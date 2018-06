Kouty nad Desnou. Lanovkou za sportem i divem Česka

V Koutech nad Desnou najdete vůbec první šestisedačkovou lanovku v Čechách, která vám tu umožní několik atrakcí. Zkusit můžete bikepark, sjezd na koloběžkách nebo si jen ulehčíte výšlap na rozhlednu na Medvědí hoře či na Dlouhé Stráně. Na delší výlet se v okolí můžete vydat třeba za romantikou k Vřesové studánce.

Šestisesdačková lanovka v Koutech je dva kilometry dlouhá a bikery i turisty vyváží na vrchol Medvědí hory, přímo k dřevěné rozhledně vysoké 20 metrů. Vstup na rozhlednu je samozřejmě zdarma a jen pár metrů opodál je i v létě v provozu malé zázemíčko v podobě toalet a kulatého stánku s občerstvením včetně prostorné terasy s posezením.



Nejméně náročným výletem vhodným zejména pro děti je výšlap po naučné stezce od výstupu lanovky na Rysí skálu. Stezka je celkem dlouhá 2 km a začíná už na náměstíčku v Kouteckém areálu malým dětským hřištěm. Po cestě se děti dále setkají například s Pradědovou chýší, doupětem Rysice a dalšími interaktivními prvky. Odměnou je pak výhled z Rysí skály nejen na Praděd.

Dominantou Koutů samozřejmě stále zůstává technický div Dlouhé Stráně, kam se od výstupu lanovky dostanete buď pěšky, na kole, nebo tzv. Koutybusem, který od horní stanice lanovky jezdí po půl hodinách. Pěšky od rozhledny jde zhruba o vzdálenost 4,5 km.

Kouty nad Desnou v kostce: Vzdálenost z Prahy 3 hod 8 min (přes Mohelnici a Šumperk)



1 jízda lanovkou 260 Kč



Celodenní jízdné do bikeparku 490 Kč



Zapůjčení sjezdového kola (1 den) od 990 Kč



Zapůjčení horského kola 500 Kč



www.kouty.cz



Chcete-li si pěší výlet prodloužit, můžete se z Dlouhých Strání zpět k lanovce dostat po červené značce přes vrchol Mravenečník (1343 m). Cesta vede po horské pěšině terénního charakteru, takže není vhodná pro kočáry, jako tomu je po asfaltové cestě od rozhledny. My se po cestě kochali nejen výhledy, ale i porosty – ne nadarmo je tato část Jeseníků označovaná jako floristický ráj střední Evropy.



Kouty si také stále ponechávají prvenství v délce sjezdu na koloběžkách, které zapůjčíte přímo v areálu na kouteckém náměstíčku nebo u horní stanice Dlouhých Strání. Výhodnější je druhá varianta, protože u té první je potřeba nejprve s koloběžkou ujít kus do kopce. Sjezd po asfaltové cestě měří 17 km a vzhledem k cyklistům a turistům na cestě je důležité držet se pravé strany.

Koloběžkový sjezd nabídne nejen pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd, ale také na dolní nádrž Dlouhé Stráně, která nemá o nic menší kouzlo, než ta horní.

Co se týká kouteckého bikeparku, za posledních pár let sice žádná nová trasa nepřibyla, ale pracuje se tu na vylepšení a proměnách tratí stávajících. Největší změny prodělala od loňska trasa Medvědice, která je vyhlazená a postavená do stylu „flow“, takže nebudete vystaveni žádným příliš prudkým pasážím či jinak technickým obtížnostem.

Nejjednodušší tratí i nadále zůstává Uhlířská stopa, kterou představuje jen lehce terénní pěšina, takže se dá jet i na pevném kole nebo s dětmi. Celková délka trasy je kolem 5 km a je tak nejdelším sjezdem v kouteckém bikeparku.

Hravou trasou pro zkušenější jezdce je Hřebenovka, jejímž poznávacím znamením jsou klopené zatáčky pod lanovkou, navázané jedna na druhou v pravidelném rytmu. Vylepšený a vyhlazený je spíš jen úvod trasy, v dalších částech už je trať místy za ta léta trochu „vydrncaná“, nejde však o nic, co by celoodpružené kolo nezvládlo.

Nejtěžší černá trasa Koutíkův sen je i nadále tratí Czech Downhill Tour, tedy je určená zejména profesionálním jezdcům. Její pověstný „mordor“, tedy obzvlášť technický úsek zhruba v polovině trati je vhodný opravdu jen pro velmi zkušené jezdce a ideálně na sjezdovém kole.

Komu terénní cyklistika není pochuti, může v okolí Koutů vyrazit na nespočet výletů. My jsme na doporučení zkusili ne tolik turisticky „profláklou“ Červenou horu, kam z Červenohorského sedla vede relativně zpevněná široká cesta, takže postačí i běžný pevňák či krossové kolo. Červená hora není zpočátku značená, takže je potřeba držet se značení na Bílý sloup.

Kousek pod vrcholem se skví malebná kaplička, která uvnitř skrývá Vřesovou studánku. Podle pověsti tu lovec pronásledoval zraněného jelena, který když se napil vody ze studánky, zázračně se uzdravil a lovci zmizel z očí. Později se zázračnou vodou z nemoci vyléčil i sám lovec. Protože nás aktuálně žádná nemoc ani zranění netrápili, vodu jsme pít nezkoušeli.

Jen několik set metrů dál už se nad Vřesovou studánkou tyčí Červená hora, jejíž vrchol představuje skalnatý útvar, který vám umožní 360tu stupňový výhled, který si tu pravděpodobně budete užívat zcela sami. Na Červenou horu můžete vyjet z Koutů nad Desnou po žluté přes Sedlo pod Vřesovkou (8 km převážně do kopce, pak už ale přes Červenohorské sedlo do Koutů jen z kopce) nebo nechte auto na Červenohorském sedle a dojděte přes Bílý sloup necelé 4 km pěšky nebo na kole.

Areál v Koutech nabídne i v létě komplexní zázemí zahrnující pokladny, půjčovnu kol a koloběžek, toalety, restauraci a také ubytování buď v Penzionu Kouty, nebo v Apartmánech Kouty. Více info o ubytování zde.