burgenlandu, na zámek Lackenbach, který nabízí relaxaci v zámeckém parku, posezení v kavárně nebo prohlídku zajímavých kombinací s moderní architekturou v nově revitalizované části zámku. Máte-li pocit, že jste snad v minulém životě byli na takovém zámku dvořanem a zámky vás přitahují, neváhejte navštívit zámecké komplexy Kobersdorf a Deutschkreuz, jež skýtají například výstavy obrazů.

Burgenland se vám ale zapíše do paměti hlavně jako země svého vlastního tempa, které má daleko do uspěchaných ulic velkoměst. Vše je obklopeno venkovskou aurou klidu. „Nikdo nikam nespěchá, hodně Rakušanů jezdí do Burgenlandu na důchod,“ říká o klidné oáze ve středu Evropy Jakub. Zdá se, že davy turistů zatím nejvýchodnější spolkovou zemi Rakouska nezavalily. „Turisty potkáte asi hlavně během sezony u Neziderského jezera, ale jinak je to klasický venkov, především třeba mezi únorem a červnem. A navíc úplně autentický,“ říká k atmosféře Burgenlandu Jakub.

Chcete nadchnout děti? Vyzkoušejte třeba jízdu šlapací drezínou po dnes již zrušené železniční trati, vezměte je na golf určený pro rodiny nebo je nechte vyřádit v lanovém centru. Samozřejmostí je, jako v celém Burgenlandu, kvalitní a hustá síť cyklostezek. Vyrazit ale můžete po turistických trasách také po svých nebo využít stezky speciálně pro inline brusle, která vás provede kolem vinic, podél řeky Rabnitz až do malebného Panonského údolí. Pro trochu pohody pak naopak můžete vyrazit prohřát si tělo do rodinných termálních lázní Sonnentherme, které jsou přizpůsobeny i miminkům a menším dětem a v rámci Evropy nemají v tomto směru konkurenci.

Bylo by až hříchem opomenout jižní Burgenland, zemi gurmánů a vyznavačů pomalého životního tempa. Místní jsou neskutečně srdeční a pohostinní, což ostatně sami poznáte, až se sem s rodinou vydáte. Jestliže rádi poznáváte tradiční a původní kulturu a gastronomii, jižní Burgenland vás zajisté uchvátí. Dopřáváte si rádi nejvyšší možný luxus? Pětihvězdičkové hotely a wellness, jimiž je tato oblast vyhlášená, vás rády přivítají. Máte raději něco útulnějšího? Přenocujte v soukromých rodinných ubytováních nebo třeba na historickém statku, kde můžete po večerech vyzkoušet plnost místních červených vín a lahodnost gastronomických lahůdek, které místní kuchyně nabízí. Ta je navíc jedinečná tím, že v sobě snoubí klasiku německé, maďarské a chorvatské provenience. Váš mlsný jazyk si pak jižní část Burgenlandu zajisté zamiluje.





V krajině mírných kopců a slunce jižního Burgenlandu se neváhejte zastavit ve Stegerbachu – obci, která přitahuje stále více a více rekreantů. Díky tomu zde naleznete nejkvalitnější ubytování takřka ve všech cenových kategoriích, což platí také pro různorodé možnosti rekreace. Jednou z nich je například návštěva zdejších lázní, které napájí místní pramen z hlubin země s léčivými účinky pro zmožené tělo i unavenou mysl. Zelené greeny golfových hřišť volají po pořádné hře v příjemném, mírném podnebí. Pro aktivněji založené je tu k dispozici 600 kilometrů cyklistických tras či 45 kilometrů značených cest pro běhání nebo oblíbený nordic walking. Romantiku a genia loci dokreslují vyjížďky na koních, jež si můžete užít na 450 kilometrech tras.

Cestování s mazlíčky Vezete s sebou své chlupaté miláčky? Kočky, psi a fretky musí mít platný veterinární pas (Europass). Vaše zvíře musí být též označeno mikročipem či tetováním a musí být očkováno proti vzteklině, což musí být uvedeno v pasu.

Není nutné se bát, že euro vám v Rakousku nějak zásadně provětrá peněženku. Podle Jakuba, který má s životem tam zkušenost, je vše na úrovni rakouského standardu. „Obchody jsou mírně dražší než u nás, ale o dost kvalitnější. Kavárny a hospody jsou celkem drahé, za pivko dáte okolo čtyř eur,“ říká Jakub. Nejlepší je podle něj vypravit se tam autem. „Kde jezdí vlaky, je spojení dobré, do Vídně se z Eisenstadtu svezete za 9 eur. Autobusy sice mají pěkné, ale jezdí úplně minimálně, takže spoléhat se na ně nedá. Auto je lepší, jsou to prostě takové dědiny,“ uzavírá vzpomínání Jakub.

Burgenland je zkrátka ideálním místem pro romantickou dovolenou i kvalitně společně strávený čas s rodinou. Přednosti burgenlandské krajiny je především její rozmanitost, pokud jde o možnosti rekreace. Od aktivního sportování a vyhánění hladiny adrenalinu až po požitkářské gastronomické a kulturní zážitky. Po dovolené v této idylické krajině se vám nebude chtít domů a nebudete moci uvěřit, že tento malý ráj nedaleko českých hranic tak dlouho unikal vaší pozornosti.

Tento článek vznikl ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.