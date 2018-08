Deset tipů pro princezny a rytíře. Kam na rodinný výlet?

Rady před cestou Prohlídky s princeznou na Sychrově: během prázdnin denně www.zamek-sychrov.cz Hrad Valdštejn s princeznou Kateřinou anebo s loupeživým rytířem: dle kalendáře akcí až do konce prázdnin, začátky prohlídek v 11 a ve 14 hodin. www.hrad-valdstejn.cz Hrad Kost s princeznou Karolínou: do konce srpna denně www.kost-hrad.cz Cesta do medvědího království na zámku Zákupy: nutná rezervace na tel. +420 487 857 278, vstupné 60/30 Kč, www.zamek-zakupy.cz Hrad Bouzov s Ohnivcem: do konce srpna denně www.hrad-bouzov.cz Nové Hrady s hraběnkou Terezií: 2., 9. a 23. srpna, rezervace nutná na tel. +420 386 361 313 nebo e-mailem, www.hrad-novehrady.cz Zámek Frýdlant: až do konce října denně mimo pondělí www.zamek-frydlant.cz Staň se rytířem nebo princeznou na hradě Kašperk: o prázdninách denně kromě pondělí, nutná rezervace na tel. +420 376 582 324, www.kasperk.cz Tajemství ztracené koruny na zámku Slavkov: o prázdninách denně, www.zamek-slavkov.cz Letní pozastavení v zámku v Litomyšli: o prázdninách denně kromě pondělí www.zamek-litomysl.cz