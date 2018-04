George Town v Malajsii: Pestrá směs kultury i kuchyně

Strategická poloha Malajsie se v mnohém podepsala do kultury a života této východoasijské země. Během britské správy do Malajsie přicestovali za prací obyvatelé Indie, v každém větším městě doporučuji zabrousit do čínské čtvrti, a obdivovat je možné skvostnou architekturu islámských mešit.

Tato rozmanitost Malajsie je patrná především na západním pobřeží. Kdysi významným námořním uzlem a dnes jednou z perel Malacké úžiny je hlavní město ostrova Penang, George Town.



Kdo navštívil Maltu, může mu George Town na první dojem připomínat tuto středomořskou zemi. Slunce nad hlavou, moře všude kolem a architektura, jež mísí využití žlutého vápence s pestrými nátěry. Město bylo prvním místem v jihovýchodní Asii, které Britové spravovali. Nejdříve patřilo pod správu Britské východoindické společnosti, později se již honosilo označením královská kolonie. Vzhledem k své poloze byl George Town, resp. ostrov Penang, významným geografickým bodem při cestě do Asie a právě díky této skutečnosti se začal rozvíjet do podoby strategického přístavu a obchodního centra. Vliv George Townu začal upadat v momentě, kdy Britové přesunuli svou pozornost do Singapuru. Ulice ve městě mají dodnes povětšinou dva názvy, z nichž jeden je v anglickém jazyce. Orientace v historickém centru je velmi snadná, brzy si jména hlavních tříd zapamatujete a budete se divit, kolikrát za den jste je překročili.

Z vlastní zkušenosti doporučuji v George Townu zůstat déle než dvě noci. Jednak je příjemné během cestovaní na chvíli vydechnout a zastavit, za druhé tím spíše proniknete do kouzelné směsice rozličných kultur, jejichž střet je na malém prostoru historického centra mnohem intenzivnější, než jak můžete znát například z multikulturního Londýna. Centrum George Townu bylo v roce 2008 zařazeno do seznamu historického dědictví UNESCO. Míst, která můžete navštívit, je spousta – galerie, muzea, kostely či mešity, historická přístavní pevnost, k odpočinku poslouží jedna z mnoha příjemných kaváren. Po prozkoumávání čajových plantáží v Cameron Highlands a dalších přírodních krás Malajsie je procházka městem příjemnou změnou. Moc pěkná je prohlídka Pinang Peranakan Mansion.

Jedná se dvouposchoďové sídlo z přelomu 18. a 19. století a termín Peranakan označuje původní obyvatele Číny, kteří se přistěhovali na Penang a pod vlivem malajské a později britské nadvlády si vytvořili specifickou kulturu a životní styl. Za nákupem suvenýrů můžete zamířit do čínské vesničky postavené na molech. Každé ze šesti, původně sedmi, dřevěných mol nese jméno jiného významného čínského klanu. Molo Chew patří k nejvíce turistickým, prodavači z obchůdků postávají napravo i nalevo a projít úzkou uličkou na konec mola tak může chvilku trvat. Rozhodně zavítejte i na ostatní mola. Méně turistů znamená nejen větší svobodu, ale i lepší představu o tom, jak vypadá každodenní život obyvatel George Townu, kteří zde bydlí.

Pohlednice z cest Pohlednice z cest je rubrika serveru Lidovky.cz. Přinášíme v ní zajímavé postřehy a střípky z našich cest. Ukážeme vám netradiční česká i světová místa. Hlavně ta, která stojí za návštěvu!



A pochlubit se svými zážitky z cest můžete i vy. Vyberte jednu nejlepší fotografii místa, o kterém byste chtěli říci ostatním, napište k ní krátký text (maximálně 1200 znaků) a pošlete nám ji na adresu internet@lidovky.cz

Pokud jste milovníci pouličního umění, v George Townu budete jako v ráji. V roce 2012, v rámci každoročního festivalu, představil litevský umělec Ernest Zacharevic několik maleb, které znázorňují život, kulturu a obyvatele Penangu. Nejznámější obrázky není těžké najít, většinou místo poznáte podle davu turistů, kteří se v dané uličce s fotoaparáty sdružují. O tři roky dříve město iniciovalo soutěž, která veřejnému prostoru přinesla další oživení. V ulicích Georgetownu je kolem padesáti jednoduchých sousoší vyrobených ze železa, jež jsou umístněny na stěnách domů a znázorňují s krátkými vysvětlivkami či dobovými rozhovory historii Penangu.

Na samostatný článek by vydalo jídlo, což opět souvisí s kulturní rozmanitostí. George Town, jemuž se přezdívá perla malajsijské kuchyně, zařadila do měst s nejlepším jídlem americká CNN a Lonely Planet v roce 2014 doporučila město jako top kulinářskou destinaci. Je jen na vás, co si zvolíte. Zamířit můžete do tradičních malajsijských restaurací, v indické čtvrti naleznete výborné druhy curry nebo typické placky nazvané roti a nechybí samozřejmě ani čínská kuchyně.

Oblíbené tu jsou různé variace pokrmů s mořskými plody, například ústřicová omeleta, kterou je mimo jiné lahůdky možné zakoupit u stánku s pouličním občerstvením. Jako téměř každá destinace, i George Town má několik svých klasických dezertů. Jedním z nich je Ais Kacang, neboli sladká ledová tříšť, která má v parném létě i příjemně osvěžit. Složení je pro nás poměrně neobvyklou kombinací, avšak fronty před vyhlášeným stánkem s tímto pokrmem vás přesvědčí o tom, že minimálně okusit byste měli. Ais Kacang se obvykle skládá z ledové tříště, kokosu, červených fazolí, barevného želé, kukuřice a sladké polevy, ale jsou možné různé obměny. Pokud vás zákusek příliš neosloví, zářivá kombinace barev je tak alespoň potěšením pro objektivy fotoaparátů.



Pohlednice z cest na větší mapě

Do George Townu se dostanete pohodlně autobusem z Kuala Lumpur. Pro ubytování doporučuji ulici Jalan Muntri, která je plná příjemných a cenově dostupných ubytovacích zařízení všeho druhu, a nachází se v klidné části města. Noc v čtyřlůžkovém sdíleném pokoji v hostelu lze sehnat za dvě stě korun včetně snídaně. Pokud se rozhodnete zůstat na Penangu déle, vyražte za hranice George Townu. Je zde botanická zahrada, lanovka vás doveze na Penang Hill, ze kterého je pěkný výhled, nebo můžete obdivovat krásy největšího buddhistického chrámu na Penangu, a údajně i v celé Malajsii, Kek Lok Si. Samozřejmě nechybí varianta strávit čas trekováním v národním parku nebo odpočinkem na pláži.