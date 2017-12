Kam na půlnoční? Poradíme kam za pravou vánoční atmosférou

PRAHA Když se řekne „půlnoční mše“, většina z nás si představí tichou a ­světly prozářenou kouzelnou noc, kterou ta, která předcházela narození Páně, bezesporu byla. Atmosféra půlnočních mší se každoročně vrací a­ umí dostihnout a dojmout snad i­ ty, kteří se jinak k náboženským tradicím příliš nehlásí. Možná vám vrtá hlavou, jak může být půlnoční mší i obřad, který se přímo o půlnoci neodehrává – takových se účastní většinou rodiny s dětmi, které si chtějí Štědrý večer užít v klidu, doma a pospolu.

Název „půlnoční“ je jaksi symbolický, i když jsou i ­kostely, kde se o půlnoci slouží, a překvapivě jich není málo. Více než o samotnou půlnoc jde ovšem o fakt, že se tato mše, úplně správně nazývaná vigilie (z latinského vigilia, což znamená bdít, připravovat se s modlitbou), odehrává v ­předvečer tak významného svátku, jako je svátek Narození Páně neboli Boží hod vánoční, který slavíme 25. prosince. Půlnoční mše je zjednodušeně řečeno „pozůstatek“ již zmíněné noční vigilie, bdění, které předcházelo všem významným křesťanským svátkům.

Ať již kostel navštěvujete tradičně, nebo do něj pouze příležitostně zavítáte, abyste se nechali prostoupit tím zvláštním pocitem, který můžete zažít jen na tak svatém místě, přinášíme vám několik tipů na půlnoční mše v nejkrásnějších kostelech v republice.

Hlavní město přirozeně nabízí nespočet možností, kam se vydat. Přímo o půlnoci můžete prožít radost z narození Ježíška v pražské katedrále svatého Víta, mši bude celebrovat arcibiskup Dominik Duka. Jste-li z Prahy a ­chystáte-li se do kostela s dětmi, zkuste to třeba v ­bazilice svaté Markéty na Břevnově, kde se mše uskuteční v poněkud přijatelnějším čase – od osmnácti do devatenácti hodin.

Na šestnáctou hodinu láká (nejen) věřící i Svatá hora u Příbrami, hrát se zde bude tradiční a oblíbená Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby, jehož život je mimochodem s Příbramskem spjatý. Jeho společnost dokonce nabízí možnost předem domluvené vánoční návštěvy v ­památníku skladatele.

O půlnoci bude slavit narození Páně Plzeňská diecéze, a­ to v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky.

Betlém-ilustrační foto

Druhé největší město republiky, Brno, zve do své katedrály svatých Petra a Pavla na Štědrý večer hned ve dvou časech. Pokud se chystáte tento kostel, který je vyobrazen na rubové straně desetikoruny, navštívit s dětmi, jistě uvítáte možnost přijít na mši, která bude upravena pro dětské návštěvníky, již v 16.00. Pontifikální neboli slavná mše svatá se zde uskuteční o půlnoci.



Na Svatém kopečku u Olomouce v bazilice Navštívení Panny Marie se začíná narození Páně slavit již ve 23.30, a to formou koled, půlnoční mše bude následovat. I olomoucká arcidiecéze myslí na děti – dětská mše svatá se uskuteční v kostele svatého Michala v 15.00 a odslouží ji arcibiskup Jan Graubner. S ním se budete moci setkat i v olomouckém dómu neboli katedrále svatého Václava. Zde půlnoční odcelebruje o půlnoci.

Půlnoční mši svatou ve Velké Bystřici můžete navštívit ve 22.00 hodin, zazní Missa Brevis od Jiřího Pavlici v podání rozšířeného velkobystřického chrámového sboru.

Koledy a Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby oživí půlnoční mši ve 24.00 hodin na Velehradě v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Rovněž Diecéze ostravsko-opavská nabízí půlnoční mši svatou na přelomu 24. a 25. prosince, a to ve své katedrále Božského spasitele.

Netradičně – pod širým nebem – se bude konat půlnoční mše před kostelem Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Pozdně gotický chrám, který byl přesunut kvůli těžbě uhlí, je totiž v současné době v rekonstrukci.

K putování na společnou oslavu narození Ježíše zvou chebští křesťané z různých církví. Slavnost Narození Páně začíná v 0.00 hodin v Chrámu sv. Mikuláše a ­Alžběty v Chebu. Čeká vás vánoční hudba, betlémský příběh, koledy, horký čaj a grog.

Dětskou mši si na 24. 12. na čtvrtou hodinu odpolední připravili v Jablonci nad Nisou, v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tamtéž bude mše i o půlnoci.

Vybrali jsme nejvýznamnější místa a kostely, do nichž byste nemuseli mít daleko. Pokud se mezi ně nevešel žádný z vašeho okolí, zkuste si na internetu najít farnosti v blízkosti svého bydliště, jistě ani vy nepřijdete zkrátka.