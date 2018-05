Holeček o Nepálu: I tahle země má svou zlatou uličku, kde kapou zlaťáčky

Lukla Loni v červenci spolu se Zdeňkem Hákem jako první člověk na světě vylezl na nepálskou skálu Gašerbrum I nejobtížnější stěnou. Nejlepší český horolezec Marek Holeček miluje zdolávání hor a rád leze někam, kde ještě nikdo nebyl. V prosinci pořádal výpravu po Antarktidě, měsíc po té lezl po skalách v Thajsku. Nyní přináší další exkluzivní výpověď z výpravy do Nepálu.

Vše se mění a nezůstane kámen na kameni. To zní jak úvod ke katastrofickému filmu, že? Přitom pouze opisuji rychlost změn, které mé oči vidí a mohou tudíž porovnat. K tomu nehlásám, že jsem kdovíjaký pamětník. Však dvacet let je již jistá měřitelná doba od mé první návštěvy.

Nepál byl a je stále chudičkou zemí. Ovšem i zde najdeme zlatou uličku, kde kape o mnoho víc zlaťáčků, než ve zbytku země. Tou třídou je cesta z Lukly do Namche Bazaaru a pak dál, až do Base Campu pod třetí pól světa, Everest.

A právě ona se stala pulzující tepnou, kde proudí davy solventních návštěvníků, kteří ho chtějí spatřit, nebo i dát pokus stanout na jeho vršku. Nic proti ničemu. Ale jako rostoucí město potřebuje více bytů, pracovních míst nebo logistiku, jak nakrmit přibyvší žaludky, kam svézt odpad a tak dále, tak i tento nárůst se odrazil na těchto místech.

Malá nepálská holčička. Fotky z cest Marka Holečka po Nepálu.

A dál se staví, přičemž konce a omezení neznaje. Jsme na jedinečném místě s přírodní krásou, ale také v zemi, kde plundrování těchto zdrojů je téměř bez hranic. Jedná se o velikou propast, kde chudoba a naproti stojící možnost dostat se z jejích spárů dává silný nástroj činit téměř cokoliv.

VIDEO: Marek Holeček zdraví z rozkvetlé himalájské zahrady Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rád bych věřil všem těm prohlášením establishmentu, že se jedná o národní park s jistým řádem podporujícím jeho udržitelnost či neměnnost. Že se uklízí odpad pod Everestem, na cestách nebo okolo lodžií a hotelů. Že veškeré vybrané peníze počínaje vstupem, horolezeckými permity atd. budou ku prospěchu dalších návštěvníků. Jelikož oni mají také právo vidět totéž. Ovšem tahat za fusekli můžete pouze toho, který oči zavírá a nechce nic vidět.

Město v Nepálu. Fotky z cest Marka Holečka po Nepálu.

Možná to vypadá, že se mi tu již nelíbí, to vás ale uklidním, to není rozhodně pravda. Mám to tu rád, jelikož mé oči si pamatují rozdíl a mé nohy mě odnesou za pár desítek hodin dál, od těchto „pozlátek“ civilizace. Tak spěchám vzhůru, co plíce dovolí, kde míjím s jedním noclehem kultovní Namche Bazaar. Dnes již vyrostlé do malého města s obrovskou ubytovací kapacitou, kterou by mohlo závidět kdejaké letovisko u nás.

Chci do hor, za jejich klidem

Jsou zde diskotéky, Bakery&Coffee shopy, také Wi-Fi dostupná na každém rohu, včetně telefonního signálu, turistická policie, pošta, obchody s šik outdoorovým oblečením, sámošky, bankomaty, dokonce letiště, které celodenním hlukem rotorů helikoptér utichá až s přicházející nocí. Jak jsem již řekl, nic proti chutím, ale já chci jinam. Chci do hor, za jejich klidem, kam tento blázinec proniká daleko pomaleji.

Fotky z cest Marka Holečka po Nepálu.

Zítra ráno tedy již s klukama kopneme do vrtule a pošlapeme přes poutní místo Thame s buddhistickými chrámy. Budeme míjet jehličnatý les a rozkvetlé rododendrony. Pak dál budeme stoupat zeleným údolím s pasoucími se Yaky směrem na Gokyo. Všude kolem dokola budeme obklopeny štíty, na jejichž strmých vršcích se třpytí plisované suknice, aby podtrhly majestátnost a svátečnost okamžiku. Stane se na pár dní ze mě trekař. Tak zítra….