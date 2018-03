NOMÁDI: Cesta po Evropě na kole? 10 rad pro začínající dálkové cyklisty

Při cestování po západní Evropě a v posledních letech stále častěji i v Česku můžete potkávat na silnicích a stezkách zvláštní poddruh cyklistů. Takových, kteří podle kola obaleného brašnami „asi jedou někam dál“. Dálková cyklistika je v posledních letech stále oblíbenější i díky systému národních a evropských cyklotras, které vás provedou celou Evropou i dál.

Pokud chcete začít s tímto pomalým způsobem poznávání světa, nechte se inspirovat následujícími řádky.



Plánování

Díky moderním internetovým plánovačům je příprava trasy a itineráře snazší než dřív. Zvolte si směr (záměrně neříkám cíl, protože „cesta je cíl“) a pusťte se do plánování. Ale i plánování tras na víc dní má svá specifika, která byste měli mít na paměti. Platí okřídlené „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Když máte naložené kolo na několik dní, je cítit každý menší kopec. Při plánování trasy je tedy často vhodnější si pár kilometrů po rovině přidat, než se škrábat do kopce. Podobné potíže může způsobit i vítr. Pokud jedete Labskou trasu rovinatým severním Německem, najděte si kromě silnic mezi poli i trasy lesem nebo jinak chráněnou krajinou. Pět dní proti severozápadnímu větru vám dokáže zkazit radost z dovolené.



Připravte si i alternativní trasy pro případ, že se něco nepodaří – například zvedací mosty přes kanály jsou zvednuté (i v severním Německu na oblíbené Labské cyklotrase), nebo po nedávných záplavách není cesta průjezdná (severní Čechy – červen 2013), silnice se opravuje (Česko pořád a všude), situace „už tři dny prší v kuse a nelepší se to“ nebo prostě jste unavení z předchozích dní a naplánované kopce a údolí budou nad vaše síly. Souvisí s tím, že v časovém plánu počítejte s rezervou 1-2 dní na týden. Když v cíli budete o den dřív, nic moc se neděje. Přijedete-li o den později na letiště, odkud jste se měli vrátit domů, může být náročné se i s kolem včas dostat zpátky (vadí zejména pokud máte jít druhý den do práce).

S navigací nespoléhejte jen na mobil nebo GPS, mapu si i vytiskněte. Nemusí to být úplně podrobně, ale aspoň tak aby bylo vidět, přes která města či vesničky pojedete.

Ubytování

Kde a jak se ubytujete souvisí s předchozím bodem. Dostupnost ubytování má vliv na denní porci kilometrů.

Hotely nejsou tak početně zastoupené, ale výhodou je pohodlí a také to, že mívají otevřenou recepci, takže se můžete ubytovat i večer a není nezbytná rezervace předem (ale ověřte si telefonicky obsazenost). Pro kola obvykle najdou prostory, které se na noc zamykají a váše kolo bude v bezpečí. Může ale nastat problém, pokud chcete brzy odjet (třeba před šestou ráno), protože recepce může mít otevřeno až od osmi (a vy máte vrátit klíče proti záloze). Zeptejte se tedy včas, abyste se ráno nezdržovali.

Penziony nebo priváty jsou četnější, mnohdy levnější než hotely a nabízí srovnatelné pohodlí. O kolo se také většinou nemusíte bát. Tady ale už doporučuji rezervaci předem, protože ne každý penzion má volno pro nečekané hosty. Pokud jedete „nadoraz“ (příjezd třeba se západem Slunce) mohou mít již zavřeno, pokud nebudete ohlášeni předem. A s ranním odjezdem mohou.být podobné potíže jako v hotelích.

Kempy jsou levnou variantou, v turistických oblastech jich je velký výběr s různou úrovní služeb. Není výjimkou, že teplou vodu už vám před příjezdem někdo vyplýtval nebo přijedete po zavření recepce a žeton do sprchy vám nikdo neprodá. Je tedy nutné počítat s trochou nepohodlí. Kempy se ve většině případů na noc nezavírají (závoru lze na kole objet), takže můžete ráno odjet v čase dle vlastního uvážení. Moc nepočítejte s tím, že si budete moci kolo na noc někam schovat před zloději nebo deštěm. Čest výjimkám, ale většinou nezbyde nic jiného než ho v noci schovat do umývárny a ráno ho vyndat, než ho tam najde uklízečka. Také s dostupností elektřiny pro nabití telefonu nebo baterií může být problém. Naopak wifi se pomalu v Evropě stává standardem i v kempech. Pro cyklocesty je zásadní nevýhodou tohoto typu ubytování, že v tomto případě s sebou vezete stan a spacák, což je velká zátěž navíc. Na druhou stranu v případě nouze máte pohodlné přespání kdekoliv i mimo kemp.

