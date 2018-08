Keswick. Zdolávání srdce národního parku Lake District v Anglii

Na severozápadě Anglie se nachází ráj pro všechny milovníky přírody, horské turisty a nadšené sportovce. Je plný hor, kopců a jezer, nazývá se Lake District a je největším národním parkem v Anglii.

Zelené louky tu jsou posety stády ovcí a v lesech po stromech poskakují veverky. Je to vskutku kouzelný kraj a není divu, že tu tvořili spisovaté jako Beatrix Potter, Arthur Ransome či William Wordsworth. Právě po jejich stopách se mnoho návštěvníků parku vydává a ty je zavádějí do míst plných inspirace a nádherných výhledů. V oblasti se nachází několik desítek kopců a hor nejrůznějších výšek, ze kterých jsou nádherné výhledy do okolí na jezera, táhnoucí se louky a roztomilé vesnice.



Túry podél jezer a po menších kopcích jsou vhodné pro rodiny s dětmi a nenáročné výletníky, vrcholy a složité trasy pro zkušené turisty a vášniví sportovci si tu také přijdou na své. Lake District je oblíbeným místem pro horské běžce, které člověk na vrcholech často potká a mezi další oblíbené outdoorové aktivity patří lezení po skalách či sjíždění řek.



V hlavním centru Lake District leží půvabné městečko Keswick (čti kezik), které je výborným strategickým místem pro objevování přírodních krás a počátečním místem spousty túr. A to během celého roku, zejména od května do konce října. Popularita Keswick neustále stoupá a zdaleka jej nenavštěvují pouze Britové, park objevuje čím dál více turistů ze zahraničí a nedávno byl přidán na seznam světového dědictví UNESCO. Pojďme se podívat, co je v okolí Keswick k nalezení.

V bezprostřední blízkosti města leží kopec Latrigg, na který dle místních obyvatel vedou desítky cest, a to z různých stran a rozdílné obtížnosti. Pod ním leží louky plné ovcí místního plemene Herdwick a nad ním se tyčí vysoké hory. Na vrchol se dá do hodiny dojít po značené cestě, která vede po hřebeni kopce a nabízí báječné pohledy do okolí. Nahoře na člověka z pod proplouvajících mraků čeká výhled do všech stran - na okolní pohoří a jezero Derwentwater ležící hned vedle města Keswick.

Z Latrigg lze pokračovat na jednu z nejvyšších hor v Lake District, a to na Skiddaw, která dominuje panoramatu nad městem. Jedná se o poměrně nenáročnou túru, která je také oblíbena mezi místními běžci. Kamenitý vrchol je vysoký přes 900 metrů nad mořem a i na něj je možné dorazit v několika stran. Dobrodružná cesta, kterou na vrchol člověk dorazí z druhé strany než z Keswick, vede z vesnice Bassenthwaite. Do té se dá snadno za pár minut dostat autobusem. Túra začíná na louce mezi stády ovcí a na vzdálený kamenitý vrchol Skiddaw, pokračuje několikahodinovým stoupání po drobnějších kopcích a je zakončena velmi strmým stoupáním na vrchol hory.

Tajemným a překvapivě ne tolik známým místem je kamenný kruh Castlerigg. Podobně jako u masově navštěvovaného a proslaveného Stonehenge na jihu země není původ a význam kruhu úplně jasný. Podle odhadů historů je starý několik tisíc let. Castlerigg je volně přístupný, dá se celý obejít a na kameny si lze sáhnout. Pokud chcete kamenný kruh v klidu navštívit a načerpat z místa energii o samotě, ideální dobou návštěvy je brzké ráno nebo večer. A nebo za deštivého počasí. Nachází se asi půl hodiny cesty z města.

Na malém náměstí v Keswick se každý čtvrtek a sobotu pořádají místní farmářské trhy a je po něm rozeseto i několik útulných kaváren, ve kterých po lezení v horách přijde k chuti šálek kávy nebo teplého čaje. A to nejen o páté. V kavárnách se dá dobře najíst (Merienda, Laura in the Lakes, Java Coffee Shop), ve městě je k nalezení i spousta restaurací a hospod nejrůznějších chutí a většina z nich je dog friendly. Na náměstí se často tvoří dlouhé fronty před stánkem s výtečnou rybou s hranolky (Old Keswickian), kterou si místní zakápnou octem a spořádají buď ve městě nebo při pohledu na hladinu jezera Derwentwater.

Rozlehlé jezero Derwentwater leží pár minut chůze od náměstí a je oblíbeným místem všech, kteří Lake District navštěvují. Je obklopeno malebnou krajinou, lesy, loukami a je lemováno kamenitými plážemi. Pro milovníky kultury se hned vedle jezera nachází divadlo (Theatre by the Lake), pravděpodobně jediné anglické divadlo ležící na tak krásném místě obklopeném přírodou. Na okraji jezera je zakotveno několik velkých lodí, které pořádají pravidelné plavby a pár pohupujících se veslic k zapůčení. Podél Derwentwater vede spousta cest a cestiček, kterými se dá jít do různých stran a nebo celé jezero dá obejít.