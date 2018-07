Letní výprava do Třeskoprsk. Když ne za Máchou, tak za hrdiny Čtyřlístku

Do kraje kolem Máchova jezera, Doks a hradu Bezděz se často jezdí na lehce pochmurné putování po stopách hrdinů Máchova Máje. Pokud vás romantický básník netáhne, vypravte se zvesela za Čtyřlístkem: na Blaťák, do Třeskoprsk a na Bezzub.

S příběhy Myšpulína, Bobíka, Pindi a Fifinky vyrůstala generace dnešních rodičů a patrně na ně budou vzpomínat i děti současných dětí. Časopis Čtyřlístek vychází od roku 1969, je zapsaný v České knize rekordů jako nejdéle vycházející český komiks. Hrdinové Čtyřlístku se usmívají z poštovních známek, knížek, filmů i triček. Ze Čtyřlístku se zkrátka stal fenomén a kdekdo by se do Třeskoprsk rád zajel podívat. Jenže kde je hledat?



Kočičí ostrov

Není to zdaleka takové tajemství jako u Foglarových Stínadel a všem pátračům hodně usnadnilo práci Muzeum Čtyřlístku, které se před časem zabydlelo v půdních prostorách Městské knihovny v Doksech u Máchova jezera. Kreslíř příběhů Jaroslav Němeček má totiž poblíž Doks chalupu, a tak od samého začátku kreslil to, co měl přímo před očima: Máchovo jezero se na stránkách časopisu proměnilo v Blaťák, Bezděz v hrad Bezzub a z městečka Doksy se staly Třeskoprsky.

Rady před cestou Čtyřlístek má svůj oficiální web www.ctyrlistek.cz, internetový obchod www.myspulin.cz, fanouškovské stránky Knihovnička Čtyřlístek, http://chrz.wz.cz/

Muzeum Čtyřlístku v Doksech je otevřené denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, od září do konce listopadu od 13 do 17 hodin, vstupné 30 Kč, rodinné 100 Kč, http://muzeum.mksdoksy.cz/

Labyrint strašidelných pohádek naleznete na zámku v Doksech, Valdštejnská 183, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, vstupné 90/60 Kč, www.muzeum-certu.cz

Památník Karla Hynka Máchy, Máchova 150, otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin, vstupné 30/15 Kč, www.muzeumcl.cz



Na fanouškovském webu Knihovnička Čtyřlístek ovšem zjistili spousty dalších zajímavostí. Fandové Čtyřlístku například díky losu Věcné loterie 500 let města Třeskoprsk, který si Bobík koupil v časopise vydaném v roce 1977, dobře vědí, že Třeskoprsky byly založeny roku 1477 (což mimochodem pro Doksy neplatí). Ví se i to, že v roce 1878 v Třeskoprskách vyschly poslední minerální prameny, že název vznikl podle třeskotu blesků a že zakladatel města nechal zároveň vybudovat hrad Bezzub. V několika Čtyřlístcích se také objevily mapy Blaťáku, dokonce i s Myším ostrovem (který existuje) a Kočičím ostrovem (ten naopak neexistuje). Čtyřlístek zkrátka se svým domovem nikdy nedělal velká tajemství; na mnoha obrázcích se v dálce tyčí nezaměnitelná silueta vysílače na Ještědu, někdy se dokonce objevuje Bezděz v originálním pojmenování (menší kopec se ovšem nazývá Malý zub, nikoli Malý Bezděz) a autoři dokonce nepřejmenovali ani blízký hrad Houska, kam se Čtyřlístek několikrát vypravil. I když na rovinu, tohle jméno by hradu z dětského časopisu docela slušelo, že? Zkuste si představit krajinu s hrady Houskou, Rohlíkem a Sušenkou.



A tak si před časem v Doksech a sousedních Starých Splavech řekli, že by byla škoda značku Čtyřlístek nevyužít. Za Myšpulínem, Fifinkou, Pinďou a Bobíkem se proto můžete vypravit do Muzea Čtyřlístku, kde kromě historie časopisu a spousty obrázků a postaviček v životní velikosti zjistíte, jak se vyrábí komiks, můžete si prostudovat sbírku speciálních vydání Čtyřlístku a prohlédnout si Myšpulínovu laboratoř i Fifinčinu kuchyni.

Na děti čeká malování, tvoření, hrací koutky a interaktivní hry, veselé putování může pokračovat při výletě se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Tak se jmenuje naučná stezka, která vede po žluté turistické stezce kolem celého Máchova jezera a blíže vám ji představíme v dnešním výletu.

Mezinárodní letiště, které se objevuje v jednom z kreslených příběhů, sice v Doksech zatím nemají, zato tu objevíte třeba náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a barokní kostel sv. Bartoloměje se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, takzvané Černé Madony. Jedno z křídel zdejšího zámku se postupně mění v Labyrint strašidelných pohádek (první část byla otevřena před rokem).

Mácha v Doksech

Bylo by nefér vynechat toho, který tu byl dávno před Čtyřlístkem, a tak se zastavte také u roubeného Hospitálku, nejstaršího domu v Doksech z roku 1669. Kdysi sloužil jako chudobinec a sirotčinec, dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy (1810-1836), který si Doksy a jejich okolí oblíbil, a dokonce sem zčásti umístil děj své nejslavnější básně Máj. Proto se také okolí říká Máchův kraj a i bývalý Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero.