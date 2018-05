Cestujte, poznávejte Evropu. EU daruje k osmnáctinám měsíc cestování zdarma

PRAHA Jste mladí, chcete cestovat, ale nemáte finance? Nezoufejte, Evropská unie letos v létě nabídne tisíce bezplatných jízdenek po Evropě pro osmnáctileté. Projekt s názvem Discover EU si slibuje, že v mladých Evropanech vzbudí nadšení k poznávání sousedních států a poukáže na výhodu spojenectví zemí EU.

Až 30 000 nově dospělých Evropanů si může tento rok užívat měsíční jízdenku vlakem po státech Evropské unie zdarma. Podmínkou je, že zájemce musí byt obyvatelem EU a je nutné, aby mu bylo osmnáct let před 1.červencem 2018. Pokud splňuje kritéria, může zabojovat o bezplatnou jízdenku Interrail-Ticket a přihlášku podat od 12. do 26. června 2018. Počet jízdenek pro jednotlivé státy ze 28 členských zemí EU odpovídá velikosti jejich populace. Prozatím ze žadatelů vybere porota prvních 15 000 cestovatelských nadšenců.



Pocit evropské identity za 12 milionů eur

„Tento projekt umožní mladým lidem ze všech členských států EU objevit krásu a rozmanitost našeho kontinentu, poznat nové přátele z jiných zemí a objevit všechnu bohatost jejich odlišností,“ řekl ve čtvrtek Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany (EPP) a zákonodárce EU. „Umožní jim také zjistit, co je spojuje a přispívá k pocitu evropské identity,“ dodal.

Německý europoslanec Weber tento projekt navrhl, nápad ihned podpořil Evropský parlament.

Evropská lidová strana rovněž oznámila, že úředníci oficiálně schválili projekt Discover EU a vyčlenili 12 milionů eur (306 milionů korun), aby projekt mohl začít. Pokud půjde vše podle plánu, od roku 2021 by se rozpočet projektu mohl navýšit až na 700 milionů eur, což je téměř 18 miliard korun. V takovém případě by EU mohla pomoci přibližně 200 tisícům mladých cestovatelů. „Začíná to tento rok a to je teprve začátek,“ vzkázal Weber. Na stránkách projektu www.youdiscover.eu nabádá: „Ale 15 tisíc nestačí. Chci jednu jízdenku pro každého Evropana, který překročí 18 let.“

Měsíční jízdenka, maximálně čtyři státy

O prvních 15 tisíc jízdenek lze požádat přes Evropský portál pro mládež. Uchazeči se mohou hlásit jednotlivě nebo ve skupině nejvýše pěti lidí. V žádosti musí dopředu oznamit cíle svých cest. Své toulky po Evropě musí naplánovat mezi červencem a zářím 2018 a začít je v jednom ze států EU. Plán cesty už je na samotném osmnáctilétém žadateli. Výherce pak může cestovat maximálně 30 dní, minimálně den. Měsíční jízdenka je po celé Evropské unii, avšak mladý cestovatel může překročit hranice různých států maximálně čtyřikrát, minimálně jednou.

Součástí žádosti je rovněž vyplnění kvízu o Evropské unii. Mladý Evropan je také povinen navštívit alespoň jedno místo evropského kulturního dědictví. Dále musí mít chuť stát se velvyslancem v programu Discover EU. To znamená, že bude informovat o své cestě na sociálních sítích, sdílet fotky pod hastagem #DiscoverEU a připravovat tak půdu pro výstavu Discover EU v Evropském parlamentu.

Za letošní rok chce Evropská unie vybrat 20 000 až 30 000 mladých Evropanů. Další výběrové kolo pro osmnáctileté cestovatele se předpokládá na podzim tohoto roku. Komise zatím neupřesnila, podle jakých kritérií bude výherce vybírat. Dá se ale předpokládat, že zájemci pomůže znalost EU, vyjádření zájmu o evropském kulturním dědictví a o to stát se velvyslancem v programu Discover EU. Jinými slovy uchazeč se nesmí bát vyjádřit motivaci.