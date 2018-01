Lejla Abbasová, Jan Šibík i David Černý budou přednášet na cestovatelském veletrhu GO

Brno Špičkoví horolezci, vynalézaví nomádi, reportážní fotografové – to jsou dobrodruzi, které spojuje cestovatelská vášeň. Svůj svátek budou mít na Veletrhu Go a RegionTour 18. – 21. ledna v Brně. Celkem na akci vystoupí 50 osobností, jejichž doménou je cestování. Mezi nimi hvězdy oboru, jako energický mladík Ladislav Zibura nebo oceněný milovník horských extrémů Radek Jaroš. O své zážitky se ale podělí i umělci – kontroverzní výtvarník David Černý a hudebník Ondřej Hejma.

Cestují spolu, sami, pěšky i bizarními cestovními vehikly. Po horách i exotických krajinách. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější osobnosti, na jejichž přednáškách byste neměli chybět.

Ve dvou projeli autem celou zeměkouli – jako první na světě

Ladislav a Katka Bezděkovi cestují v páru. Proslavili se projektem Big trip, kdy v 777 dnech absolvovali nejdelší cestu kolem světa osobním autem. O této cestě se na festivalu rozpovídají v sobotu 20. ledna a slibují ztřeštěné historky i neseriózní projev. Pustí i pár videí, která budou nejen o poznávání, ochutnávání, zažívání a objevování, ale prý diváky i pobaví. Na otázku, kam pojedou příště, Katka a Ladislav serveru Lidovky.cz odpověděli, že sami ještě nevědí, protože milují spontánnost a cestování bez jasného plánu.

Princ Ládík a cestovatelský král internetu poví, proč „Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii”

Dalším zarytým optimistou a bavičem bude mladík Ladislav Zibura. Je mu teprve 25 let a jeho cestovatelské projekce zprostředkovávají především zážitky. Otrava alkoholem, minové pole nebo zachraňování štěňátek? Zdá se, že pro tohohto excentrického blonďáka je to denní chléb.

„Asante Kenya“ aneb jak exotická Lejla pomáhá dětem v Africe

Lejla Abbasová dávno není jen krásnou moderátorkou. Za humanitární činnost v Keni dostala i medaili ministerstva zahraničních věcí. V Brně bude Lejla povídat o nadačním fondu Asante Kenya, který založila. Tamním znevýhodněným dětem už pomohla postavit několik prostor pro vzdělávání. Teď pořádá s Josefem Dresslerem Kenya Bike Challenge. Cyklistický závod přes NP Masai Maru, plný divoké zvěře, ve finále podpoří stavbu knihovny pro domorodé obyvatele. Lejlina přednáška slibuje neotřelý a velmi intimní pohled na masajskou kulturu. Už jako malá se dostala do odlehlých končin světa díky mamince, která pracovala pro České aerolinie. To zformovalo její vztah k cestovatelské svobodě. Její další destinací bude opět Keňa.

Náš nejznámější fotograf, dobrodruh a lektor fotografování v jedné osobě představí svou knihu Deset let

Kniha završuje desetiletou práci Jana Šibíka. Přírodní katastrofy, KLDR jako bizarní relikt komunismu, ale také arabské jaro, občanská válka na Ukrajině, a hlavně utečenecká vlna dosud nebývalých rozměrů – to jsou témata, jimž se Šibík během uplynulé dekády věnoval. Ve svém celku se kniha stává svědectvím o proměně světa, k níž v tomto období došlo. Světa, v němž ideologie nesvobody a násilí hledají a nabývají novou tvář. V tom je zásadní myšlenkové poselství Šibíkových fotografií, které se budou na akci také promítat.

