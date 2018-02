NOMÁDI: Cesta kolem světa Patrolem? Je to útěk, celé se to zrodilo při stresu v kanceláři

PRAHA V pátek 2. února 2018 vyrazila na cestu kolem světa posádka Expedice Patrolem. Dvojice cestovatelů chce - v do poslední chvíle upravovaném - expedičním speciálu Nissan Patrol spojit cestování a extrémní sportovní aktivity.

Nabízí se tady jeden z nejlepších výhledů na plochu Ruzyňského letiště. Na střešním parkovišti obchodního centra Šestka se shlukují lidé. V epicentru jejich zájmu je pískově hnědý off road Nissan Patrol s postaveným střešním stanem. Je pátek 2. února krátce před čtrnáctou hodinou a Expedice Patrolem počítá poslední minuty před odjezdem na roční cestu. Posádku tvoří Jan Herman a Martin Brůžek. Rozloučit se s nimi přišli přátelé a příslušníci rodiny.



Cestu si budou platit pouze ze svých úspor.

Lidovky.cz: Odjíždíte tak trochu utajeně. Proč?

Herman: Nechceme kolem naší cesty dělat humbuk. Nechceme, aby to byla komerční expedice.



Lidovky.cz: Takže si cestu platíte čistě ze svého?

Herman: Přesně tak.



Lidovky.cz: Kam zamíříte z Prahy?

Herman: Jedeme směr Turecko. Pak Gruzie, Ázerbájdžán. Odsud trajektem do Kazachstánu, pak do Uzbekistánu, Tádžikistánu, Rusko, Mongolsko... Tam bychom měli být za tři měsíce. To je jen začátek.

Lidovky.cz: Expedici jste připravovali dva roky. To je na první pohled dost dlouhá doba.

Herman: Pro upřesnění: auto jsme připravovali dva roky. Patrol je z roku 2000. Původní majitel jej měl jako domácího mazlíčka. Pěkně jej opečovával. Když se teď potkáme, je dojatý z toho, co auto čeká. Je to jediný člověk, který nám přispěl na cestu: na oleje, na filtry.

Brůžek: Pro představu: auto bylo „vykuchané“ na kostru a do něj se svépomocí připravila vestavba obsahující mimo jiné místo na vaření, sprchu, solární panel a další věci pro dva lidi na roční cestě.

Herman: Hodně lidí se divilo, že jsme pro expedici zvolili třílitrovou verzi, která mívala problémy s propalováním pístů od vstřiků. Přitom ten motor je sám o sobě, když pominu ony nešťastné vstřiky, super. Nechali jsme si udělat na zakázku chladič. Přestěhovali jsme intercooler, abychom dosáhli lepšího chlazení. A teď jsme si třílitrem jistí.

Když se podívám na vaše ruce, zdá se, že jste na něm pracovali ještě před pár hodinami...

Herman: Poslední dva měsíce byli dost hektické, spoustu věcí jsme nestíhali. Ty nejdůležitější jsme se snažili dotáhnout do konce doslova v posledních hodinách. Na poslední chvíli jsme vyměňovali silentbloky na ramenou, proto máme ruce ještě trochu od šmíru.

Brůžek: Před pár hodinami jsem jen doufal, že se tady s naším autem ukážeme. Na druhou stranu je to krásná příprava na to, až přijdou technické potíže v divočině, v nehostinných podmínkách.

Pískově hnědý off road Nissan Patrol s postaveným střešním stanem.

Co vezete za náhradní díly?

Brůžek: Hlavně mazací prvky. Pak věci, které se opotřebovávají: řemeny, ložiska. Máme vybavení, abychom mohli spravovat různé praskliny. Počítáme s tím, že nějaká součástka může odejít a že ji budeme shánět.

Velmi často cestovatelé, kteří se představují v rubrice Nomádi, přiznávají, že plán na cestu se zrodil v hospodě. Platí to i pro vás?

Brůžek: U nás to bylo trochu jinak. Plán cesty mi prostě Honza oznámil.

Herman: Celé se to zrodilo při stresu v kanceláři. Je to útěk (smích).