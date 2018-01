Dánové neznají ‚prosím‘ a dveře ženě neotevřou skoro nikdy, říká Čech

Milan Reindl se do Dánska přestěhoval kvůli práci. Právě komunikace v práci je podle něj v Dánsku úplně jiná. „Podřízený klidně může oslovit manažera na vrcholné pozici, aniž by se musel třást, že to bude mít nepříznivý vliv na jeho kariéru. V Čechách tohle podle mě stále neumíme,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

V Dánsku milují kruhové objezdy a cyklostezky, proto se mi povedlo první dva dny cestou do a z práce několikrát zatoulat. Vyjel jsem špatným výjezdem a rázem jsem prozkoumával neznámá teritoria Billundu. Většina budov tady patří společnosti Lego nebo je s firmou nějak propojená, což orientaci moc neusnadňovalo. Kromě ježdění na kole, tu všichni bez rozdílu věku a pohlaví denně běhají. První návštěva Legolandu byla pro mě také velkým zážitkem. Představte si cca 25 designérů stavebnic, kteří dovádí v zábavním parku na atrakcích jako banda malých dětí utržených ze řetězu. Rád vzpomínám i na svoje začátky na ubytovně pro nové designéry. Já měl to štěstí, že se z mých spolubydlících vyklubali milí kluci s podobným hudebním vkusem, zájmy a bavily nás i stejné filmy. Drobné problémy s sebou nesly prvními nákupy potravin, protože jsem se v obchodě mezi výrobky orientoval hlavně podle zraku. Metodou pokus – omyl se to brzy zlepšilo. Po prvním týdnu, jsem věděl, že sýr označený jako „extra lagret“ zamoří nesnesitelně prostory jakýchkoliv rozměrů a do ledničky patří jen v několika vrstvách obalu. Sirupy jsou tu běžně k dostání v krabicích na džus a první hlt přeslazeného koncentrátu, zvlášť když se člověk potřebuje osvěžit, z paměti hned tak nevymažete. Jejich systém číslovek odvozený od vikingské dvacítkové soustavy taky dělá cizincům problémy. Od té doby se ale mnohé změnilo.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Trvalo mi hodně dlouho zvyknout si na dánský daňový systém, další šok nastal při koupi prvního automobilu. Co se týče třeba stravovacích návyků, jsme si s Dány dost podobní: pivo, cigarety a vepřové v jakémkoliv množství. Jen my si nepotrpíme tolik na lékořici a marcipán. Krom toho, že Dánové neznají slovo „prosím“ a pravděpodobně 90% z nich nepodrží dámě dveře, až tolik ne. Více mi ale vyhovuje jejich přímost. Podřízený klidně může oslovit manažera na vrcholné pozici, aniž by se musel třást, že to bude mít nepříznivý vliv na jeho kariéru. V Čechách tohle podle mě stále neumíme.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Rozhodně bych tak minimálně na stáří rád udělal. Práce v Billundu mě nesmírně baví. O navrhování modelů lega jsem snil několik let a stále svůj sen intenzivně prožívám, ale Čechy, rodina a přátelé mi hodně chybí. Naštěstí tu mám s sebou manželku, která mi v tomhle dost pomáhá.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Dánové nevaří knedlíky. Ne, že bych postrádal náš typický vepřo-knedlo-zelo trojboj, ale spíš smetanové omáčky a knedlíky s vajíčkem. Byl jsem zvyklý snídat jogurty, ale s místním výběrem jsem od toho musel upustit. Na letošní Vánoce jsme si dovezli zmraženého kapra, protože zůstáváme poprvé na svátky v Dánsku a tady by se sháněl jen obtížně. Zkoušel jsem známým dělat řízky a bramborový salát a všechno se snědlo, takže jim asi chutnalo. Pravidelně taky dovážím kolegům čokoládu s želé a arašídy, kterou milují.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Všichni tu znají české pivo, Prahu, sportovce. Někteří ještě nezaregistrovali, že Československo už zaniklo. Většina Dánů, co znám, již Českou republiku navštívila a moc se jim tam líbilo. Nejvíc si pochvalují, v porovnání s Dánskem, nízké ceny.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Od té doby, co nechodím na dánštinu, netuším, co se tu v politice děje. Na rozdíl od nás ale veřejný činitel, který provede nějakou lumpárnu, končí. V tomhle jsme zbytečně benevolentní a snadno zapomínáme.