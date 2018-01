Češi si ze sebe umí dělat legraci a jsou ironičtí, říká Brit

James Benedict Whittingham se do Česka z anglického Bristolu přestěhoval kvůli práci. „Kamarád mi říkal, že bych se měl podívat na film Pelíšky, abych pochopil český smysl pro humor. Abych řekl pravdu, hodně z toho filmu mi přišlo dost divné. Některé scény ale byly vážně vtipné, třeba rozdávání vánočních dárků a nerozbitné plastové „skleničky“. Stejně jako Britové, tak i Češi jsou skutečně dobří v užívání ironie a chytrým způsobem si sami ze sebe dělají legraci,“ říká.

Lidovky.cz: Co vás na Česku nejvíc překvapilo při vaší první návštěvě?

Jak otevření a přátelští tu lidé jsou. Mnohem více, než jsem očekával.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodli, že tu chcete zůstat na stálo? Co vás k tomu vedlo?

V roce 2013 mne firma vyslala do Prahy na roční misi. Po roce jsem si kontrakt změnil na plnou expatriaci a přestěhoval se do Prahy s celou rodinou.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Obecně dokáží být docela dost pesimističtí ohledně toho, jak se jim daří a co je čeká. To vede k přílišným stížnostem, obviňování druhých a také závisti k úspěchu ostatních. Mohli by věci brát více s nadhledem.

Lidovky.cz: Chodil jste někdy s Češkou, jaké podle vás jsou?

Nechodil. České dámy, se kterými jsem se setkal, byly vždy přátelské, chytré a zábavné. Rozhodně ne namyšlené a odtažité, jak si někdo občas myslí.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi?

Ani ne. Jsou uctiví ke starším, milující a štědří k dětem. Jako každé společenství mohou být občas nároční a nevycházet spolu, ale když stojí proti lidem zvenčí, tak drží spolu a vzájemně se podporují.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Sednul vám?

Kamarád mi říkal, že bych se měl podívat na film Pelíšky, abych pochopil český

kDO JE James Benedict Whittingham? James Benedict Whittingham se do Česka přestěhoval před pěti letmi kvůli práci pro firmu Nestlé. Je zodpovědný za rozvoj ikonických značek bonbonů, které firma vyrábí na Moravě v závodě Sfinx, Holešov. Je ženatý a má dvě děti.

smysl pro humor. Abych řekl pravdu, hodně z toho filmu mi přišlo dost divné. Některé scény ale byly vážně vtipné, třeba rozdávání vánočních dárků a nerozbitné plastové „skleničky“. Stejně jako Britové, tak i Češi jsou skutečně dobří v užívání ironie a chytrým způsobem si sami ze sebe dělají legraci. A taky vím, proč je v Česku tak dobré pivo…aby lidi uvolnili svůj smysl pro humor!

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii, je něco, co vás zaujalo?

Ne příliš, i když jsem se nedávno trochu ponořil do problematiky českého odboje za druhé světové války, především kolem atentátu na Reinharda Heydricha. Pochopil jsem, jak stateční někteří lidé byli a také jak moc tato země v tomto období dějin trpěla.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Jak vám chutná česká kuchyně?

Rozhodně! Mám rád skoro každé české pivo. Českou kuchyni ani moc ne, kromě pečené kachny (tedy bez knedlíků a zelí)!

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Mám to tu rád, ale nezůstanu tu napořád. Stýská se mi po Švýcarsku a hlavně po domově – po Spojeném Království – i navzdory tomu počasí!

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku? Jaký na ni máte názor?

Jenom během nedávných parlamentních voleb. Pocházím z Velké Británie, kde je politická scéna docela jednoduchá – máme 3 hlavní strany – pravici, levici a střed, takže mi, upřímně řečeno, česká politika přijde dost komplikovaná. Také mám trochu podezření, že – podobně jako v mnoha dalších zemích – mají politici na mysli hlavně své vlastní zájmy a ne zájmy voličů.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská, co má vaše země výjimečného?

Chybí mi zápasy mého oblíbeného ragbyového týmu, po kterých vždy následovalo pár pint s mým otcem a přáteli. Chybí mi to, co dělá mou domovskou zemi speciální… Wimbledon a Wembley, místní pub (s anglickým točeným pivem), moře a pobřeží a také Londýn, který je rozhodně nejvíce „cool“ město na světě.