U kempů zmíním ještě jednu věc, která se projeví v zahraničí (v Česku je kempů dost). Kempy mohou být i více než jeden den cesty od sebe a to zejména v zemích, které nejsou turisticky proslavené (Rumunsko, Bosna a Hercegovina, některé části rakouských Alp). Počítejte tedy dopředu s tím, že budete stavět stan někde v přírodě a bez přístupu k pitné vodě.

Počasí

Vybrat si ideální počasí na cestu možné není už jen proto, že termín dovolené si přizpůsobit nemůžete. Na rozmary počasí se ale lze připravit. Předpovědi počasí v Evropě mají na tři dny dopředu zhruba spolehlivost 70% (i více), bavíme-li se o údajích: maximální a minimální teplota +-3°C, déšť v lokalitě ano/ne a ráno/přes den/večer/noc, převažující směr větru +-45°. Tyhle údaje stačí pro to, abyste si na některý den naplánovali radši kratší etapu nebo přibalili rukavice a šálu.

Pokud v létě předpovídají místy bouřky a čekají vás hory, přivstaňte si, protože odpoledne vás budou provázet blesky a časová rezerva z rána vám dovolí počkat v hospodě nebo už budete v cíli dne. Na více dní dopředu je možné zjistit tzv. výhled počasí. Jeho přesnost je nižší než u předpovědi, ale pro hrubou představu toho, co vás může potkat, postačí. Když už jste na cestě, není od věci se na aktuální předpověď počasí poptat místních třeba na obědě. Nejste jediní, koho počasí zajímá a na den dva dopředu předpověď sleduje každý. Třeba přidají i nějaký užitečný tip na zajímavosti v okolí nebo doporučí lepší cestu než máte v itineráři.

Kolo a vybavení

Dost bylo práce na počítači, teď je čas se zaměřit na vaše kolo. Silniční kolo za 60000Kč je skvělý stroj na celodení vyjížďku a na závody, ale na vícedenní túru ho neberte. Vezete si veškeré vybavení sami a tohle kolo byste zničili (nebo vám ho ukradnou).

Není potřeba žádné speciální kolo. Úplně stačí obyčejné crossové/trekkingové nebo horské kolo, které máte doma. Důležité je, aby bylo technicky v pořádku. Pokud si neděláte kompletní údržbu sami, nechte ho zkontrolovat v servisu a nechte vyměnit i součástky, které „ještě chvíli vydrží“. Na kolo musí být spolehnutí. Zeptejte se v servisu jak na drobné opravy, které vás mohou potkat cestou. Na mysli mám defekty, seřízení přehazovačky/přesmykače, problémy s brzdami. Na větší opravy stejně bude nutný servis.

Vybavením kola nad běžný rámec jsou nosiče. Jaký typ zvolíte (zadní/přední/na řidítka/na sedlovku) záleží na tom, kolik věcí musíte a chcete vést s sebou. Dejte si pozor na nosnost, levnější zadní nosiče mají třeba jen 15kg, ty lepší až 25kg. Zkontrolujte si také, jestli máte na kole kam nosič přišroubovat. To platí zejména u kol s kotoučovými brzdami. K upevnění nákladu mimo brašny (stan, spacák...) doporučuji klasické „gumicuky“, protože se s nimi snadno, rychle a pevně dá náklad přidělat. Nezapomeňte i náhradní, kdyby se nějaký třeba při nehodě přetrhl.

Příslušenství

Nezbytným příslušenstvím jsou brašny. Batoh si neberte, zničíte si záda nebo ramena. Při výběru počtu brašen a jejich objemu mějte na paměti „rovnici“: více brašen = více místa pro věci na cestu = větší zátěž = více námahy a horší manévrovatelnost. Naplníte-li zadní brašny, přední brašny a ještě brašnu na řidítka naplno, vezete navíc cca 40kg, které nešlapou. Brašen je na trhu velký výběr. Liší se cenou i kvalitou zpracování. Na vícedenní dálkové trasy zvažte vodotěsné brašny, protože mít večer suché věci na převléknutí je pocit k nezaplacení.

Volitelným příslušenstvím je GPS navigace. Obyčejná turistická navigace s mapovým podkladem (lze stáhnout zdarma mapy projektu OpenStreetMaps) je užitečný pomocník, který na tužkové baterie vydrží i dva tři dny provozu. Doporučuji mít k tomu ještě papírovou zálohu pro případ, že technika selže.

Zmíním ještě osvětlení. Ranní a večerní šero jakožto i přívalový déšť jsou situace, kdy rozhodně chcete být vidět. Samotný fakt, že naložené kolo vypadá jak náklaďák vám viditelnost nezaručí. Můžete se objevit v oblastech, kde řidiči cyklisty vůbec nečekají (třeba Bosna a Hercegovina nebo velká část Štýrska). Mějte proto s sebou světla a reflexní prvky a používejte je.

