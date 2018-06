Když „cvakozubka“ zase stojí. Tipy na krásná místa kousek od dálnice D1

Hopsaštrase, hopsabahn, cvakozubka, největší placené parkoviště, tankodrom nebo stezka odvahy, to všechno jsou přezdívky naší nejstarší dálnice D1. Místo rad ohledně kolon a délky zdržení nabízíme těm, kteří nespěchají, pár míst, která leží jen kousek od dálnice a kde lze na úmorné ploužení se v zácpách alespoň na chvíli zapomenout. Chce to jen pověstný kousek štěstí a uváznout kousek od některého ze sjezdů.

První opravovaný úsek ve směru od Prahy vymezují sjezdy 34 Ostředek a 41 Šternov. Necelých 10 km od exitu 34 leží Sázava, klidné město v údolí řeky se známým klášterem. Nemusíte nutně hned na prohlídku, stačí se jen projít kolem nedostavěného gotického kostela anebo tichou zahradou se základy románského kostela. Koho klášter neláká, ten může po stezkách lemujících řeku a rybník Buřič dojít ke sklářské osadě Na Kácku. V bývalé sklářské huti František, postavené v roce 1882 Josefem Kavalierem, vzniklo Centrum sklářského umění s interaktivní expozicí skla, dílnami a ateliéry.



Sjezd 41 zase dělí necelé čtyři kilometry od hradu Český Šternberk. Zvenčí uvidíte gotiku, zevnitř pohodlné zámecké interiéry a bývalou hladomornu, která slouží jako vyhlídka. Rozhodně lepší program přibližně na hodinu než trčet na hopsaštrase, co myslíte?



Vysočina a rekordy

Problémy se dají očekávat na Vysočině, kde se mezi kilometry 75 a 119 opravují hned tři úseky najednou. Od kolon si můžete ulevit třeba v Humpolci – ano, ve městě, kam se odstěhoval Hliník, nikdy nespatřený hrdina filmu Marečku, podejte mi pero. Svého spoluobčana si Humpolečtí váží natolik, že mu zřídili muzeum Hliníkárium. Najdete ho v budově informačního střediska na Havlíčkově náměstí; podnětem k jeho vzniku byly nepřetržité dotazy turistů na vše, co s Hliníkem souvisí.

Pět stálých expozic včetně indiánů, loutek a starých zbraní objevíte v muzeu místního rodáka, antropologa Aleše Hrdličky. Můžete také vyrazit do lesů ke zřícenině hradu Orlík s rozhlednou. Při pohledu z města vám asi bude připadat kapku z ruky, ale když popojedete do části města Rozkoš, objevíte tu parkoviště (GPS 49.5428150N, 15.3873200E), z něhož je to k Orlíku zhruba půl kilometru po lesní asfaltce.

Ne sice tak příhodně blízko jako Humpolec (ale také nijak daleko) leží Pelhřimov, známý jako město rekordů. Zdejší Muzeum rekordů a kuriozit má několik částí, prozkoumat můžete pět pater Dolní brány a expozici Zlaté české ručičky se zahradou s obřími předměty (ta je bezbariérová).

Rady před cestou Aktuální přehled opravovaných úseků na D1. www.novad1.cz



Klášter Sázava, otevřeno denně kromě pondělí. www.klaster-sazava.cz

Centrum sklářského umění Sázava, otevřeno denně kromě pondělí. www.cestyskla.cz

Humpolec, Hliníkárium (v sezoně otevřeno denně, stejně jako infocentrum) a Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (otevřeno denně kromě pondělí). http://infohumpolec.cz

Zřícenina hradu Orlík, otevřeno denně kromě pondělí. www.castrum.cz/hrad-orlik

Muzeum rekordů a Zlaté české ručičky a zahrada mají otevřeno denně. www.dobryden.cz



Kromě toho v Pelhřimově mají moc pěkné hlavní Masarykovo náměstí, kde kromě cukrárny objevíte další lákadlo: ve Šrejnarovském domě sídlí Síň Lipských aneb MÚZYum. Připomíná slavné rodáky z rodu Lipských, k vidění je třeba sestřih nejznámějších scén z jejich filmů. Určitě je dobře znáte, od komedie Ať žijí duchové přes Šest medvědů s Cibulkou či Jáchyme, hoď ho do stroje až třeba po Limonádového Joea.



Sarajevský atentát

Opravuje se také úsek 20 mezi sjezdy 146 Velké Meziříčí a 153 Lhotka. Nad Meziříčím vás už zdálky přivítá rozhledna s tvarem šroubovice DNA a navštívit můžete i zdejší zámek. Kromě krátkodobých výstav tu objevíte třeba expozici Cestou necestou s modely různých typů mostů anebo Sarajevský salón. Podobný u nás nenajdete: je vzpomínkou na císařské manévry, které se u Velkého Meziříčí uskutečnily v roce 1909 a jejichž hostitelem byl tehdejší majitel zámku hrabě František Harrach.

Málokdo ví, že při manévrech v Sarajevu v roce 1914 byl hrabě přítomen coby pobočník následníka rakousko-uherského trůnu a že arcivévoda František Ferdinand d´Este si jel pro smrt právě v autě hraběte Harracha. Při střelbě stál na stupátku vozu a snažil se arcivévodu a jeho ženu chránit vlastním tělem. Postřelenému císaři podal svůj bílý kapesník na zastavení krvácení – i ten uvidíte na zámku.