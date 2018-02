Cyklocestování dává možnost prožít cestu všemi smysly, říká cestovatelka

Kateřina Lhotová z CK Adventura se pro nás rozpovídala o cyklocestování. Které země jsou pro jízdu na kole nejvhodnější? A proč vyrazit právě na kole?

Čím je zajímavé poznávat nové země zrovna ze sedla kola?

Kolo nechápu jako sportovní náčiní, ale jako způsob cestování a poznávání. Kolo nám dává naprosto unikátní možnost prožít cestu všemi smysly a v uvolněném tempu. Můžeme cítit všechny vůně přicházející z krajiny kolem nás, pozorovat ruch vesnic, které zrovna projíždíme, zaposlouchat se do zvuků venkova, měst i do ticha divočiny a šumění lesu nebo moře. Můžeme kdykoliv zastavit a popovídat si s místními, pozorovat zblízka různé obřady a denní rituály a stát se jejich přímými účastníky. Zkrátka jsme přímo v centru dění a mezi námi a okolím není žádná hradba, žádné sklo klimatizovaného turistického busu.

Samozřejmě, že cykloturistika je občas fyzicky náročná. Ale přináší nám stoprocentní prožitek, kombinuje radost z pohybu s radostí z cestování a posouvá naše hranice.

Jakou nejexotičtější zemi jste na kole sama navštívila? Proč za ni považujete zrovna tuto?

Pro exotično má každý z nás jinou definici. Pro mě to obvykle znamená místo nebo cestu, které se mi vryly do paměti, ten pocit, že člověk zažil něco, co před ním možná ještě nikdo ne. Taková cesta je pro mě průjezd Pamírem, konkrétně údolím Bartangu, který jsme ve čtyřech podnikli v roce 2015. Bartang je izolované údolí zaříznuté hluboko v srdci Pamíru. Když jsme cestu plánovali, nevěděli jsme, zda vůbec údolím existuje nějaká cesta, natož jestli je sjízdná na kole.

Adventura nabízí cyklozájezdy do všech možných i nemožných destinací. Kde je to organizačně nejnáročnější?

V cyklo výpravách do světa zažíváme nyní obrovsky boom. Myslím, že je to do jisté míry dané i tím, že se nebojíme pustit do nových objevitelských projektů. Cítíme významnou podporu našich klientů a také obrovský hlad po nových destinacích. Být backpacker už není dávno cool. Díky mnoha podpůrným aplikacím, systémům a organizacím se z backpackingu stal v podstatě masový turismus. Ale projet na kole Ťan-šan, Patagonii nebo Kavkaz, to je prostě něco. Pokud to dokážete, můžete na sebe být opravdu pyšní a naši klienti to vědí. Svědčí o tom i to, že odpovědi na vaše dotazy ťukám do tabletu uprostřed nepálského Himálaje, kde doprovázím naši letošní druhou cyklistickou skupinu. Nepál je opravdu logisticky složitá destinace. Naštěstí zde máme spolehlivého dlouhodobého partnera, který umí zařídit nemožné. I to je naše významné know-how.

Samozřejmě je velmi obtížné udržet všude vysoký standard služeb, někde dokonce najít vůbec nějaké služby. Zajistit přiměřené ubytování v místech odpovídajících délce etap je leckdy nemožné. Naštěstí většina našich klientů vidí svět našima očima a upřednostňuje zážitek před pohodlím.

A tak nám dávají prostor pouštět se i do těch logisticky obtížnějších destinací, jmenujme např. Myanmar, Filipíny, Indii, Kambodžu nebo zmiňovaný Nepál. Zásadně totiž odmítáme pouze přeprodej balíčků nabízených místními touroperátory, všechny zájezdy si vytváříme sami. Tím, že se pod naše výpravy sami podepisujeme, ručíme za to, že prožitek je co nejintenzivnější a ušitý na míru našim klientům. To na nás ale samozřejmě z hlediska logistiky klade velké nároky.

Jak složitá je přeprava kola do cílové destinace? Na co se mají zájemci o podobnou dovolenou připravit?

Kolo se letecky musí přepravovat zabalené v transportním vaku nebo krabici. Léta zkušeností jsme zúročili do propracovaného systému balení kola do letadla a našim klientům dáváme podrobný návod včetně video manuálu. Pokud se do balení pouští někdo poprvé, chce to ze začátku trosku trpělivosti.

A co se týká finanční stránky věci. Jak přeprava kola navyšuje cenu letenky?

To je velká alchymie. V Adventuře si ze mě dělají legraci, že jsem největší odborník na leteckou přepravu kol na světě. Každá letecká společnost má svoje přepravní podmínky, které se mohou lišit i v rámci jedné společnosti pro různé letecké segmenty. Mnoho společností bere kola zdarma v rámci povolené váhy, někde poplatky dosahují až 100 EUR za jeden směr.