Oblečení

Oblečení souvisí s očekávaným počasím. V chladném počasí je to přirozeně o něco náročnější se sbalit tak, aby se do brašen všechno vešlo a netrpěli jste zimou. V každém ročním období je ale základem funkční prádlo, které odvede pot a nestudí. I v létě vezměte s sebou aspoň tenké rukavice, protože ráno krátce po východu Slunce je zima a ruce to snáší nejhůř. Pokud se chystáte do hor (Šumava, Alpy, Himaláje...), tak větrovka na sjezdy z kopců a čepice na uši se budou hodit.

Proti dešti je dnes na trhu dostatečný výběr oblečení, jak bund, tak i kalhot. Nezapomeňte ale ani na ochranu bot proti vodě. Promoknou jako první a jako poslední uschnou, protože na ně cáká voda z předního kola. A to klidně ještě půl hodiny po bouřce, kdy už svršky od sluníčka uschly. Přibalte si tedy voděodolné návleky, abyste neměli pocit, že vám teče do bot.

Na cestě

Pití a jídlo

Každému dle chuti, ale voda je základ. Vždy mít s sebou aspoň litr čisté vody nejen na pití, ale na mytí, opláchnutí odřenin nebo vyplavení hmyzu z oka. Limonádou to není nejlepší. Dodržovat pitný režim je důležité jako u každého sportu. I v chladu je spotřeba vody vysoká (2l na 100km v zimě), v létě pak není problém při 150km cestě vypít 5-7 litrů vody.

Množství jídla, které si povezete je na vás. Já jsem postupem času přestal jídlo prakticky vozit. Mám s sebou jen pár sušenek a sladkostí na chuť. Potraviny jsou k sehnání všude v samoobsluhách, pekařstvích a hypermarketech. Vozit tak s sebou konzervy, trvanlivé salámy, případně balení řízků, je zbytečné. Místa je málo a každý kilogram navíc, který nešlape, jen zdržuje a bere síly. Na víkendy a svátky je většinou lepší se trochu předzásobit.

Údržba

Na konci každého dne hned po zařízení ubytování/postavení stanu je potřeba kolo prohlénout. Jestli z něho něco neupadlo, něco není povolené nebo nejsou pláště měkčí než byly ráno. Potom by měla následovat základní očista od vrstev bláta a promazání řetězu. Průběžně kontrolujte tlak v pneumatikách a snažte se je mít nafouknuté co možná nejvíc, ušetříte si tím hodně sil. Na druhou stranu ztrácíte trochu komfortu na nerovnostech. Dodržujte maximální tlak (je uveden na boku pláště) a nepřefukujte ho. Dejte si pozor na jednotky tlaku (bar, PSI)! Věnujte kolu péči a doveze vás daleko a s menší námahou.

Technické závady

Na cestě se může pokazit leccos. Od běžného defektu až po zlomený rám. Na závady v terénu opravitelné vám stačí malý křížový šroubovák, imbus a nůž. Pokud nemáte rychloupínací šrouby na kolech, tak klíč k jejich povolení. Obecně na kole nenajdete více než tři až čtyři typy šroubů. Není tedy potřeba žádná velká sada nářadí. Nemá ani smysl s sebou vozit něco víc než náhradní duše, lepení, vyjímečně brzdové špalky nebo lanko. Zkrátka jen to, co si dokážete opravit sami. Pro provizorní polní opravy se mi osvědčilo s sebou vozit stříbrnou kobercovou pásku (ala „McGywer“).

Nouzově tak může pomoci dojet alespoň do servisu nebo na nádraží. Pohybujete-li se v civilizaci a není zrovna sobota nebo neděle, není problém s dostupností cykloservisů nebo autoservisů. Pokud jste daleko od měst a servis nikde, zeptejte se místních (nebo v infocentru nebo na radnici). Budou znát nebo mít kontakt na někoho, kdo vám s opravou pomůže. Na kole se jezdí téměř všude a každé kolo čas od času potřebuje opravit.

Pár rad na závěr

Bavte se s místními, znají perfektně okolí a vědí důležité informace pro vás, které si prostě doma „nevygooglíte“. Dávejte si pozor na bloudění. V Alpách vás jedna špatná odbočka ve sjezdu může stát půl dne šplhání zpátky nahoru.

Sdílejte během své cesty poznatky s dalšími cyklisty a pomáhejte si, pokud můžete. Pomůžete jim vyhnout se potížím či zdržení nebo se můžete dozvědět důležité věci pro sebe. Mějte u sebe nabitý mobilní telefon pro případ nouze a pro kontakt s okolním světem.

Pokud to jde plaťte kartou. Zároveň ale mějte u sebe přiměřené množství hotovosti pro případ, kdy s kartou neuspějete. Hodně hotovosti může lákat zloděje.

Přeji Vám ať vždycky v pořádku dojedete do cíle, ať už na cestě kolem světa nebo kolem Česka.