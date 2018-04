Hašek, Lipnice, Hlava XXII a nejkrásnější zatopené lomy

Kdyby si někdo dal tu práci a spočítal všechny lomy v okolí Lipnice nad Sázavou, vyšlo by mu patrně číslo někde kolem stovky. Anebo dvou, a možná dokonce tří, pokud by se započítaly opravdu všechny, i sebenepatrnější prohlubně a závrty.

Nejkrásnější lomy jsou ty zatopené; některé slouží jako koupaliště, jiné k rybaření, k těm odlehlejším jezdí trampové a naturisté. Kolem Lipnice narazíte i na lomy oplocené, zarostlé, těžko přístupné až nedobytné a mezi tím vším ještě pobíhají orientační běžci a procházejí milovníci kuriozit. Ti si oblíbili tři svérázná sochařská díla, která stěny několika lomů zkrášlila už před více než deseti lety. Jmenují se Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči, dohromady je jejich tvůrci nazvali památník národního odposlechu.



Odkud se lomy kolem Lipnice vzaly? Už od 13. století se tu těžila žula, je z ní postavený zdejší hrad, v Praze posloužila při stavbě Národního divadla a o sto let později se z lipnické žuly budovalo metro. Zdejší krajina navíc odedávna lákala romantické duše. Lipnici si v červenci 1912 vybral pro uspořádání vůbec prvního letního tábora zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík, o něco později ve Sluneční zátoce tábořil se svými hochy od Bobří řeky Jaroslav Foglar a v osmdesátých letech minulého století tu začala pořádat akce Prázdninová škola Lipnice, průkopník zážitkové pedagogiky.



Haškova Lipnice

Lipnice láká také milovníky Švejka a dalších knížek a povídek spisovatele a publicisty Jaroslava Haška. Do zapadlého koutu Vysočiny se věčný tulák přistěhoval v roce 1921 na radu svých přátel, zejména malíře Jaroslava Panušky; ten v té době maloval okolní krajinu a bydlel v hostinci U České koruny. Hašek mu pak téměř rok dělal společnost, než našetřil dost peněz, aby mohl koupit malý domek pod hradem. V Lipnici (a na rovinu řečeno, hlavně v hospodě U České koruny) vznikly vedle povídek pro časopisy zejména druhý a třetí díl Osudů dobrého vojáka Švejka a také část dílu čtvrtého, který už nestačil dokončit.

Hašek, v době pobytu v Lipnici už vážně nemocný, část napsal sám, část diktoval nezaměstnanému synovi lipnického strážníka Klimentu Štěpánkovi. Pobyt v lipnickém útočišti trval necelé dva roky, 3. ledna 1923 Hašek ve svém domku zemřel. Je pochován na místním starém hřbitově, kde se dnes už nepohřbívá. Připomíná jej bronzová socha před starým hřbitovem, kamenná busta pod hradním schodištěm a samozřejmě památník, který najdete přímo v Haškově domku.

Zmíněný památník národního odposlechu do stěn lipnických lomů vytesal sochař Radomír Dvořák se svými studenty a kolegy. První bylo obří Bretschneiderovo ucho, slavnostně odhalené v červnu 2005. Původně se mělo jmenovat jinak, třeba I stěny mají uši nebo Reklama na ticho, ale protože místem činu byla Lipnice s geniem loci Jaroslava Haška, celé se to trochu přehouplo do recese. Na scénu se dostalo špiclující ucho civilního strážníka Bretschneidera, kterého sežrali jeho vlastní psi, výhodně zakoupení od Švejka. Následující rok přibyla Ústa pravdy a v roce 2007 triptych uzavřely Zlatý voči v žulové stěně Střelnice nedaleko lomu nazývaného Brejle.

Odhalení Bretschneiderova ucha v roce 2005

Všechna tři místa spojují značené stezky; k uchu a ústůmse dostanete bez problémů, u Zlatejch vočí se hodí lodička nebo vor, protože jinak je uvidíte jen přes hladinu zatopeného lomu. Pokud vlastní oči nemáte jako rys a budete hloubat, co že je to na bulvách napsáno, vězte, že jde o zlatým písmem vytesané nápisy Enter a Exit.

Hlava XXII

Odskočit si můžete k dalším dvěma dílůmRadomíra Dvořáka. Najdete je u silnice z Lipnice do Dolního Města. Tím prvním je Nomen Omen, jakýsi hraniční kámen či, chcete-li, vstupní brána do obce. O kousek dál stojí bezmála tři metry vysoká Haškova Hlava XXII, již zdobí úryvky z Osudů dobrého vojáka Švejka v deseti jazycích. S kapitánem Yossarianem z Hlavy XXII spisovatele Josepha Hellera má Švejk společnou válečnou tematiku, satirické ladění a Hellerovi prý posloužil také jako jeden z inspiračních zdrojů.