Nejsou některé země na cyklistiku vyloženě nevhodné? Mám na mysli třeba přelidněnou Indii nebo Filipíny.

Vždy je potřeba danou destinaci velmi dobře znát a přesně vědět, kde má smysl jezdit a kde ne. To je také naše největší know-how, a proto lidé jezdí s námi a ne sami. Dobře totiž vědí, že kdyby se sami vydali např. na zmiňované Filipíny, velmi pravděpodobně by skončili tak, že by spoustu svého drahocenného času trávili u tabletu hledáním vhodných cest bez provozu anebo by prostě v provozu jezdili. Tedy tím, čím my už jsme si prošli.

My máme na Filipínách připravený nádherný cyklistický okruh se spoustou koupání, projíždíme zapomenuté vesničky, je spousta času na ochutnávání lokálních pokrmů v místních vývařovnách a samozřejmě večery patří degustaci místního rumu a různých koktejlů připravených z něj. Každý rok nám na tento okruh na Filipínách odjíždějí tři skupiny a klienti se vracejí nadšení a plni zážitků. A to samé se dá říci i o Indii.

Zaujala mě například Kuba na kole. Je to zajímavá destinace pro cyklisty?

Kuba je pro cyklistiku jako stvořená. Příjemné klima, minimální provoz na silnicích, zajímavá tropická krajina, přívětiví obyvatelé. Kolo je zde ideální dopravní prostředek pro prozkoumání celého ostrova v uvolněném karibském rytmu.

Kam s kolem za opravdovým dobrodružstvím třeba do hor a divoké přírody?

Horských cyklistických zájezdů máme několik a jsou velmi populární. Mezi cyklisty je naštěstí mnoho romantických duší, které touží po opravdové divočině, majestátných výhledech a samotě pod hvězdnatou oblohou. Gruzínský Kavkaz, tádžický Pamír, ruský Altaj, kyrgyzský Ťan-šan, Carretera Austral v Patagonii a do jisté míry i Himálaje nabízejí opravdová cyklistická dobrodružství. Za svoji námahu je člověk odměněn posledními kousky divočiny na této planetě.

Dá se cestování na kole spojit třeba i s některou plážovou destinací a koupáním?

Určitě dá. Nejvíce koupání si užijete na zmiňovaných Filipínách, ale nechybí samozřejmě ani na Kubě, v Kambodži, Indii, Myanmaru a dokonce i cyklistika v Gruzii končí krátkým pobytem u Černého moře.

Jsou třeba i některé africké destinace vhodné pro cyklistiku? Které a proč?

Jedním z nejstarších zájezdů v adventurní nabídce je Maroko na kole a právem patří k našim stálicím. Během marockého putování vidí lidé opravdový autentický venkov, berberské kmeny, přejedou Atlas (dokonce dvakrát). Uvědomí si, že Maroko není jenom poušť, ale také úrodné oázy, datlové palmerie i zasněžené hory.

Velmi lákavá je také cyklistika v Jižní Africe v oblasti Kapska. Doslova ze sedla kola zde můžete pozorovat velryby nebo tučňáky. Cyklistika zde navíc dostává významný gurmánský rozměr, neboť projíždíme známé vinařské oblasti Stellenbosch a Franshoek.

Jak zájemce o zájezd pozná, že danou cestu fyzicky či technicky zvládne?

Máme propracovaný a léty prověřený systém hodnocení obtížnosti ve škále 1-4. Náročnost jednotlivých zájezdů je také velmi podrobně popsaná na našem webu. A samozřejmě nám mohou klienti zavolat nebo nás osobně navštívit a my s nimi vhodnost daného zájezdu rádi prodiskutujeme.

Máte v cyklozájezdech nějakou letošní novinku?

Máme. Už v lednu odjíždí Myanmar (Barma) na kole a mohu s radostí konstatovat, že je vyprodáno a další zájemce musíme odmítat. Je to velmi unikátní akce, naši klienti se dostanou do míst a vesnic, kde před nimi nebylo mnoho cizinců. Celá akce je naprosto unikátní od logistiky až po nároky, které máme na účastníky. A to jednak fyzické, neboť vyjedou na kole do výšky 3000 m (jedná se o poslední výběžky Himálaje), ale zejména psychické.

Země je na počátku svého turistického rozvoje, což je pro některé typy cestovatelů velmi atraktivní, neboť zde mohou zažívat pravé objevitelské pocity. Na druhou stranu zde chybí základní turistická infrastruktura, a tak jsou některá ubytování velmi, velmi skromná. Nicméně i přesto, anebo možná právě proto, jsme zaznamenali o tuto naši novinku enormní zájem.

V létě pak jede další novinka: Indický Ladákh. Zde reagujeme na otevření nové silnice, díky které vznikl krásný cyklo-okruh. Rozpracované máme Sulawesi a Brazílii.