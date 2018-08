Jezero Lago di Garda. Riviéra outdoorových sportů

Lago di Garda je ráj milovníků veškerých outdoorových aktivit od cyklistiky, přes pěší túry, ferraty, canyoningy až po windsurfing nebo paragliding. Promenády, palmy, pláže a nekonečná hladina jezera vás pak nechají těžko uvěřit, že nejste u moře.

Hlavním centrem pro většinu outdoorových aktivit je městečko na severu jezera Riva del Garda, odkud to máte kousek jak na ferraty k městečku Arco, tak na bikové traily nebo na koupačku, protože pláž u Rivy del Gardy patří k těm největším na jezeře.



Vyjet si tu kopec „za své“ vyžaduje výbornou fyzičku, protože okolní hory se tu tyčí až do výšky 2000 m, takže z cyklovýletu se nezřídka vracíte takřka za setmění. My jsme tu na bikové traily zvolili variantu tzv. shuttlu, tedy služby vývozu autem i s kolem na kopec.

Lago di Garda v kostce: Vzdálenost z Prahy 9 h



Shuttle na traily www.bikeshuttletorbole.com



Lanovka Malcesine www.funiviedelbaldo.it



Provozní doba lanovky Malcesine Denně v půlhodinových intervalech 8:00 –18:00



1 jízda na lanovku dospělý 15 eur



1 jízda na lanovku děti do 14ti let 10 eur



Webové stránky ubytování www.hotelcampagnola.com



Webové stránky www.visitgarda.it



Vybrali jsme si tedy Torbole Bike Shuttle Station, kde bylo možné si vybrat mezi 5 traily a před jízdou bylo samozřejmostí pravé italské piccolo. Torbole Bike Shuttle station má svůj denní rozvrh, který je zveřejněný před jejich kanceláří (Torbole, Via Matteotti 77), kde jsou časy pevně dané, traily se mohou měnit. Jezdí se vždy od kanceláře v 11:30, 12:00, 14:30 a 16:30 a dá se vybrat mezi populárním trailem Tremalzo Classic, Coast to Coast trailem, Navene trailem, Coast trailem a trailem Skul Val Del Diaol. K trailům dostanete mapku přímo v kanceláři.



My jsme si vybrali ve 14:30 trail Navene, na jehož start trvá cesta 40 minut a z kopce jedete pohodovým tempem 1,5 hod (10 km). Trail je typu allmountain/enduro, takže určitě doporučujeme celoodpružené kolo.

Druhý den jsme se vydali do městečka Malcesine, které je charakteristické typicky úzkými italskými uličkami a opravdu malebnými domky nalepenými jeden na druhém. Je na co se koukat, a co si případně kupovat jako suvenýr. Dominantou Malcesine je hrad Castello Scaligero ze 13. Století, který leží na výběžku do jezera, a tak pozornost upoutává už z dálky. Hrad je mimo jiné zajímavý tím, že na jeho území byly nalezeny pozůstatky etruských hrobů. Hrad si můžete prohlédnout každý den od 9:30 do 18:30 dospělí za 6 eur, děti za 3 eura.

Odpoledne jsme se v Malcesine vydali na lanovku vyvážející na Monte Baldo (2218 m), která je charakteristická svým 360ti stupňovým otáčením, takže máte výhled na jezero, ať už sedíte kdekoli. Výjezd na Monte Baldo stojí rozhodně za to, jen se obrňte trpělivostí, protože nezřídka se tu stojí i 1-2 hodinová fronta a lanovka jezdí každou půlhodinu, takže doporučujeme vydat se už na první lanovku v 8 hodin ráno.Lanovka ve stanovené časy vyváží i kola: 8:15, 8:45, 9:15, 15:15, 16:15, 17:15. Pokud nestíháte ranní jízdy, kupte si lístek už dopředu (funguje jako místenka, takže je jisté, že se na lanovku v daný čas opravdu dostanete). Z vrcholu Monte Baldo se můžete vydat na několik cyklookruhů – dva červené a jeden fialový freeridový.

Monte Baldo je samozřejmě skvělým výchozím bodem také pro řadu turistických výletů. Od výstupu lanovky se můžete vydat na vyhlídku buď doprava na vrchol Cima Pozzete (2132 m) nebo na bližší vyhlídkový bod doleva po hřebeni na La Colma di Malcesine. Po cestě po hřebeni můžete zahlédnout mnoho startujících paraglidistů, pro něž je Garda velmi populárním místem a užívají si tak západ slunce nad jezerem ze zcela jiné perspektivy.

Máte-li dostatečnou fyzičku, můžete se po horských pěšinách vydat nejen na okolní vrcholky, ale klidně i po svých zpět k jezeru Garda. Také my jsme se z Monte Baldo zpět k jezeru rozhodli vydat po svých, jen tedy na kole. Na turistických trasách sice není zákaz kol, určitě je ale ohleduplnější vydat se na sjezd buď brzy z rána, nebo k večerním hodinám, abyste se s pěšími turisty nijak vzájemně neomezovali. Sjezd z Monte Baldo směrem k městečku Navene patří k těm techničtějším, takže pokud nejste zastánci náročnějšího terénu, volte na sjezd zmíněnou cyklistickou fialovou trasu. Mapa na bikové trasy z Monte Baldo.

Zatímco v Riva del Gardě je břeh jezera lemovaný plážemi, v městečku Garda jižně od Rivy se bezprostředně u jezera nachází hlavní promenáda plná terásek restaurací. Povečeřet tu tak můžete přímo při západu slunce nad jezerem.

Na Gardě jsme byli ubytovaní v hotelu Campagnola v Riva del Gardě, který nabízí privátní wellness a venkovní bazén, který jsme kvůli vedrům často využívali? Ke snídani se dá vybrat z různých druhů sýrů, salámů, dortů, ovoce nebo palačinek.