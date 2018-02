Když si na Sicílii oblečete červené šaty, muže to rozvášní, říká Češka

Michaela Bugrisová cestovala půl roku po Asii, pak se přestěhovala na Sicílii. A rozdíly? „My Češi často obědváme nebo večeříme pouze jeden chod. Na Sicílii jsou velmi běžné několikachodové obědy a večeře. Sicilané příliš necestují do zahraničí, nemají tu potřebu. Motivem výjezdu z domova je pro ně jídlo, přátelé a rodina. Většinou se scházejí, aby spolu i několik desítek lidí poobědvalo nebo povečeřelo,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

To, jak jsou na Sicílii lidé uvolnění a nápomocní. Ale také to, že červené šaty probouzejí u místních mužů vášeň.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Nic zásadního mě nenapadá, bylo tomu spíše naopak. Jedině fakt, že my Češi často obědváme nebo večeříme pouze jeden chod. Na Sicílii jsou velmi běžné několikachodové obědy a večeře. Sicilané příliš necestují do zahraničí, nemají tu potřebu. Motivem výjezdu z domova je pro ně jídlo, přátelé a rodina. Většinou se scházejí, aby spolu i několik desítek lidí poobědvalo nebo povečeřelo. Ve velkém tam například oslavují manželské páry výročí svatby.

Kdo je Michaela Bugrisová? Michaela Bugrisová vystudovala cestovní ruch na VŠO. Tři roky pracovala pro společnost Ahold provozující prodejny Albert. Půl roku cestovala po Asii. V červenci odjela na Sicílii, aby se tam naučila vařit a mluvit italsky.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?



V Česku momentálně přechodně žiju. Stejně tak si ale umím představit život na Sicílii.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Nejvíce mi asi chyběl mák, který někteří z mých sicilských přátel pravděpodobně nikdy nejedli. Rodině, ve které jsem několik měsíců žila, jsem na večeři připravila obložené chlebíčky, řízek s bramborovým salátem a jako dezert tvarohové knedlíky se švestkami. Jeden chod byl na tamní poměry zkrátka málo a já se chtěla vyšvihnout. Vše jim chutnalo. Oni milují kyselé chutě, takže bramborový salát hodně zabodoval. Obložené chlebíčky je zaujaly barevností a nazdobením. To zkrátka lahodilo oku. Jediné, čeho se opravdu báli, byly ty knedlíky. Když jsem je vařila ve vodě, tak se divili. Protože oni mají pouze pečené, nebo smažené dezerty. Ve finále jim chutnaly, i když ještě lepší by prý byly osmažené na pánvi.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Téměř všem se vybavila Praha. Rodina mě přátelům ani v podstatě nepředstavovala, jako že jsem z Česka, ale spíše z Prahy. To budilo nadšení a uznání. Praha má v Itálii skvělé jméno.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku nesleduji.