Kde slavit Velikonoce? Svátky na dráze i na hradech

Velikonoční jízda vlakem a soutěž o nejhezčí vajíčko? Prvorepublikové slavnosti v přístavišti? Anebo třeba „jen“ obyčejný výlet na hrad nebo zámek, vylepšený nějakou velikonoční dobrotou? Tohle všechno (a ještě mnohem víc) si můžete naplánovat na druhý jarní víkend.

Budou totiž Velikonoce a řada hradů a zámků zároveň zahajuje letošní sezonu, takže o všelijaká povyražení nebude nouze. Na pletení pomlázek a barvení vajíček lákají jarmarky a trhy ve většině velkých měst, pozadu samozřejmě nezůstávají ani skanzeny. Vítat jaro ale můžete i jinak, třeba z oken parního vlaku, který zahájí novou sezonu na Švestkové dráze.

Velikonoční výlet ke kamennému stolu (neprostřenému) Pokud vás velikonoční výlet vlakem po jindřichohradecké úzkokolejce naláká k bližšímu seznámení s Českou Kanadou, je to jen dobře. Kraj je plný fantastických skalních útvarů, známých (Trkal, Ďáblova prdel) i takových, k nimž nevedou ani značky. Například kamenný stůl mezi Kunějovem a Kunějovskými samotami. Zajímavost: Stůl zato dobře znají milovníci kuriozit a už jej stihli obalit spoustou legend. Například se tu prý zastavil a posvačil Jan Žižka, když táhl dobývat Landštejn. Nic vám nebrání, abyste se po něm opičili. Navíc když vyjdete na okraj lesa, v dálce zahlédnete něco jako hrad. Není to ovšem Landštejn, ale pravděpodobně silueta paneláků v Jindřichově Hradci.



Tak se říká víkendové turistické lince T4 z Lovosic do Mostu, protože na úbočích Českého středohoří se to kdysi na přelomu léta a podzimu modralo švestkovými sady a alejemi. Dnes už z nich zbylo jen pramálo, ale vlaky jezdí dál. Velikonoční parní vlak tažený lokomotivou 423.041 přezdívanou Velký bejček s bufetovým a čtyřmi historickými vozy vyjede z Mostu na Velký pátek v 8.30 (pro lenochy, sovy a spáče také ve 13.55), na zpáteční cestu z Lovosic vyrazí v 11.05 (a v 16.44). Na zastávkách v Třebívlicích, Třebenicích, Lovosicích, Libčevsi a Mostě si můžete lokomotivu prohlédnout pěkně zblízka.



Další parní vlak vyjede z Jindřichova Hradce na Bílou sobotu v 10.44 po jedné z místních úzkokolejek. Je to hlavně akce pro rodiny s dětmi, takže ve stanici Hůrky budou čekat tvořivé velikonoční dílny s pletením pomlázek, živá jehňátka a kůzlátka, sbírání čokoládových vajíček na louce a velikonoční kvíz. Kdo ho vyplní, dostane na zpáteční cestě balíček plný dobrot. Akci provází soutěž o nejhezčí donesené vajíčko. Má to jediný háček: kvůli velkému zájmu je dobré rezervovat jízdenky předem.

Plnou parou do skanzenu

Pokud neseženete lístky nebo to na jih Čech máte z ruky, zkuste to jinde. Bez rezervace se svezete například Kolínskou řepařskou drážkou po obnovené úzkokolejce, po níž se dřív vozila řepa do kolínského cukrovaru. Na Velikonoce se bude jezdit v sobotu a v neděli. Bude-li hezky,můžete se svézt třeba na konečnou a vracet se podél trati po naučné stezce – a pokud hezky nebude, bude se jezdit ve vytápěných vagónech.

Na Bílou sobotu se také můžete svézt parním vlakem z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm; lokomotiva 433.002 zvaná Matěj se soupravou historických vozů vyjede z Valašského Meziříčí v 9.10 a ve 13.10, z Rožnova se vydá na zpáteční cestu v 11 a v 15 hodin. Dost času na to, abyste si užili Velikonoce v areálu rožnovského skanzenu – dřevěné městečko zaplní jarmark, budou se zdobit kraslice a plést pomlázky.

Rytířské Velikonoce

Na některých hradech a zámcích se svátky odehrají ve stylu speciálních prohlídek (pozor, na ně je většinou potřeba rezervovat lístky!), jinde chystají jarmarky s přehlídkou lidových řemesel, nebo dokonce jinou, halasnější zábavu – třeba na hradě Hukvaldy, jehož brány se letos poprvé slavnostně otevřou v sobotu 31. března. Oslavy, šermířské souboje a přehlídku řemesel si užijete i v neděli, pokud ale chcete vidět historický průvod, musíte přijet v sobotu po poledni.

Velkolepou velikonoční akci nazvanou Rekviem za rytíře připravili na zámku Plumlov. Od soboty do pondělí se bude konat drátenický jarmark. Okejklířská vystoupení se postará dvojice Komedianti na káře, mušketýrský regiment Corporal nabídne bitvu s ukázkou střelby a bojového umění.

Ve vlaku jsme začali a ve vlaku také skončíme: parním vlakem taženým lokomotivou Šlechtična se totiž 31. března a 1. dubna můžete svézt na tradiční Knížecí Velikonoce na Křivoklátě. Pokud vás ale víc než řemesla, lidové tradice, jarmark, loutkové divadlo, prvorepubliková módní přehlídka nebo speciální prohlídka hradu v doprovodu knížecí rodiny Fürstenberků zajímá historická technika, můžete Křivoklátským expresem pokračovat až do Lužné u Rakovníka a navštívit naše největší železniční muzeum. Na Velikonoce bude mít letos otevřeno poprvé!