Drávská cyklostezka v Rakousku: pohodová jízda slunečnou stranou Alp

Drávská cyklostezka (R1) spojuje čtyři země – Itálii, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko bez hranic, ohne Grenzen, brez meja, senza confini, bez granica. Stezka Drauradweg o celkové délce 510 kilometrů – z toho 222 v Korutanech – se vine od Toblašského pole v jižním Tyrolsku až k chorvatsko-slovinské hranici u Varaždinu.

Vede z větší části podél nejdůležitější korutanské řeky Drávy po slunečné jižní straně Alp od skalnatých štítů Dolomit skrz malebnou krajinu korutanských jezer, lesů a hor až do úrodné Panonské nížiny. Díky rovinatému terénu a perfektnímu značení se jedná o pohodovou trasu, kterou si užije každý cyklista.

Cyklostezka je důsledně značená a dokonale uzpůsobená – většina cest vede po asfaltu, případně po jemné štěrkové vrstvě. Kdo nechce absolvovat celou trasu na kole, může využít i vlak, parník nebo speciální autobus Drávské cyklostezky. Na přání je rovněž možné zajistit přepravu zavazadel. Všeobecný německý cyklistický klub (ADFC) v roce 2016 ohodnotil Drávskou cyklostezku (úsek z Toblachu do Lavamündu) pěti hvězdičkami.

Perfektní servis na trase

Projet nejjižnější rakouskou spolkovou zemi Korutany byste pohodlně zvládli za čtyři dny, ale pak už by vám nezbyl žádný čas na prohlídku zajímavostí v blízkosti stezky. Nejen, že tu na vás čeká nespočet možností, jak poznat Korutany i jejich obyvatele, ale najdete zde i více než padesát certifikovaných drávských hostinců, které vás budou rozmazlovat specialitami alpsko-jadranské kuchyně. Kromě toho je možné v nich přespat, i kdyby šlo jen o jednu noc. Jsou také vybavené nabíjecími stanicemi pro elektrokola, bezpečnými parkovišti pro kola a sušárnami vlhkého oblečení.

Start v Itálii

Startovní výstřel Drávské cyklostezky zazní u Toblašského pole (Toblacher Feld) v Itálii. Tento úsek cesty je díky své šířce a mírnému sklonu ideální pro rodiny s malými dětmi. Úvodní úsek jižním Tyrolskem se vine na dohled skalních věží Lienzských Dolomit a zasněžených štítů Vysokých Taur a přes historické město Lienz.

V obklopení hor

Po zvládnutí úvodního úseku stezky cyklisté dorazí do obce Oberdrauburg, kde čeká nápis „Vítejte v Korutanech“. Pak už jen několik šlápnutí do pedálů a jste na odbočce do bylinkové vesnice Irschen na úpatí pohoří Kreuzeckgruppe. V přírodě se skrývá klenot, který vnímáte všemi smysly – zapojíte zrak, sluch, čich i chuť. V doprovodu lesnatých svahů Gailtalských Alp a jejich impozantních skalních vrcholů pokračujete dál směrem ke Spittal an der Drau. Majestátní renesanční zámek Porcia v centru tohoto okresního města patří k nejvýznamnějším historickým stavbám v regionu Millstätter See.

Za odpočinkem do termálů

Po dalších čtyřiceti „pohodových“ kilometrech podél Drávy dorazíte do Villachu. Město leží poblíž slovinské a italské hranice a nabízí nespočet výletů a aktivit pro všechny. V termálních lázních KärntenTherme v rezortu Warmbad Villach si v teplé termální vodě odpočinou především vaše namožená lýtka.

Zřícenina hradu Landskron se tyčí nad Ossiašským jezerem a díky svým přehlídkám letů orlů a Opičí hoře (Affenberg) je to atraktivní tip na výlet především pro rodiny s dětmi. Pokud chcete potěšit své zraky úchvatným výhledem na prakticky celé Korutany, vyjedete pohodlnou kabinkovou lanovkou Kanzelbahn na 2000 metrů vysoký horský masiv Gerlitzen Alpe. Důstojným zakončením této cyklistické etapy pak jistě bude plavba parníkem po Ossiašském jezeře nebo řece Drávě.

Kolem korutanských jezer

Trasa mezi Villachem a Völkermarktem patří k nejrozmanitějším úsekům celé Drávské cyklostezky. Nesmíte vynechat výlety k nedalekým až 28 °C teplým jezerům – Wörthersee, Faaker See nebo Klopeiner See. Zajížďka se opravdu vyplatí a jezera jsou ideálním místem k osvěžení za horkého dne. Ponořit se ale můžete také do korutanské historie. Frög nedaleko obce Rosegg je totiž významným archeologickým nalezištěm, kde se našly hroby z takzvaného Hallstattského období.

Trasa cyklostezky pak pokračuje údolím Rosental. Cyklisté zde jedou převážně po velmi dobře sjízdných cestách po hrázích vodních děl. Dalším zlatým hřebem je město Ferlach, které se proslavilo po celém světě svou tradicí puškařského řemesla.

Bikerský ráj u Klopeiner See

Drávské lužní lesy s rozmanitou faunou, nádherné výhledy na pohoří Karavanky, městečko Völkermarkt a jeho městské muzeum nebo nejvyšší železniční most Evropy. To je jen několik málo dojmů, které získá cyklista na Drávské cyklostezce v jižních Korutanech.

Celá oblast kolem Klopeiner See, což je to nejteplejší ze všech korutanských jezer, se již po mnoho let zaměřuje na cyklistiku. Jak požitkářští cyklisté, tak i vytrénovaní bikeři tu nacházejí dokonalé podmínky pro strávení odpočinkové a současně aktivní dovolené v přírodě. Po husté síti cyklostezek je pak možné se pohybovat individuálně nebo s doprovodem zkušeného cyklistického průvodce.

Chtěli byste zažít něco nového? Třeba vyjet od řeky až k horským vrcholům? Petzen Flow Country Trail o délce deset kilometrů a s tisícovkou výškových metrů patří k nejkrásnějším trailům v Evropě. Pokud potřebujete dodatečné vybavení, můžete si ho zapůjčit přímo u dolní stanice lanovky Petzen.

Až na hranice s Chorvatskem

Z rakouské hranice v obci Lavamünd se cyklisté během jedné nebo dvou celodenních etap skrz pohoří Pohorje dostanou do druhého největšího slovinského města Mariboru, kde přímo na břehu Drávy roste nejstarší vinná réva na světě, zapsaná do Guinessovy knihy rekordů. Odtud vede poslední etapa Drávské cyklostezky přes malebné historické slovinské městečko Ptuj až do chorvatského Varaždinu. Slovinsko i Chorvatsko intenzivně pracují na zlepšení kvality cyklostezky a v roce 2020 by Drávská cyklostezka měla být sjízdná po celé délce z Dravogradu ve Slovinsku až k ústí řeky Mury do Drávy nedaleko Varaždinu.