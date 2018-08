Dali byste si indickou placku? Tady jsou recepty na tři druhy

„Pečivo“ se jí snad všude na světě. Někde má formu, chleba a rohlíků, jinde zase rozdílných placek a bochánků. V Indii mají placek požehnaně a jedí se prakticky ke všem jídlům.

Na to, dát si dobré indické jídlo, už nemusíte do Indie, i v České republice existuje řada kvalitních restaurací. Jenže proč někam chodit, když si chutné jídlo člověk může udělat sám.



Parota je indická „chlebová“ placka. V každém regionu jí dělají jinak. Dělá se jak obyčejná, tak s bramborami či česnekem. Parota z Keraly je zvláštní tím, že je v těstě jednak hodně tuku (ghí), oproti sušším variantám více ze severu. Zároveň placka není úplně hladká, je vytvořená z pruhu těsta namotaného do spirály. Po usmažení se platky smačkávají ze stran, takže se ta spirála jakoby rozbije.



Na 4 porce:

• 2 hrnky hladké mouky

• 1/3 hrnku přepuštěného másla

• 1 lžička cukru

• 1/2 lžičky soli

• 3/4 hrnku vlažné vody

Postup: Mouku smícháme s přepuštěným máslem, solí a cukrem. Poté po trošce přidáváme vlažnou vodu a propracováváme v hladké, husté, elastické těsto. Hotové těsto přikryjeme utěrkou či igelitem a necháme 30-60 minut odpočinout v pokojové teplotě.

Na následující kroky doporučuji si přehrát video níže. Těsto rozdělíme na dílčí hrudky a vyválíme ve velmi tenkou placku. Tu rozpůlíme, jednu půlku chytneme na jednom konci, necháme jakoby vyvěsit a vzniklý pruh omotáme kolem ukazováčku.

Konec pruhu těsta zastrčíme dovnitř vzniklé spirály. Spirálu pak rozválíme na finální velikost a smažíme dozlatova z obou stran. Na závěr vezmeme hromadu hotových placek a ještě zatepla je ze všech stran jakoby srazíme, rozbijeme.

Podáváme k různým indickým pokrmům jako chleba.

Dosa - Kerala

S dosou se v Indii setkáte napříč celou zemí v různých formách - velikostech, tloušťkách, náplních .... Jedno však mají společné a to je těsto, které vzniká fermentací mleté namočené rýže a bílé čočky. Fermentační proces probíhá přes noc. Fermentační proces jde případně nahradit troškou droždí (pokud nemáte v místnosti minimálně 25°C, tak vám ani nic jinýho nezbude).

Na 8-10 ks:

• zarovnaný hrnek běžné krátkozrnné bílé rýže (nevařené)

• zarovnaný hrnek dlouhozrnné rýže (nevařené)

• 3/5 hrnku bílé čočky (urad dal) - nemusí být

• voda

• sůl

• 1/2 lžičky semínek řeckého sena pro lepší barvu (nemusí být)

Postup: Propláchneme odděleně čočku i rýži vlažnou vodou, vodu vylijeme. Necháme rýži a čočku zvlášť nasáknout ve vlažné vodě na 4-6 hodin, aby změkly a šly rozmixovat.

Poté rýži i čočku rozmixujeme v mixéru se slušným výkonem a rozmixujeme na hladké mírně tekuté těsto (což může trvat s ohledem na výkon mixéru klidně i 10 minut), malinko hustší než na palačinky. V případě potřeby dořeďíme při mixování trochou vody. Opět rýži i čočku mixujeme zvlášť.

Uložíme směs zvlášť, do 2 misek, přikryjeme, avšak neutěsňujeme a necháme přes noc fermentovat při pokojové teplotě. Teplota vzduchu, vody a přístup vzduchu je pro nastartování fermentace velmi důležité. Podotýkám, že pokojová teplota na jihu Indie je obvykle tak nad 25°C, takže zkuste dát v zimě třeba na topení. Dokonce prý pomáhá i to, když s rýží i čočkou pracujete rukama, že teplo, které z nich sálá taktéž pomůže fermentaci nastartovat.

Ráno obsah obou misek smícháme a osolíme. Nikdy nepřidáváme sůl večer, fermentaci by to zbrzdilo nebo vůbec nenastartovalo.

Rozpálíme jen lehounce omaštěnou pánev, vytvoříme na ní placku o velikosti většího lívance a smažíme z obou stran. Podáváme k různým druhům indického kari nebo jen posypeme cukrem, což je oblíbená pochoutka indických dětí.

Při použití řeckého sena, postupujeme stejně jako u rýže a čočky. Tedy odděleně namočíme na pár hodin a pak rozmixujeme a s hmotou z rýže a čočky smícháme až ráno. Viděla jsem i, že rýži tak čočku už v mixéru smíchali. Funguje to také, ale odděleně je to lepší. Jinak co se týče poměru rýže x čočky - pro měkčí placky, přidáme víc čočky, pro křupavější, přidáme více rýže.

Autorka článku Bohunka Kosová po celém světě sbírá recepty na originální místní speciality a o některé se s námi podělila. Až si budete chtít uvařit další exotiku, inspirujte se.

Čapátí

Pravděpodobně nejznámější indický chléb. Dát si ho můžete v Indii snad všude. Ale není čapátí jako čapátí. Nejlepší je z otevřeného ohně, ať už z jílové pece tandoori nebo z plotny nad ohněm. Nejdůležitějším krokem je poctivé propracování těsta a vyválení do hladka. V tradiční indické kuchyni těsto propracovávají pěstí.

Na 8-10 čapátí:

• 3 hrnky mouky na čapátí (něco jako naše polohrubá)

• 1 hrnek teplé vody

• sůl

• máslo nebo ghee (nemusí být)

Postup: Mouku smícháme se solí a postupně při zpracovávání přidáváme po troškách vodu. Při použití teplé vody bude těsto hladší. Pořádně propracujeme do hladka. V Indii těsto propracovávají pěstí. Vyválíme na pomoučněné podložce do hladké pravidelné kulaté placky o průměru asi 20 cm a tloušťce tak 2-3 mm.

Dáme na rozehřátou plotýnku a restujeme na sucho z obou stran. Z každé tak 1-1,5 minuty, do té doby, než se na placce objeví hnědé skvrny. Po otočení na druhou stranu placku za různých místech neustále stlačujeme rukou a kroužíme s ní. Placka se bude nafukovat, což způsobí, že bude nadýchanější a měkčí.

Podáváme potřené rozehřátým máslem nebo ghee téměř k jakémukoli indickému pokrmu.