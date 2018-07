Dva týdny na cestu kolem světa nestačí, vyhraďte si minimálně měsíc

Objet svět za 80 dní, tak zněla sázka Willy Foga, knižního cestovatele a snílka. Po řadě dobrodružství se mu to povedlo. Jak takováto cesta vypadá dnes? Na cestování po světě jsem se ptala světoběžníka Karla Topiče.

Jak rychle se dá dneska objet svět?

Nabízí se dnes cesty kolem světa již od 14 dnů, ale to mi přijde hektické, a i když člověk obletí svět, uvidí z něj velmi málo. Naše standardní „Cesta kolem světa“ má 41 dnů, což se může zdát hodně, ale nechtěli jsme, aby to bylo ve spěchu a navíc, je to cesta kolem světa, to největší dobrodružství, tak by si ho měl každý pořádně užít, něco zažít a vidět! V této délce 41 dnů nabízíme jak individuální cestu, tak verzi skupinovou s českým delegátem.

A kolik času minimálně podobná cesta zabere, pokud chci něco pořádného vidět, ale stejně mám omezené časové možnosti?

Pokud se bavíme o minimální doporučené délce, tak bych řekl cca měsíc. Pokud budete chtít navštívit alespoň 3 kontinenty (nepočítaje Evropu), k tomu se podívat na nějaký exotický ostrov, tak se to rychleji ani nedá. Nebo respektive dá, ale pak dle mého nemá cenu letět na cestu kolem světa. My nabízíme i ekonomickou variantu cesty kolem světa za 31 dní, již od 185.990 Kč ale každá z našich připravených cest se dá upravit klientovi na míru, takže si každý může říci, zda chce něco zkrátit nebo naopak přidat.

Přibývá dnes lidí, kteří chtějí v jedné cestě obletět svět?

Především je to otázka financí, obletět svět by chtěl každý druhý. A jelikož se nám v Česku daří obecně dobře, tak bych řekl, že si to může dovolit více lidí. V naší cestovní kanceláři jsme lehce zvýšený zájem zaznamenali, proto také máme v nabídce 4 takové cesty.

Vy takové zájezdy nabízíte a máte s nimi zkušenost. Co tedy lidé obvykle chtějí stihnout při výpravě kolem světa?

To je hodně různé, různí klienti mají různé představy. Máme klienta, co si například přeje cestovat pouze po jižní polokouli a nechce překročit obratník Kozoroha, pak jsme měli klientku, která veškeré programy z měst přesouvala do přírody. Standardně se ale snažíme nabídnout vždy to, co je podle nás ta perlička v konkrétní zemi, nebo na daném kontinentu. Když pojedete do Peru a neuvidíte Machu Picchu, je to jako jet do Paříže a nevidět Eiffelovku. Nebo nezažít v USA atmosféru hazardu v Las Vegas a horké přírodní prameny, když jste na tektonicky velmi aktivním Novém Zélandu? Snažíme se vyvážit program aktivně i odpočinkově, protože přece jen 41 dní na cestách dá zabrat i člověku, který je zvyklý cestovat. A je pravda, že v tomhle nám klienti věří a na naše doporučení téměř vždy dají, vrací se pak spokojení a nadšení, protože zažili vše.

Poměrně velká část cesty se odehrává v Austrálii. Je mezi zájemci nejžádanější?

Nevím, jestli nejžádanější, my ve Viva travel však máme k Austrálii vřelý vztah a myslíme si, že by v takové cestě rozhodně neměla chybět. Navíc Austrálie se Zélandem je pro Středoevropana určitě ta pravá exotika a zážitek, který by neměl vynechat. A nabídnout Austrálii a Zéland jen jako krátkou zastávku? To je, jako byste tam nebyli, přeci nejde navštívit z celé Austrálie třeba jen město Sydney a nevidět nic z rozmanitosti a přírody této krajiny.

Jak jste koncipovali zájezdy s CK VIVA TRAVEL? (dají se přizpůsobit? Kolik klientů jezdí?)

Jak už jsem zmínil, téměř všechny naše zájezdy se dají přizpůsobit klientům na míru a často to i děláme. U individuálních zájezdů je to automatické a vzhledem k tomu, že celá Viva travel je nastavena z větší části na zájezdy na míru, tak jsme na to zvyklí. Ale můžeme upravit a upravujeme i skupinové zájezdy s delegátem či průvodcem, tam jsme již trošku omezeni, ale vymyslet se dá kde co, naposledy jsme klientům přidávali v Brazílii destinaci vodopádů Iguazu, nebo jsme lehce nafukovali Asii, apod. Pro autentičnost, pohodu a dobrou atmosféru, sázíme vždy na menší skupinky, které obvykle začínají na 6 osobách.

Dá se najít průvodce, který je schopny obsáhnout tak tematicky široký zájezd a uspokojit cestovatele? Kdo přímo průvodcuje cesty pro vás?

Nemáme pro tyto cesty pouze jednoho průvodce a rovněž konkrétně pro cestu kolem světa neradi využíváme slovo průvodce. Volíme raději slovo delegát. Samozřejmě je obtížné najít někoho, kdo procestoval všechny destinace kolem světa, ale vždy jsou to zkušení cestovatelé, kteří jsou zvyklí řešit problémy na cestách, vyznají se, nenechají se ošidit a tzv. opít rohlíkem, umí se domluvit, mají rádi lidi, ke klientům se chovají přátelsky, ale přitom profesionálně a sami od sebe dávají do těch cest něco navíc.

