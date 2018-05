Islanďané si klidně krknou na poradě či v kině, je to u nich normální, říká Češka

Na Island se přestěhovala kvůli studiu a už zde zůstala. Pracuje jako zahradnice a o návratu do Česka neuvažuje. „Našim islandským přátelům jsme uvařili tradiční „knedlo, vepřo a zelo“. Bohužel se toto jídlo nesetkalo s moc velkým úspěchem. Připadalo jim příliš tučné a těžké. Pekli jsme i české buchty se švestkami, které naopak chutnaly. Islanďané si opravdu pochvalují české pivo, to milují,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Jsou to již čtyři roky, kdy jsem na Island odešla za studiem. Bydlela jsem na koleji v malém městečku Hvanneyri asi jeden a půl hodiny jízdy autem od hlavního města Reykjavíku. Univerzita, na které jsem studovala je umístěna v nádherné přírodě, obklopena horami, sopkami a mořem. Nikdy nezapomenu na tu vůni, čistý mořský vzduch a vlídnost místních lidí. Bylo to v srpnu a léto bylo na svém konci.

Zuzana Vondra Krupková Zuzana Vondra Krupková se narodila v Praze před 30 lety. Vystudovala zahradní a krajinnou architekturu a nyní pracuje na Islandu jako vedoucí zahradník hlavního města Reykjavíku.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Jazyk, jazyk a jazyk. Má těžkou gramatiku a některá slova jsou pro nás těžko vyslovitelná. Jako například Eyjafjallajökull (:ɛɪjaˌfjatlaˌjœkʏtl). Učit se islandštinu je pro mě asi největší výzva. Zároveň však cítím, že naučit se jej dobře je nutnost a také slušnost. I když se tu člověk běžně s každým domluví v Angličtině, Islanďané jsou na svůj jazyk a historii náležitě pyšní. Zajímavé je, že místní neznají smrkání do látkových kapesníků a přijde jim to neslušné. A na druhou stranu popotahování a říhání po jídle, v kině nebo při poradách vedení společnosti je zase jejich obyčejný zvyk nebo spíše zlozvyk, který vnímají jako něco úplně normálního.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Zatím o trvalém návratu neuvažujeme. Z hlediska mé práce cítím, že jsem tu na správném místě a věřím, že můj obor má a i nadále bude mít podporu ze strany islandské vlády i veřejnosti. Máme rozděláno mnoho projektů, pokusů a výzkumů v rámci veřejných prostorů i krajiny Islandu. Cítím tu obrovskou profesní i osobní svobodu a ráda bych Islandu a jejím obyvatelů alespoň částečně vrátila jejich otevřenost a ochotu pomoci. Českou republiku navštěvujeme pravidelně několikrát do roka. Vždy se tam těším, ale stejně tak se vždy těším zpět na Island.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Tradiční české jídlo jako takové nám nechybí. S občasnou improvizací uvaříme vše, na co jsme zvyklí z domova. Spíše nám chybí výběr z čerstvých potravin, ale to je pochopitelné, z hlediska toho kde se Island nachází a jaké je tu podnebí. Občas si postesknu, že nemůžu vyjít v létě na zahrádku a utrhnout si čerstvé rajče, okurku, jahodu nebo jablko. Tak jako tomu bylo, když jsme bydleli v České republice. Našim islandským přátelům jsme uvařili tradiční „knedlo, vepřo a zelo“. Bohužel se toto jídlo nesetkalo s moc velkým úspěchem. Připadalo jim příliš tučné a těžké. Pekli jsme i české buchty se švestkami, které naopak chutnaly. Islanďané si opravdu pochvalují české pivo, to milují.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti zatím nemáme, ale rádi bychom, aby jednou český jazyk znaly a uměly.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Pokud řeknete, že jste z České republiky, obyvatelé Islandu překvapivě často nevědí. Znají však stále Československo a traktory Zetor. Raději hned říkáme, že jsme z Prahy. Prahu Islanďané znají, setkáváme se i s tím, že už v Praze několikrát byli a že by se tam jednou moc rádi podívali znovu. Jinak si myslím, že lidé z České republiky mají obecně dobrou pověst, zejména pak svou pracovitostí, upřímností a otevřeností.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku se snažíme sledovat pravidelně. Politická kultura je tu rozhodně jiná. V Islandské společnosti je velice důležitá pověst člověka. Znamená to, že pokud se někdo dopustí něčeho špatného, každý o tom ví a negativní nálepky se ta osoba zbavuje už jen velmi těžce. Naopak pokud někdo udělá něco dobrého pro společnost, lidé si jej pamatují. Berou tohoto člověka jako vzor a také s ním tak jednají. Krásným pozitivním příkladem je první dámská hlava státu na světě Vigdís Finnbogadóttir. Byla prezidentkou v letech 1980-1996 a lidé na ní stále vzpomínají jako na čestného a slušného politika.