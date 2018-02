Koncentrované šílenství v japonském Nakano Broadway. My všichni jsme otaku

Kdybychom si jich všimli dřív, nemuseli bychom složitě hledat cestu v mapě. Zástupy nepříliš módně oblečených mladých lidí s baťůžky na zádech míří stejným směrem od tokijské zastávky Nakano jako my. Pak nám to dojde - všichni směřujeme do Nakano Broadway - čtyřpatrové obchodní pasáže, která je rájem pro fanoušky japonské popkultury.

Říkají jim otaku a jsou posedlí komiksy, videohrami nebo animovanými seriály. Tak moc, že obvykle nemají čas na to plnit si všechny společenské povinnosti, které přichází s tím, že se narodíte v Japonsku. Byly časy, kdy je celý národ nenáviděl a viděl v nich cosi zkaženého, protože správný Japonec má hlavně tvrdě pracovat.



Jenže pak se v devadesátých letech svět začal zajímat o japonské komiksy či seriály a ukázalo se, že právě díky těmto otaku je zábavní průmysl země vycházejícího slunce na tak vyspělé úrovni. A Japonsko si na otaku zvyklo. Právě pro ně stojí Nakano Broadway.

Obchoďák postavili už v šedesátých letech, specifickou klientelu získal ale až na konci osmdesátek. Byli jsme předtím v Akihabaře – čtvrti obchodů s elektronikou, jejíž kolorit tvoří obskurní komiksové a videoherní obchůdky nebo kavárny se servírkami převlečenými v postavách z animovaných seriálů. Sem otaku jezdí rádi. V Nakano Broadway je ale tohle šílenství tak nějak koncentrovanější a teprve tady vám dojde, jakými divnými koníčky můžou být Japonci posedlí.

Manga, plastové figurky, oblečky, videohry – to je běžný standard, byť do posledního patra obchodu s komiksy radši děti neberte, tady vládne tvrdá pornografie. O kus dál je krámek s panenkami, které si můžete poskládat a obléknout podle postav z vašeho oblíbeného seriálu, najít se tu dají i obchody pro sběratele basketbalových kartiček či telefonní karet.

Stačí se dívat

Naproti vládnou roztomilé plyšové postavičky, které si z nějakého důvodu prohlíží hlavně dospělí muži v kravatách. A koupit si tady můžete i podepsané baseballové míčky od hvězd. A chtěl by třeba někdo na zeď zvětšená políčka z Mijazakiho animovaných filmů?



Ani nemusíte nic kupovat, stačí se jen dívat. Když vás sem zavede pouhá zvědavost, snažte se vyvarovat hlasitému smíchu, který můžou některé prodejní exponáty podněcovat. Otaku jsou milí lidé, nekonfliktní – výsměchu si ale už zažili dost a tady mají pocit, že jsou mezi svými.

Nakonec si stejně něco odnesete – třeba jenom tričko s Michaelem Jacksonem z osmdesátých let nebo plastový model Godzilly, která samozřejmě bude v kufru cestou domů strašně překážet. Ale co, v každém z nás je přece trochu otaku.