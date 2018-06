Krátké zájezdy k moři jsou stále populárnější. Nejčastěji se jezdí do Chorvatska a Itálie

Poptávka po tzv. jednodenních zájezdech k moři do Chorvatska či Itálie letos výrazně stoupla. Koupací zájezdy míří nejčastěji do chorvatské Bašky Vody, na Istrii, italského Bibione či Caorle. Zájem o ně mají hlavně lidé, kteří již nemají dovolenou či mají málo času. V nabídce cestovních kanceláří se také objevuje více kratších než týdenních leteckých zájezdů do Středomoří.

Podle Slevomatu vzrostl letos prodej krátkých zájezdů autobusem k moři meziročně o 40 procent. „Turisté stále častěji poptávají krátké zájezdy k moři, kde dva dny věnují dopravě a u moře stráví v podstatě jen jeden den,“ potvrdil marketingový ředitel cestovní agentury Invia Michal Tůma.



V nabídce CK jsou nejbližší destinace u Středozemního moře, tedy především Chorvatsko a Itálie. V Chorvatsku vede koupání v Rabacu s návštěvou Puly a tamního trhu. „Zatímco v uplynulých letech šlo především o zájezdy do Bibione, letos je nabídka pestřejší a lze ji spojit s návštěvou atraktivních historických měst. Ať již jde o Benátky s pláží Lido nebo o pláže v Rimini s prohlídkou Santa Marina,“ uvedla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková. Ceny těchto zájezdů se většinou pohybují od 1000 do 2500 korun.

Lidé, kteří nemají dovolenou, jedou třeba na tři dny do Egypta

Podle majitelky cestovní kanceláře Akord Heleny Mikulové není za rostoucím zájmem o krátké zájezdy k moři nedostatek peněz, ale spíše nedostatek času. „Jezdí s námi pestrá skupina lidí, včetně lékařů a lékárnic. Ti se shodují, že s námi mohou takto vyrazit klidně i dvakrát do měsíce na různá místa. Kromě koupání totiž i něco zažijí a poznají, takže si to užijí,“ uvedla Mikulová.

Zajímavostí jsou podle Invie například třídenní letecké zájezdy do Egypta, které si také našly své fanoušky. „Po podobném typu zájezdu sahají lidé, kteří nemají prostor pro větší dovolenou, ale přesto se alespoň na chvíli chtějí podívat k moři,“ dodal Tůma.

Oblíbené jsou z krátkých zájezdů i například krátké výlety do vodního světa Tropical Island u Berlína nebo do maďarských termálních lázní.