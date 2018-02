Češi se mi zdají smutní. A projevují lásku jinak než my v Africe, říká Angolan

Jacinto Teca Mahela se z Angoly do Česka přestěhoval ped osmi lety kvůli studiu vysoké škole. „Praha je ideální místo, kde jsem se rozhodl mít rodinu, i když moje snoubenka není Češka, ale Slovenka, tady se i s naší dcerkou cítíme jako doma,“ říká.

Lidovky.cz: Co vás na Česku nejvíc překvapilo při vaší první návštěvě?

Po mém příjezdu do České republiky mě nejvíc překvapila povaha lidí, jak se zlobí - hlavně když jdou do práce. Třeba v metru jsou všichni smutní a bez nálady.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodli, že tu chcete zůstat nastálo? Co vás k tomu vedlo?

Po třech letech studia jsem se rozhodl zůstat v Praze, jelikož jsem si tady zvykl a začalo se mi tady líbit. Praha je ideální místo, kde jsem se rozhodl mít rodinu, i když moje snoubenka není Češka, ale Slovenka, tady se i s naší dcerkou cítíme jako doma.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

V Evropě se láska projevuje úplně jinak než v Africe. Taky v Čechách možná lidi mají hodně citu, ale neumějí to pořádné projevit a bojovat o to, po čem touží a co je pro ně důležité.

Jacinto Teca Mahela Jacinto Teca Mahela se do Prahy přestěhoval v roce 2010 kvůli studiu cestovního ruchu na VŠO. Je tanečním instruktorem a organizátorem. Učí Kizombu, Sembu, Kuduro a Afrohouse na tanečních festivalech a workshopech po celém světě. V Praze nabízí pravidelné kurzy Komby a organizuje několik tanečních festivalů.

Lidovky.cz: Chodil jste někdy s Češkou, jaké podle vás jsou?

Ano, měl jsem za přítelkyni Češku. Je to trošku rozdíl, hlavně co se týče rolí ve vztahu, jistoty a pohledu na společnou budoucnost.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi? Jsou Češi slušní?

V Angole jsou vztahy založené na respektu k starším lidem. Důležité kromě věku je i hierarchie v rodině. Třeba strejda musí být respektován neteří nebo synovci, i když jsou věkově starší než strejda. Tady vidím jenom respekt k starším lidem – třeba v tramvaji je většinou pustí si sednout. Češi jsou podle mě slušní, ale bojí se hodně nového a nepoznaného. Kvůli tomu se někdy chovají nepříjemně.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Libí se vám? Je hodně odlišný od toho, na který jste zvyklý?

Český humor se mi líbí. Ale lidi tady se někdy zbytečné zlobí, když si člověk z nich udělá nevinnou srandu. Jsem hodně pozitivní člověk se stálým úsměvem na tváři. Rád lidem úsměv vyčaruju něčím zábavným.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii? Je v ní něco, co vás zaujalo?

Částečně. Moje vědomosti prozatím nejsou tak hluboké, abych se k tomu mohl vyjádřit.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Jak vám chutná česká kuchyně?

Nepiju alkohol, tak to neumím posoudit. Česká kuchyně je fajn, ale na angolskou nemá. Z české nabídky mám nejraději kuře se smetanovou omáčkou a rýží – nejvíce mi ale chutná, když si to připravím sám.

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Ano, plánuji tady zůstat s mou rodinou. Jsme ale mladí, takže člověk nikdy neví.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku? Jaký na ni máte názor?

O politiku se zajímám. V porovnání s angolskou politikou je zdejší politika kvalitnější a více respektována obyvatelstvem.

Lidovky.cz: Učíte se češtinu? Je pro vás v Česku její znalost nezbytná?

Češtinu jsem se učil v jazykové škole v Mariánských Lázních v rámci přípravy na vysokou školu v oblasti zemědělství. Ano určitě, bez znalosti jazyka se tady neobejdete.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co má vaše země výjimečného?

Po rodině, angolském jídle, kultuře a přírodě. Angola je krásná země s neobyčejnou přírodou. Je kolébkou tanečního stylu Kizomba, Semba, Kuduro a Afrohouse. Snažím se, aby tyto taneční styly měly co největší oblibu i tady v Čechách, jako tomu je již v celé Evropě a vlastně již celosvětově. V Praze organizuju několik mezinárodních tanečních festivalů a také pravidelné taneční kurzy, které s oblibou navštěvuji nejen Češi, ale i zahraniční tanečníci.