Český humor je ironický a sexistický, ale zvykla jsem si, říká Kazaška

Victorya Dolotina se přestěhovala z Kazachstánu kvůli studiu. V Česku se jí líbí a přestěhovat se jinam zatím nemá v plánu. „Na Češích mi ale vadí hlasité smrkání a předsudky vůči cizím národnostem, říká.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla, že tu chcete zůstat nastálo? Co vás k tomu vedlo?

Do Česka jsem se zamilovala hned první den po příletu. Prvních několik let jsem jezdívala na prázdniny za rodinou do Kazachstánu, ale vždy jsem se vracela do Prahy s pocitem, že jedu domů.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Hlasité smrkání na veřejnosti a předsudky vůči cizím národnostem.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi? Jsou Češi slušní?

Češi jsou dost ochotní pomáhat a oproti Kazachům jsou rozhodně slušnější. Přesto mi trochu vadí vztah mezi starší a mladší generací. Často se setkávám se situací, kdy mladý člověk v MHD neuvolní místo pro staršího nebo pro paní s těžkými taškami. Mezi Českem a Kazachstánem je v tomto velký rozdíl. Co se týče vztahu mezi dětmi a dospělými, tak tady nemám co vytknout. Líbí se mi, že Češi berou děti jako osobnost od útlého věku. Často v tramvaji zaslechnu jak si rodiče nebo prarodiče povídají s dítětem o politice, hudbě nebo divadle.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Libí se vám? Je hodně odlišný od toho, na který jste zvyklá?

Z mého pohledu je český humor trochu černý, ironický a občas i sexistický. Nicméně po čase jsem mu přišla na chuť. Nejvíce mě baví film Slunce, seno a pár facek, díky kterému člověk pochopí nejen český humor, ale i českou duši.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii? Je v ní něco, co vás zaujalo?

Vzhledem k tomu, že studuji management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní, snažím se pravidelně cestovat po Česku a poznávat zdejší historii. Naposledy mě zaujal příběh města Terezín v období druhé světové války.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Jak vám chutná česká kuchyně?

Pivo nemusím, ale české víno mi velmi chutná. Stejně tak mám v oblibě českou kuchyni, která je výborná, pokud zrovna neřešíte svoji váhu.

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Člověk nikdy neví, ale stěhovat se jinam zatím neplánuji.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku? Jaký na ni máte názor?

Ano, snažím se ji sledovat hned z několika důvodů. Prvním je zaměření mého studia na VŠO, které je dost ovlivněno politickou situací jak ve světě, tak v ČR. Za druhé jsem cizinka a můj pobyt Česku je závislý na politické situaci v zemi. Líbí se mi, že Češi máji možnost otevřeně mluvit o politice a velká část obyvatel chodí k volbám.

český šok Jak se žije cizincům v Česku? Jsou tu spokojení, nebo jim u nás něco chybí? Pokud k nim patříte i vy a chcete se s námi podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu internet@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno, národnost, proč jste do Česka přišel a připojte svoji fotografii. Jako předmět zprávy uveďte "Český šok".

Lidovky.cz: Učíte se češtinu? Je pro vás v Česku její znalost nezbytná?

Před nástupem na VŠO, jsem se češtinu učila rok. Strach z mluvení jsem překonala především díky spolužákům. Pokud se chcete integrovat do určitého prostředí a být součástí společnosti, znalost jazyku je nezbytná v jakékoliv zemi.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co má vaše země výjimečného?

Po rodině a rodinných oslavách. Tradiční jídlo můžu uvařit i v Praze, hudbu si pustím na internetu, ale rodinu nic nenahradí.