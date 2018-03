Češi jsou k politice lhostejní, řeší ji jen u piva, říká Arménka

Marine Zulueta se rozhodla s rodinou přestěhovat do Evropy před více než dvaceti lety. Do Česka z Arménie přišla v roce 1992. „Česky jsem se začala učit hned po mém příjezdu, nejčastěji z televize a za pomoci mé tehdejší švagrové. Pro mě byla znalost jazyka vždy velkou prioritou pro integraci do společnosti. Nezáleží, v jaké zemi žijete, přijmout tamní jazyk za svůj, je vždy nezbytné. Díky mé profesi v cestovním ruchu ovládám dalších pět jazyků, ale češtinu považuji za jeden z nejkrásnějších a nejbohatších,“ říká.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla, že tu chcete zůstat nastálo?

Českou republiku znám už od malička, protože můj tatínek v sedmdesátých letech dělal postgraduál na ČVUT a mluvil díky tomu perfektně česky.

Lidovky.cz: Co vás k tomu vedlo?

Do Čech jsem před 25 lety přijela se svou rodinou a do Prahy jsem se okamžitě zamilovala. Takže volba byla jasná.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Mám mnoho skvělých přátel a kolegů, na které nedám dopustit. Pokud bych musela něco vybrat, tak je to asi lhostejnost.

Lidovky.cz: Chodila jste někdy s Čechem, jaké podle vás jsou?

Žádné osobní zkušenosti ze vztahu s Čechem nemám, protože před 20 lety jsem si vybrala Kubánce pro ten jižanský temperament, který je mi blízký.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi? Jsou Češi slušní?

Je tu diametrální rozdíl. Já pocházím z Arménie, která jako první země na světě přijala křesťanství za svoji oficiální víru. Takže tradiční hodnoty, jako je rodina, přátelství a úcta k starším, mají velkou váhu. U nás je o starší vždy postaráno, nikdo neumírá sám. I širší rodina je velmi spjatá. V Česku je to spíše výjimka než pravidlo. Dle mého názoru jsou Češi velmi slušní a milí lidé.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Libí se vám? Je hodně odlišný od toho, na který jste zvyklá?

Je sice drsnější a sarkastičtější, ale líbí se mi. Humor neodmyslitelně patří k české povaze.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii? Je v ní něco, co vás zaujalo?

Česko je můj domov již 25 let, proto je samozřejmostí, že se o historii zajímám. Obdivuji T. G. Masaryka jako prezidenta, který ovlivnil dějiny českého národa.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Jak vám chutná česká kuchyně?

Pivo piju velmi málo, spíše v letních horkých dnech. Preferuji moderní odlehčenou verzi české gastronomie.

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Tato země mi dala šanci a příležitost splnit své sny, vychovávat dítě a stát se plnohodnotným členem společnosti. Jsem si jistá, že nikde jinde bych nechtěla žít.

český šok Jak se žije cizincům v Česku? Jsou tu spokojení, nebo jim u nás něco chybí? Pokud k nim patříte i vy a chcete se s námi podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu internet@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno, národnost, proč jste do Česka přišel a připojte svoji fotografii. Jako předmět zprávy uveďte "Český šok".

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku? Jaký na ni máte názor?

Mrzí mě, že jsou Češi lhostejní k politice a řeší ji víc nad pivem v hospodě.

Lidovky.cz: Učíte se češtinu? Je pro vás v Česku její znalost nezbytná?

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co má vaše země výjimečného?

Stýská se mi hlavně po rodině. Arménie je krásná země s velmi bohatou kulturou a historií. Je to muzeum pod širým nebem.