Nevyžadujeme od našich delegátů, aby perfektně znali každou destinaci, není problém, když na některých místech nebyli, dáme jim k ruce místního průvodce. Klienti tak neztratí vůbec nic z informační hodnoty a delegát se nemusí stresovat, že nebude znát odpověď na všetečnou otázku klienta. Chceme, aby hlavně vládla pohoda a všichni se vrátili spokojení, a to včetně našeho delegáta.

Je to finančně dostupná záležitost? S jakou orientační částkou by měl zájemce počítat?

To je hodně ošemetná otázka, co může být finančně dostupné pro Vás, nemusí být finančně dostupné pro mě. Nicméně ceny letenek se stále snižují, a to i na dlouhých trasách, množství ubytovacích kapacit a turistického vybavení neustále roste, a to i v těch nejzapadlejších částech světa. Pokud chcete obstát v konkurenci, zákonitě vedete cenovou válku. Takže ano, myslím si, že je dnes cesta kolem světa relativně finančně dostupná.

Částka, kterou by si měl klient připravit je přímo závislá na tom, kolik destinací chce vidět a kolik času v nich chce strávit, zda preferuje stránku pohodlí, či financí. Pokud je klient dostatečně flexibilní a rychle reaguje, je možné s trochou štěstí vytvořit cestu kolem světa i na základě aktuálních akčních letenek. Nicméně cesta, kterou jsme schopní standardně nabízet, nezávisle na výkyvech letenek, celoročně je v naší nabídce oo 289.990 Kč/os. při dvou cestujících osobách. Tuto cenu, při zachování programu, se nám dlouhodobě daří udržet. V ceně jsou všechny lety, transfery, ubytování, snídaně a velká spousta výletů. Klient si tak musí připravit peníze pouze na stravu po zbytek dne a případné suvenýry.

Je možné zkusit naplánovat podobně rychlou cestu i individuálně?

Možné je vše, nehledáme důvody, proč to nejde, ale možnosti jak to udělat, aby to šlo. Při individuálním plánování, speciálně takto velkých cest, je ovšem potřeba velmi dobrá komunikace s klientem a jeho zpětná vazba. Je důležité, aby klient věděl, co vše má v ceně a proč je cena taková, jaká je. Zároveň my potřebujeme znát jeho očekávání, abychom připravili cestu na míru a klient se vrátil nadšený a spokojený.

Vy sami nabízíte i individuální cestu ECONOMY. Co od ní zájemci mohou čekat?

Tuto cestu jsme připravili pro ty, kteří by rádi objeli kus světa, ale nemají velký obnos volných finančních prostředků a zároveň se bojí cestovat na vlastní pěst. Neobsahuje tolik zemí, jako standardní cesta kolem světa, čímž pádem vychází levněji už jen na mezinárodních letenkách, protože se tolik nelétá. Snažili jsme se zachovat to nej z každého navštíveného kontinentu, ale zároveň to zkrátit na nutné minimum, aby klienti zbytečně neutráceli. Ale nemohli jsme si odpustit exotické Bora Bora ani v této cestě.

Tato varianta je unikátní tím, že má různé možnosti zakončení. Buď můžete zůstat v USA, kde si půjčíte auto a dáte si roadtrip po západu USA, těmi nejkrásnějšími národními parky, nebo se rozhodnete, že si dáte relax na konec, a tak Vás jednoduše přesuneme na slunné pláže mexického Yucatánu. Zároveň jsme volili jednodušší ubytování, oproti standardním cestám kolem světa. A perlička na závěr, pokud vás pojede více, bude ještě levnější, protože jsme na většině míst schopni zařídit vícelůžkové pokoje. Komfort stranou, jde o dobrodružství z poznávání!

Pak nabízíte ještě takovou perličku – cestu kolem světa po nejhezčích ostrovech. Které konkrétně jste zařadili?

Tohle jste řekla přesně, je to opravdu perla a je to pravý opak ekonomické varianty. V této cestě se nejedná o poznávání, ale o relaxaci. Pakliže milujete bílé písečné pláže, ohnuté palmy a impozantní západy Slunce nad nekonečnou mořskou hladinou, je tohle cesta právě pro Vás. Ale aby si klienti tuto cestu opravdu užili, šli jsme opačnou cestou, než u ekonomické varianty.

Celá cesta je koncipována v krásných 4* hotelech a kombinuje ty nejkrásnější ostrovy napříč zeměkoulí. Můžete se tak těšit, že si první dny odpočinete na karibském Barbadosu, poté se přesunete do Francouzské Polynésie na Bora Bora. Aby Vás neomrzelo azurově modré moře, dáte si krátkou zastávku ve městě andělů, Los Angeles. Ale protože chceme, aby se klienti vrátili odpočinutí, tak je přesouváme na Maledivy, kde jsou údajně jedny z nejlepších možností na šnorchlování. A finální destinací jsou magické Seychelly, odkud už se člověk bohužel musí vrátit zpět do reality. Ale řekněte, měsíc na relaxaci za zvuků šumění moře, není to úžasné?