Kubánský rum odolává americkému embargu

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS (KUBA) Kubánský rum, který je známý po celém světě, dokáže konkurovat největším značkám, přestože nemá přístup na americký trh kvůli embargu vyhlášenému proti tomuto karibskému ostrovu v roce 1962. Píše to agentura AFP.

Tato kořalka vznikající destilací cukrové třtiny se na Kubě objevila před 150 lety, v době španělské nadvlády. Světlá forma rumu označovaného jako „lehký“ se pozvolna proměnila v jemnější, subtilnější a tmavý nektar, který zrál v sudech z bílého dubu. Umění jeho výrobců přispělo k pověsti tohoto alkoholu „made in Cuba“.



„Odvažujeme se říci, že podle nás je kubánský rum nejlepší na světě,“ říká mistr výroby rumu devětačtyřicetiletý Asbel Morales, který rumu zasvětil 30 let svého života. „A to je uznáváno na mezinárodní úrovni,“ dodává.

Ve velké palírně skupiny Havana Club v San José asi 30 kilometrů od Havany odpočívají stovky sudů ve skladištích zahalených do jemné dřevité vůně. Klid celého objektu narušuje jen cinkání lahví připravených k plnění. Asbel Morales kontroluje na světle kvalitu stále více žádaného produktu.

Loni prodej rumu značky Havana Club, kterou více než 20 let spoluvlastní francouzská společnost Pernod-Ricard, druhý největší výrobce lihovin na světě, a kubánský státní podnik Cuba Ron SA, vzrostl o šest procent. Alkohol se prodává ve 120 zemích a zvláště žádaný je v Německu a ve Francii. Velký potenciál má v Číně, která si oblíbila vína a kořalky a nakupuje kubánské doutníky.

Kubánský rum nemůže při svém dalším růstu počítat s americkým trhem. Tam distribuuje jiný Havana Club skupina Bacardi. Rodina, která měla práva ke značce Havana Club, je totiž v 90. letech prodala této americké skupině, jež pod touto značkou prodává ve Spojených státech portorický rum s odlišnou etiketou.

„Spojené státy představují 39 procent světového trhu s rumem. Z politických důvodů jsme z něho vyloučeni,“ říká ředitel marketingu kubánského rumu Havana Club Sergi Valdes. „Přesto však patříme ke třem hlavním světovým značkám,“ utěšuje se.



Kubánskému rumu Havana Club přitom ještě před několika lety kynula americká budoucnost: na pozadí diplomatického oteplení mezi Washingtonem a Havanou Spojené státy v roce 2016 udělily kubánské vládě právo prodávat rum na svém území, pokud ovšem bude embargo zrušeno. Havana Club předem využil této příležitosti a na americký trh uvedl značku Havanista.

Avšak s nástupem Donalda Trumpa, který je proti zrušení embarga, naděje kubánského výrobce opadly.

Podle Asbela Moralese je kubánský rum unikátní, a to z několika důvodů. „Nemůžeme mluvit o kubánském rumu, jestliže nemáme podmínky teploty, půdy a vlhkosti, jaké jsou na Kubě. Proces zrání nemůže být srovnáván s ničím ve světě. Rum zraje v přirozených podmínkách bez přísad,“ zdůrazňuje.

Kubánská půda je podle Moralese velmi málo znečištěná. Cukrová třtina roste rok, velmi rychle, má vysoký podíl cukru a nízký obsah látek, které by mohly zhoršit kvalitu melasy.

Aroma po whisky

A pak je tu lidský faktor: role, kterou hraje správce skladu, jenž má ducha, nos a hrdlo orientované na produkt, jehož chce dosáhnout. „Není-li mistr, který kontroluje celý proces od vstupu suroviny po konečný produkt, není možné mluvit kubánském rumu,“ říká Morales, který je jedním z osmi Maestros Roneros (Mistři rumu) na ostrově.



Umění výroby rumu zahrnuje rovněž zrání v dubových sudech, v nichž spí ten nejlepší rum. Tyto sudy, které byly předtím použity ke zrání whisky, způsobují zabarvení starých rumů a jejich aroma. „Chuť je skutečně specifická, možná to má co do činění se zemí, je to opravdu delikátní,“ s potěšením potvrzuje německý turista Curosch Zandi, který právě degustuje v muzeu rumu ve staré Havaně.