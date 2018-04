České pivo je nejlepší na světě. Obzvlášť v kombinaci s pečenou kachnou, říká Rumun

Bogdan Bota se do Česka přestěhoval z Rumunska a nejvíce ho prý překvapilo, jak krásná Praha je. „Byl jsem zaujat zemí, životním stylem a obecně kvalitou života. Věřím, že Praha je, co se týče bydlení, jedním z nejlepších měst. Lokalita v srdci Evropy, její kultura, krása, přístupnost, úroveň vzdělávání a profesionality z ní dělají nejlepší místo, kde můžete v této části světa pracovat. Myslím si, že to byla láska na první pohled,“ říká.

Lidovky.cz: Co vás při první návštěvě České republiky nejvíc překvapilo?

Překvapilo mě, jak je Praha krásná. Fascinují mě všechny ty mosty, parky, kopce, dlážděné uličky a Vltava protékající srdcem města.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodl tady zůstat? A proč?

Byl jsem zaujat zemí, životním stylem a obecně kvalitou života. Věřím, že Praha je, co se týče bydlení, jedním z nejlepších měst. Lokalita v srdci Evropy, její kultura, krása, přístupnost, úroveň vzdělávání a profesionality z ní dělají nejlepší místo, kde můžete v této části světa pracovat. Myslím si, že to byla láska na první pohled.

Bogdan Bota Bogdan Bota pochází z Rumunska, z malého města v Transylvánii, země upírů. Do České republiky přijel kvůli pivu a vepřovému koleni. Pracuje jako finanční ředitel Sodexa.

Lidovky.cz: Co nemáte rád na místních obyvatelích?

Netvrdím, že je to konkrétní vlastnost místních lidí, ale někdy bych uvítal, kdyby lidé byli více optimističtí a cenili si toho, co mají, namísto zaměření se na to, co jim chybí. Život není perfektní, ale vždy je takový, jakým si ho uděláme my sami.

Lidovky.cz: Jsou nějaké rozdíly mezi tím, jak se chovají k sobě navzájem, ke starším nebo k dětem Češi oproti lidem ve Vaší zemi? Myslíte si, že jsou místní lidé zdvořilí?

Myslím si, že lidé v Rumunsku jsou více emocionální, zatímco Češi jsou velmi zdrženliví. Výsledkem toho může být například špatná zákaznická zkušenost, třeba když jdete do restaurace nebo se dohadujete s řidičem taxi v centru. I tak si ale myslím, že jsou místní lidé zdvořilí.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru? Líbí se vám? Je odlišný od toho, který používáte vy?

Upřímně řečeno, nepřijde mi příliš odlišný od toho rumunského, ale může to být tím, že se k typicky českému humoru příliš nedostanu.

Lidovky.cz: Zajímá vás česká historie? Je tu něco, co vás opravdu zaujalo?

Velmi mě zaujalo období starověku a také počátek minulého století, kdy došlo k založení Československého státu.

Lidovky.cz: Pijete pivo? Chutná vám česká kuchyně?

Věřím, že české pivo je nejlepší na světě a jsem velkým fanouškem Pilsneru. Rád ale také zkouším piva z malých pivovarů. Když přijde na jídlo, příležitostně si dopřeji svíčkovou nebo pečenou kachnu. Když se však tohle vše zkombinuje s pivem, přibíral bych opravdu rychle, takže jsem rád, že v Praze je možné najít mnoho různých mezinárodních kuchyní.

Lidovky.cz: Sledujete českou politiku? Co si o ní myslíte?

Je to stejné jako všude na světě. Sledování politiky vás může hodně zaměstnat i v České republice. Politici mají moc ovlivňovat náš každodenní život, takže se o politiku musím zajímat i kdybych nechtěl. Bez legrace, přijde mi, že politická třída zrcadlí přechodné období, kterým Česká republika spolu s celým regionem prochází. Hledá si vlastní identitu v rámci Evropské unie.

Lidovky.cz: Učíte se česky? Je čeština nezbytná pro život v České republice?

Věřím, že český jazyk není nezbytný pro každodenní život. Pokud ale opravdu chcete zažít celou zemi, měli byste rozumět i hovořit česky, ačkoli třeba nikdy nebudete schopni mluvit zcela správně. To mě tedy motivuje, takže se stále snažím učit česky.

Lidovky.cz: Je něco, co vám tu chybí? Něco, co je ve vaší zemi výjimečného?

Chybí mi spoustu věcí, ať už domov, rodina, přátelé, jídlo, hory nebo moře, je toho opravdu hodně. Nemohu říct, že je jedna konkrétní věc, která by dělala Rumunsko speciálním. Jde spíš o kombinaci mnoha „běžných“ věcí. Myslím si, že Rumunsko nedělá výjimečným jen jeho rozmanitá kultura, ale také geografie.