Jelení Hora na polské straně. Roubenka v muzeu, nespočet kostelů a středověké náměstí

Stejné pohoří, totožná výška hor, jenom pohled na ně je z druhé strany poněkud odlišný. Do Krkonoš proudí v zimních měsících davy lyžařů. Máte-li chuť zpestřit si pobyt v nejvyšším českém pohoří, zavítejte během něj také na druhou stranu – do Polska. Třeba do malebného podhorského města Jelení Hora (Jelenia Góra).

Už při cestě do Jelení Hory užasnete při pohledu na rozpínající se panoramata Krkonoš. Horský masiv působí pár kilometrů za hranicemi daleko velkolepěji a mohutněji než z české strany. Přestože Jelení Hora leží v údolí na soutoku dvou řek, zažijete i v ní nádherné výhledy. Stačí vystoupat pár výškových metrů a ujít kilometr a půl z centra města na nejvyšší bod – rozhlednu Grzybek (houba) pojmenované podle typického houbovitého tvaru železné helmice.

Rozhledna se nachází se na „Wzgórzi Krzywoustego“ (návrší Křivoústého), které dostalo název podle zakladatele města Jelenia Góra Boleslava Křivoústého, jenž měl v místech rozhledny svůj hrad a údajně zde také jednoho jelena zastřelil.



Na působivém místě dohlédnete do dáli na táhnoucí se panorama Krkonoš s majestátně působící Sněžkou, uvidíte ale také část Jizerských hor a polských pohoří Kačavské hory (Góry Kaczawskie), Sokolí hory (Góry Sokolie) a Janovické Rudavy (Rudawy Janowickie).

Po příjemné procházce stojí za to prohlédnout si Jelení Horu také „zevnitř“. Město, které vzniklo ve třináctém století, je protkané středověkými uličkami, ve kterých se snadno zatouláte. Vycházejí z Radničního náměstí, které zachovává svůj původní ráz s měšťanskými domy, v nichž jsou dnes převážně obchůdky se suvenýry, kavárny či restaurace. Charakteristické jsou také všudypřítomné církevní stavby upomínající na silnou náboženskou příslušnost našich sousedů. I v případě, že ji stoprocentně nesdílíte, stojí za to zastavit se minimálně u monumentálního barokního Kostela Povýšení sv. Kříže.



Pohlednice z cest na větší mapě

Po chvilce zastavení a rozjímání v kostele se nezapomeňte zastavit také v místním Krkonošském muzeu (Muzeum Karkonoskie), kde na nás Čechy pamatují a většinu expozice mají doplněnou nahrávkami v češtině či českými popisky. Prohlídku zahájíte v interiéru krkonošské roubenky s dobovým vybavením z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Navštívíte i středověký měšťanský domek s ukázkou životního stylu zelenohorských obyvatel sedmnáctého a osmnáctého století.

Ve dvoupodlažní expozici se dozvíte zajímavosti o historii Jelení Hory a oblasti Dolního Slezka se zaměřením na moderní dějiny. Sbírky Krkonošského muzea s dobovými sbírkami pak doplňuje a ozvláštňuje několik autentických historických videonahrávek (například z období druhé světové války), map a reálných příběhů významných obyvatel města.