O korunách planety s tím, kdo snímá koruny horám

Radek Jaroš už několikrát pokořil nejvyšší hory planety, a to dokonce s vyznamenáním za fair play. Výšky jsou jeho život. Jako 15. lezec světa a první Čech vystoupil na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. Své výstupy zdokumentoval, nafotil a nafilmoval. Možná nikdo na světě nevlastní podobný archiv jako Radek Jaroš. Na veletrhu promluví především o Antarktidě. „Ta je speciální celá. Nicméně kopec, na který jsme lezli, samozřejmě po stránce horolezecké žádný extrém nepředstavuje. Přesto, že nám na něm vichřice roztrhala stan a dvě noci jsme si úplně neužili,“ řekl serveru Lidovky.cz.



Bránu cestování mu otevřela sametová revoluce a přiznává, že si skrze cesty po světě znovu a znovu uvědomuje, jak dobře se v Česku máme. V nejbližší době ho čeká díky práci na filmu Koruna Himálaje čeká cesta do Nepálu.

Lady Marmalade o tom, jak se usadila pod Marmoladou

Blanka Milfaitová s manželem koupila pozemky a velký kemp na úpatí hory Marmolady v Dolomitech. „Místo jsem si zamilovala, protože spojení dokonalé přírody, vysokých hor a trochu té samoty, to je prostě dokonalé,“ popisuje svůj nový domov. V kempu nabízí s manželem služby turistům, kteří mají rádi relax i skialpinismus, vysokohorskou turistiku, horolezectví, paragliding, alpské běhání, extreme nordic walking, cyklistiku a všechny druhy lyžování. Blance se přezdívá „královna marmelád“. Je několikanásobnou držitelkou zlatých medailí v mistrovství světa v jejich výrobě. Na výrobu dobrot si najde čas i v Dolomitech: „Večery jsou dlouhé, nemáme televizi, a tak si buď čteme, nebo vyrábíme.“

Poté, co o svém unikátním kempu Blanka poví návštěvníkům brněnského veletrhu, chystá se s celou rodinou na expedici do Afriky. Na ní by měla vzniknout její čtvrtá kniha.

Jak cestují umělci – Černý, Hejma nebo soubor Divadlo Husa na provázku

O cestování se na akci rozmluví i ti, od nichž bychom to možná nečekali. Brněnští divadelníci se představí jako „účastníci zájezdu“ do Jihoafrické republiky. Ondřej Hejma promluví o tom, jak stopoval do Nepálu, proflámoval Ameriku a s golfovou holí objel Evropu. A snad nejvýraznější současný výtvarník Česka, David Černý, si připravil přednášku s názvem Svět shůry. Čím konkrétně posluchače překvapí? To by nebyl David Černý, aby nebyl tajemný jak hrad v Karpatech.

Organizátor Festivalu Go Kamera jako nezastavitelný cestovatelský buldozer

Zeptáte-li se Rudolfa Švaříčka na to, co zajímavého loni viděl a kam se naopak chystá letos, jeho výčet se bude zdát nekonečný. „Rok 2017 byl mimořádně bohatý. Podařil se nám výstup na obávaný Huascarán v Peru, kde dlouho nikdo z Čechů nebyl na vrcholu. Hora je pro Česko osudová, kdysi zde zahynula česká lezecká elita. Při nás stáli bohové nejen cestou vzhůru, štěstí jsme měli i při důležitém sestupu.

Další promítání prezentuje loňské akce v Nepálu – královský Mustang a fantastické Dolpo – království sněžného levharta. Afghánistán byl další mimořádná akce. Kromě zajímavých hor jsme se dostali i do exkluzivních lokalit výjimečné země.

Protože hlavním tématem festivalu je východní Afrika, v projekci Hory Afriky promítám průřez všemi podstatnými horstvy černého kontinentu. Od nejvyššího Kilimandžára přes hory Etiopie, Kamerunu, Ugandy, Konga, Rwandy... až po exotické hory jihu Afriky.

Příští cesta bude po horké Africe na ledové Špicberky. Poté Tichomoří, hory Střední Asie, snad opět Bhútán. Poprvé se podívám i do země vycházejícího slunce. Japonsko s ruskými Kurilami je další netradiční výzva. Těším se na společné zážitky na cestách.“ Popsal uplynulý rok a své výhledy serveru Lidovky.cz Švaříček.